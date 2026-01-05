Thứ Hai, 05/01/2026

Trang chủ Thế giới

Na Uy gần “xóa sổ” hoàn toàn ô tô động cơ đốt trong khỏi thị trường xe mới

Điệp Vũ

05/01/2026, 16:05

Na Uy vừa có một năm kỷ lục về doanh số ô tô xe điện, đưa quốc gia này tiến gần hơn đến việc loại bỏ hoàn toàn xe chạy xăng và diesel khỏi thị trường ô tô mới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ Hội đồng Thông tin giao thông đường bộ Na Uy (OFV) cho biết 95,9% tổng số ô tô mới đăng ký tại Na Uy trong năm 2025 là xe điện. Đặc biệt, trong tháng 12 vừa qua, con số này đạt tới 98%, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường ô tô Na Uy sang các phương tiện bền vững.

Tỷ lệ xe điện trong xe mới bán ra ở Na Uy đã tăng từ mức 88,9% vào cuối năm 2024, cho thấy sự gia tăng nhanh chóng trong việc chấp nhận xe điện ở nước này.

Theo dữ liệu từ OFV, tổng số 179.550 xe hơi mới đã được đăng ký tại Na Uy trong năm qua, tăng 40% so với năm trước và phá vỡ kỷ lục trước đó thiết lập vào năm 2021.

Những con số trên khẳng định vị thế của Na Uy - một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa lớn - như một quốc gia đi đầu thế giới trong lĩnh vực giao thông bền vững.

Giám đốc OFV, ông Geir Inge Stokke, cho biết: "Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với ngành ô tô Na Uy. Chúng tôi thấy được hiệu quả của chính sách xe điện dài hạn và có mục tiêu, cũng như cách các chính sách thuế cụ thể có tác động ngay lập tức đến thị trường”.

Ông Stokke cũng nhấn mạnh rằng sự thay đổi thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 1/1/2026 đã thúc đẩy nhiều người quyết định mua xe điện mới trước khi năm 2025 kết thúc.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Na Uy, bà Cecilie Knibe Kroglund, chia sẻ với CNBC rằng các chính sách dài hạn và nhất quán nhằm hỗ trợ việc sử dụng xe điện, thay vì áp đặt các biện pháp cấm sử dụng xe động cơ đốt trong, đã đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh của quốc gia này.

Hãng xe điện Mỹ Tesla tiếp tục củng cố vị thế là thương hiệu xe bán chạy nhất tại Na Uy trong năm thứ 5 liên tiếp. Hãng xe do tỷ phú Elon Musk điều hành đã tìm thấy một niềm an ủi tại Na Uy trong suốt năm 2025, khi hãng chứng kiến sự suy giảm doanh số kéo dài ở một số thị trường châu Âu quan trọng khác trong năm.

Đã có tổng số 34.285 xe Tesla mới đã được đăng ký tại Na Uy trong năm qua, có nghĩa là gần 1/5 số xe mới tại Na Uy là xe Tesla. Con số này tăng 41% so với 24.259 xe Tesla mới được đăng ký tại nước này vào năm 2024.

Mẫu xe Model Y của Tesla đặc biệt phổ biến ở Na Uy, với 27.621 lượt đăng ký lần đầu trên toàn quốc trong năm 2025 - theo dữ liệu của OFV.

Ông Stokke nhận xét về Tesla: "Việc chiếm gần 20% thị phần trong một năm có doanh số bán xe mới cao kỷ lục là điều đáng chú ý. Khi một thương hiệu đạt được khối lượng lớn như vậy với rất ít mẫu xe, điều đó nói lên nhiều điều về cả nhu cầu và ảnh hưởng của Tesla trên thị trường Na Uy”.

Hôm 2/1, Tesla cho biết đã giao 418.227 xe trong quý 4/2025, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này có nghĩa là dù có sự suy giảm doanh số ở một số thị trường, Tesla vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ tại Na Uy, một thị trường đang ngày càng ưu tiên các phương tiện bền vững.

Thái Lan nở rộ dự án nhà ở cao cấp cho người cao tuổi

Thái Lan nở rộ dự án nhà ở cao cấp cho người cao tuổi

Thái Lan chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các dự án bất động sản cao cấp dành cho người cao tuổi, phản ánh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng của quốc gia này...

Bức tranh không đồng nhất của kinh tế Mỹ năm 2025

Bức tranh không đồng nhất của kinh tế Mỹ năm 2025

Nền kinh tế Mỹ năm 2025 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều: tăng trưởng vẫn tương đối vững, nhưng tốc độ tuyển dụng chậm lại; lạm phát duy trì ở mức cao, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng...

Đồng yên yếu khiến doanh nghiệp Nhật Bản lo lắng

Đồng yên yếu khiến doanh nghiệp Nhật Bản lo lắng

Yên Nhật là một trong số ít những đồng tiền không thể tăng giá dựa trên sự mất giá của đồng USD trong năm 2025...

Tòa án Tối cao Mỹ có thể ra phán quyết về thuế quan đối ứng trong tháng này

Tòa án Tối cao Mỹ có thể ra phán quyết về thuế quan đối ứng trong tháng này

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan của Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu và nền kinh tế Mỹ...

Chủ tịch ECB được trả lương cao gấp gần 4 lần Chủ tịch Fed

Chủ tịch ECB được trả lương cao gấp gần 4 lần Chủ tịch Fed

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde, hưởng thù lao cao hơn 50% so với mức lương được công khai, và cao gấp gần 4 lần so với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - theo một phân tích của tờ báo Financial Times...

VnEconomy