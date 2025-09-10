Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tự doanh giảm mạnh giao dịch phái sinh trong tháng 8

Hà Anh

10/09/2025, 14:02

Giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,2% trong tháng 7/2025 xuống còn 1,9% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 8/2025...

Tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai, chỉ số VN30 và VN30 Index
Tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai, chỉ số VN30 và VN30 Index

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tiếp nối đà giao dịch tích cực trong tháng 7/2025, thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục giao dịch sôi động với thanh khoản gia tăng mạnh mẽ trong tháng 8.

Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tiếp tục tăng mạnh với mức tăng 40,04% so với tháng 7, đạt 336.436 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 59.598 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng 55,66% - trong đó, phiên giao dịch ngày 22/8/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 555.543 hợp đồng.

Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 29/8/2025 đạt 50.418 hợp đồng, giảm 13,14% so với tháng trước, trong đó, OI cao nhất tháng đạt 68.174 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 20/8/2025. Đây cũng là phiên có khối lượng mở OI cao nhất từ đầu năm đến nay, vượt qua mức OI cao nhất vừa đạt được trong tháng 7.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,2% trong tháng 7/2025 xuống còn 1,9% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 8/2025.

Nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ giao dịch hợp đồng tương lai VN30 so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,33% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán phái sinh công ty chứng khoán giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số VN30 khói lượng mở OI nhà đầu tư nhà đầu tư nước ngoài

