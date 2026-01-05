Na Uy gần “xóa sổ” hoàn toàn ô tô động cơ đốt trong khỏi thị trường xe mới

Na Uy vừa có một năm kỷ lục về doanh số ô tô xe điện, đưa quốc gia này tiến gần hơn đến việc loại bỏ hoàn toàn xe chạy xăng và diesel khỏi thị trường ô tô mới...

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ Hội đồng Thông tin giao thông đường bộ Na Uy (OFV) cho biết 95,9% tổng số ô tô mới đăng ký tại Na Uy trong năm 2025 là xe điện. Đặc biệt, trong tháng 12 vừa qua, con số này đạt tới 98%, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường ô tô Na Uy sang các phương tiện bền vững.

Tỷ lệ xe điện trong xe mới bán ra ở Na Uy đã tăng từ mức 88,9% vào cuối năm 2024, cho thấy sự gia tăng nhanh chóng trong việc chấp nhận xe điện ở nước này.

Theo dữ liệu từ OFV, tổng số 179.550 xe hơi mới đã được đăng ký tại Na Uy trong năm qua, tăng 40% so với năm trước và phá vỡ kỷ lục trước đó thiết lập vào năm 2021.

Những con số trên khẳng định vị thế của Na Uy - một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa lớn - như một quốc gia đi đầu thế giới trong lĩnh vực giao thông bền vững.

Giám đốc OFV, ông Geir Inge Stokke, cho biết: "Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với ngành ô tô Na Uy. Chúng tôi thấy được hiệu quả của chính sách xe điện dài hạn và có mục tiêu, cũng như cách các chính sách thuế cụ thể có tác động ngay lập tức đến thị trường”.

Ông Stokke cũng nhấn mạnh rằng sự thay đổi thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 1/1/2026 đã thúc đẩy nhiều người quyết định mua xe điện mới trước khi năm 2025 kết thúc.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Na Uy, bà Cecilie Knibe Kroglund, chia sẻ với CNBC rằng các chính sách dài hạn và nhất quán nhằm hỗ trợ việc sử dụng xe điện, thay vì áp đặt các biện pháp cấm sử dụng xe động cơ đốt trong, đã đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh của quốc gia này.

Hãng xe điện Mỹ Tesla tiếp tục củng cố vị thế là thương hiệu xe bán chạy nhất tại Na Uy trong năm thứ 5 liên tiếp. Hãng xe do tỷ phú Elon Musk điều hành đã tìm thấy một niềm an ủi tại Na Uy trong suốt năm 2025, khi hãng chứng kiến sự suy giảm doanh số kéo dài ở một số thị trường châu Âu quan trọng khác trong năm.

Đã có tổng số 34.285 xe Tesla mới đã được đăng ký tại Na Uy trong năm qua, có nghĩa là gần 1/5 số xe mới tại Na Uy là xe Tesla. Con số này tăng 41% so với 24.259 xe Tesla mới được đăng ký tại nước này vào năm 2024.

Mẫu xe Model Y của Tesla đặc biệt phổ biến ở Na Uy, với 27.621 lượt đăng ký lần đầu trên toàn quốc trong năm 2025 - theo dữ liệu của OFV.

Ông Stokke nhận xét về Tesla: "Việc chiếm gần 20% thị phần trong một năm có doanh số bán xe mới cao kỷ lục là điều đáng chú ý. Khi một thương hiệu đạt được khối lượng lớn như vậy với rất ít mẫu xe, điều đó nói lên nhiều điều về cả nhu cầu và ảnh hưởng của Tesla trên thị trường Na Uy”.

Hôm 2/1, Tesla cho biết đã giao 418.227 xe trong quý 4/2025, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này có nghĩa là dù có sự suy giảm doanh số ở một số thị trường, Tesla vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ tại Na Uy, một thị trường đang ngày càng ưu tiên các phương tiện bền vững.