Bắt đối tượng siêu lừa đảo trên mạng xã hội bằng hình thức mua bán điện thoại “ảo”

Ngày 24/8, Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng Lê Đức Duy, sinh năm 2005, trú tại thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 23/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của chị Hoàng Ngọc Anh Thư (sinh năm 2007, trú tại tổ 7, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) về việc chị đã liên hệ và chuyển khoản đặt cọc để mua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, phiên bản 64Gb có giá bảy triệu đồng với tài khoản Facebook có tên Duy Khanh. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền thành công, tài khoản Facebook Duy Khanh đã chặn liên lạc với chị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và các ngân hàng trên địa bàn nhanh chóng khoanh vùng, xác minh, bắt giữ đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã xác minh được thông tin tài khoản mang tên Le Duy Khanh (Lê Duy Khánh), thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tiến hành làm việc với Lê Duy Khánh, Khánh khai nhận đã mở tài khoản trên cho anh trai là Lê Đức Duy, sinh năm 2005 trú cùng thôn.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Đức Duy khai nhận đã lập tài khoản facebook có tên “Duy Khanh” để đăng tải bán điện thoại di động nhãn hiệu iphone các loại với giá rẻ hơn thị trường. Tuy nhiên, Duy không có điện thoại để bán mà chỉ nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Duy là khi có khách hàng muốn mua điện thoại di động, đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước hoặc đặt cọc thì mới gửi điện thoại. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cắt đứt mọi liên lạc, đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền của khách hàng.

Qua đấu tranh ban đầu, Duy khai nhận đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 30 bị hại khác từ khoảng tháng 1/2023 đến nay. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Duy đã sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Đức Duy, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của ơháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra thông báo và đề nghị những ai là bị hại của đối tượng trên, đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại: 0888863666 để được tiếp nhận và hướng dẫn làm các thủ tục. Sau 30 ngày kể từ thông báo này được đăng tải, nếu không ai liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.