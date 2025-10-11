Bất chấp VN-Index vượt đỉnh, tự doanh tiếp tục bán ròng

Tự doanh bán ròng 730.6 tỷ đồng trong phiên cuối tuần qua, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 637.3 tỷ đồng.

Cặp đôi VIC và VHM cùng tăng hết biên độ trong phiên hôm qua đã “thổi” VN-Index bay cao lên mức 1747,55 điểm, tăng 31,08 điểm tương đương 1,817%. Chỉ riêng hai trụ kịch trần này đã đem về 14,3 điểm, tức là gần một nửa tổng mức tăng của chỉ số. Nếu tính cả VRE tăng 6,18%, VPL tăng 2,06% thì tới 17 điểm.

Sức mạnh này đưa VN-Index vượt hẳn xa vùng đỉnh cũ quanh 1700 điểm, xác nhận chỉ số bước vào một giai đoạn tăng mới về mặt kỹ thuật. Đa số các cổ phiếu khác cũng được hưởng lợi: Sàn HoSE kết thúc phiên với 177 mã tăng và 125 mã giảm.

Tuy vậy số thực sự tăng mạnh thì không nhiều. Chỉ có 80 cổ phiếu trên sàn tăng được hơn 1%. Điều này khiến nhà đầu tư vẫn có xác suất khá cao sẽ nắm giữ nhầm cổ phiếu và không được tận hưởng cảm giác lợi nhuận tăng tương xứng với chỉ số.

Nhiều mã tăng rất mạnh như HPG tăng 2,25%, MSN tăng 1,2%, VHM, VIC kịch trần, CII tăng 3,28%, FPT tăng 2,02%, VCI tăng 1,28%... Thanh khoản 3 sàn duy trì tương đương hôm qua với 36.487 tỷ đồng. Như vậy hai phiên VN-Index đột phá qua ngưỡng 1700 điểm đều có thanh khoản cao hơn so với mức trung bình 10 phiên gần nhất.

Điểm khiến nhà đầu tư còn do dự chưa xuống tiền mạnh tay hơn là hiện tượng kéo trụ. Cả tuần này chỉ số tăng 101,73 điểm thì 4 cổ phiếu họ Vin là VIC, VHM, VRE và VPL đóng góp hơn 45 điểm. 4 cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất là CTG, VPB, VCB và BID đóng góp gần 18 điểm nữa.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 639.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 566.8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VHM, VIC, FPT, TCH, CTD, NLG, GMD, LPB, FRT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, CTG, MSN, VRE, MBB, VIX, SSI, STB, MWG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 681.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 589.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, MBB, GEX, VPB, VCI, VRE, CTG, MSN, STB, VND.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản. Top bán ròng có: HPG, VHM, VIC, BSR, CTD, FRT, VJC, TCH, NLG.

Tự doanh bán ròng 730.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 637.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEE, FRT, VPB, MSN, VCB, ANV, PNJ, VCI, GMD, STB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm GEX, FPT, VNM, HPG, MBB, VHM, TCB, VIX, ACB, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 510.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 614.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có VIC, VIX, TCH, GEX, NLG, VPL, HPG, VCB, MBB, FPT.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, CTG, MSN, MWG, VRE, SSI, BSR, TCB, KDH, ACB.

Tự doanh bán ròng 730.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 637.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEE, FRT, VPB, MSN, VCB, ANV, PNJ, VCI, GMD, STB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cố phiếu được bán ròng gồm GEX, FPT, VNM, HPG, MBB, VHM, TCB, VIX, ACB, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 510.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 614.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có VIC, VIX, TCH, GEX, NLG, VPL, HPG, VCB, MBB, FPT.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, CTG, MSN, MWG, VRE, SSI, BSR, TCB, KDH, ACB

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.170,3 tỷ đồng, giảm -25,6% so với phiên liền trước và đóng góp 5,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏả thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (TCB, MSB, VPB, SSB) và nhóm vốn hóa lớn MSN, HPG, SSI.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Phần mềm trong khi giảm ở Ngân hàng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.