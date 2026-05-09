Bất động sản Hội An: Khi nhà đầu tư tìm về những giá trị đã được kiểm chứng
Khánh Huyền
09/05/2026, 08:00
Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, Hội An vẫn duy trì sức hút nhờ giá trị sinh thái, nhu cầu lưu trú dài hạn và khả năng khai thác thực tế. Những sản phẩm có thể vừa đáp ứng nhu cầu ở vừa tạo dòng tiền ổn định đang trở thành tâm điểm của dòng vốn đầu tư.
Hội An đang ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trong hành vi du khách, từ lưu trú ngắn hạn sang ở dài hạn, từ du lịch thuần túy sang kết hợp làm việc từ xa. Những thay đổi trong hành vi này cũng khiến thị trường bất động sản Hội An dần dịch chuyển theo hướng khai thác, phục vụ nhu cầu ở dài ngày và làm việc linh hoạt.
THỊ TRƯỜNG HỘI AN VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN TỪ “KỲ VỌNG” SANG “THỰC CHỨNG”
Từ đây, cách nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm cũng dần thay đổi. Thay vì đặt trọng tâm vào yếu tố “đẹp” hay “khác biệt”, tiêu chí đánh giá nghiêng về khả năng vận hành thực tế và duy trì giá trị sử dụng trong dài hạn.
Dòng tiền vì thế có xu hướng tìm đến những tài sản có thể kiểm chứng, nơi hiệu quả khai thác không chỉ nằm trên kỳ vọng, mà được hình thành từ mô hình vận hành và nền tảng thực tế. Lựa chọn này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường, mà còn định hình lại tiêu chí đầu tư theo hướng đề cao giá trị sử dụng thực của bất động sản.
TỪ HỆ SINH THÁI ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG ĐẾN LỜI GIẢI TẠI CASAMIA BALANCA HOI AN
Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các giá trị có thể kiểm chứng, những hệ sinh thái bất động sản được xây dựng dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm tích lũy đang dần trở thành “thước đo” cho quyết định đầu tư tại Hội An, nơi các dự án sinh thái được phát triển đồng bộ vẫn còn tương đối hạn chế.
Tiếp cận theo hướng này, Casamia Balanca Hoi An được phát triển với trọng tâm là bài toán khai thác ngay từ đầu, thay vì chỉ dừng ở việc tạo lập sản phẩm. Trong đó, dòng sản phẩm biệt thự sinh thái Park Home được thiết kế hướng trực tiếp đến vận hành khai thác cho thuê, với cấu trúc nhiều phòng ngủ khép kín, cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa các mô hình khai thác từ cho thuê từng phòng theo xu hướng co-living đến vận hành nguyên căn cho gia đình hoặc nhóm khách lưu trú dài ngày.
Cách tổ chức này giúp sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nhiều tệp khách khác nhau. Nhờ đó, Park Home có thể duy trì công suất khai thác ổn định hơn so với các mô hình nghỉ dưỡng phụ thuộc vào một nhóm khách duy nhất.
Bài toán khai thác tại Park Home được cụ thể hóa bằng việc hợp tác với M Village trong vận hành và khai thác trên quy mô giới hạn. Chiến lược kiểm soát số lượng này giúp chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo hệ thống, từ đó tạo ra “bộ lọc” khách hàng và đảm bảo tính ổn định cho dòng tiền nhờ tệp khách thuê sẵn có.
M Village là đơn vị vận hành và khai thác hệ thống lưu trú, tập trung vào nhóm khách trẻ, làm việc linh hoạt và ưu tiên trải nghiệm sống có tính kết nối. Với hơn 50 địa điểm và khoảng 2.500 phòng tại 12 thành phố, cùng điểm đánh giá trung bình duy trì trên 9+ trên các nền tảng OTA và Google, hệ thống này cho thấy khả năng vận hành ổn định và đảm bảo tính nhất quán về trải nghiệm.
Theo dữ liệu từ đơn vị vận hành, tỷ lệ khách quay lại đạt khoảng 43%, trong khi chỉ số hài lòng (CSAT) ở mức 98% và NPS đạt 86%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành. Các chỉ số này phản ánh khả năng duy trì tệp khách hàng và chất lượng dịch vụ trong dài hạn, yếu tố quan trọng giúp ổn định công suất khai thác và tạo nền tảng cho dòng tiền bền vững.
Trước Casamia Balanca Hoi An, chủ đầu tư Đạt Phương cũng gây tiếng vang với Casamia Võng Nhi và Casamia Calm. Hai dự án đã đi vào vận hành hiệu quả, hình thành cộng đồng cư dân và hoạt động lưu trú được duy trì ổn định. Đây là những minh chứng thực tế cho khả năng khai thác của hệ sinh thái Casamia, góp phần củng cố niềm tin về hiệu quả vận hành trong dài hạn.
Trong mối liên kết đó, Park Home không phải là một sản phẩm tách rời, mà được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm và dữ liệu vận hành đã tích lũy. Việc kết hợp giữa thiết kế phục vụ khai thác và mô hình vận hành có sẵn tệp khách giúp sản phẩm rút ngắn khoảng cách giữa phát triển và khai thác, tiến gần hơn đến mục tiêu tạo ra dòng tiền ổn định trong dài hạn.
Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới
Trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ, tương đương 23% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 725.000 căn, đạt 72,5% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030…
Lâm Đồng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ việc triển khai Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành…
Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên
Ngày 11/5/2026 - Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo với UBND tỉnh.
Khoảng 82,1 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật dữ liệu
Còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu. Con số này cho thấy khối lượng công việc cần triển khai trong thời gian tới rất lớn.…
Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội
Hải Phòng xác định đến năm 2030 phân khúc nhà ở xã hội được đẩy mạnh với mục tiêu tăng thêm 5.096.811 m2 sàn (tương đương khoảng 72.812 căn) để giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp và công nhân...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: