Bất động sản Hội An: Khi nhà đầu tư tìm về những giá trị đã được kiểm chứng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, Hội An vẫn duy trì sức hút nhờ giá trị sinh thái, nhu cầu lưu trú dài hạn và khả năng khai thác thực tế. Những sản phẩm có thể vừa đáp ứng nhu cầu ở vừa tạo dòng tiền ổn định đang trở thành tâm điểm của dòng vốn đầu tư.

Hội An đang ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trong hành vi du khách, từ lưu trú ngắn hạn sang ở dài hạn, từ du lịch thuần túy sang kết hợp làm việc từ xa. Những thay đổi trong hành vi này cũng khiến thị trường bất động sản Hội An dần dịch chuyển theo hướng khai thác, phục vụ nhu cầu ở dài ngày và làm việc linh hoạt.

THỊ TRƯỜNG HỘI AN VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN TỪ “KỲ VỌNG” SANG “THỰC CHỨNG”

Từ đây, cách nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm cũng dần thay đổi. Thay vì đặt trọng tâm vào yếu tố “đẹp” hay “khác biệt”, tiêu chí đánh giá nghiêng về khả năng vận hành thực tế và duy trì giá trị sử dụng trong dài hạn.

Dòng tiền vì thế có xu hướng tìm đến những tài sản có thể kiểm chứng, nơi hiệu quả khai thác không chỉ nằm trên kỳ vọng, mà được hình thành từ mô hình vận hành và nền tảng thực tế. Lựa chọn này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường, mà còn định hình lại tiêu chí đầu tư theo hướng đề cao giá trị sử dụng thực của bất động sản.

TỪ HỆ SINH THÁI ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG ĐẾN LỜI GIẢI TẠI CASAMIA BALANCA HOI AN

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các giá trị có thể kiểm chứng, những hệ sinh thái bất động sản được xây dựng dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm tích lũy đang dần trở thành “thước đo” cho quyết định đầu tư tại Hội An, nơi các dự án sinh thái được phát triển đồng bộ vẫn còn tương đối hạn chế.

Tiếp cận theo hướng này, Casamia Balanca Hoi An được phát triển với trọng tâm là bài toán khai thác ngay từ đầu, thay vì chỉ dừng ở việc tạo lập sản phẩm. Trong đó, dòng sản phẩm biệt thự sinh thái Park Home được thiết kế hướng trực tiếp đến vận hành khai thác cho thuê, với cấu trúc nhiều phòng ngủ khép kín, cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa các mô hình khai thác từ cho thuê từng phòng theo xu hướng co-living đến vận hành nguyên căn cho gia đình hoặc nhóm khách lưu trú dài ngày.

Cách tổ chức này giúp sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nhiều tệp khách khác nhau. Nhờ đó, Park Home có thể duy trì công suất khai thác ổn định hơn so với các mô hình nghỉ dưỡng phụ thuộc vào một nhóm khách duy nhất.

Dòng sản phẩm Park Home tại Casamia Balanca được thiết kế hướng đến vận hành linh hoạt, phù hợp nhiều mô hình khai thác và đa dạng nhu cầu lưu trú. (Nguồn: DPG).

Bài toán khai thác tại Park Home được cụ thể hóa bằng việc hợp tác với M Village trong vận hành và khai thác trên quy mô giới hạn. Chiến lược kiểm soát số lượng này giúp chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo hệ thống, từ đó tạo ra “bộ lọc” khách hàng và đảm bảo tính ổn định cho dòng tiền nhờ tệp khách thuê sẵn có.

M Village là đơn vị vận hành và khai thác hệ thống lưu trú, tập trung vào nhóm khách trẻ, làm việc linh hoạt và ưu tiên trải nghiệm sống có tính kết nối. Với hơn 50 địa điểm và khoảng 2.500 phòng tại 12 thành phố, cùng điểm đánh giá trung bình duy trì trên 9+ trên các nền tảng OTA và Google, hệ thống này cho thấy khả năng vận hành ổn định và đảm bảo tính nhất quán về trải nghiệm.

Theo dữ liệu từ đơn vị vận hành, tỷ lệ khách quay lại đạt khoảng 43%, trong khi chỉ số hài lòng (CSAT) ở mức 98% và NPS đạt 86%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành. Các chỉ số này phản ánh khả năng duy trì tệp khách hàng và chất lượng dịch vụ trong dài hạn, yếu tố quan trọng giúp ổn định công suất khai thác và tạo nền tảng cho dòng tiền bền vững.

Hệ sinh thái Casamia với các dự án đã đi vào vận hành từng bước hình thành cộng đồng lưu trú, tạo nền tảng kiểm chứng hiệu quả khai thác trong thực tế. (Nguồn: DPG).

Trước Casamia Balanca Hoi An, chủ đầu tư Đạt Phương cũng gây tiếng vang với Casamia Võng Nhi và Casamia Calm. Hai dự án đã đi vào vận hành hiệu quả, hình thành cộng đồng cư dân và hoạt động lưu trú được duy trì ổn định. Đây là những minh chứng thực tế cho khả năng khai thác của hệ sinh thái Casamia, góp phần củng cố niềm tin về hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Trong mối liên kết đó, Park Home không phải là một sản phẩm tách rời, mà được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm và dữ liệu vận hành đã tích lũy. Việc kết hợp giữa thiết kế phục vụ khai thác và mô hình vận hành có sẵn tệp khách giúp sản phẩm rút ngắn khoảng cách giữa phát triển và khai thác, tiến gần hơn đến mục tiêu tạo ra dòng tiền ổn định trong dài hạn.