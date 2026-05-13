Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn "khát" nguồn cung
Thiên Di
13/05/2026, 11:03
Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ phục hồi mới nhờ lực đẩy từ đầu tư công, tháo gỡ pháp lý và ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, "bài toán" thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền vẫn là thách thức lớn khi giá nhà tiếp tục tăng nhanh hơn thu nhập của người dân…
Tại Hội thảo “Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược,
đón chu kỳ mới” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 12/5/2026 tại TP. Hồ Chí
Minh, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào
giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ hơn, với động lực tăng trưởng chuyển dần từ đầu
cơ sang nhu cầu thực, chất lượng dòng vốn và tính minh bạch của thị trường.
THỊ TRƯỜNG THÊM ĐỘNG LỰC PHỤC HỒI
Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng
BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, bất động sản và xây dựng vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt
Nam. Trong quý 1/2026, đà phục hồi tiếp tục được duy trì khi GDP ngành xây dựng
tăng 8,36%, còn lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng 4,71%.
Cùng với đó, ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì khi
lạm phát, tỷ giá, nợ xấu và mặt bằng lãi suất vẫn trong tầm kiểm soát. Đầu tư
công tiếp tục đóng vai trò “chất xúc tác” quan trọng cho thị trường khi kế hoạch
giải ngân đầu tư công năm 2026 dự kiến vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng gần 18% so với
năm trước, tập trung chủ yếu cho phát triển hạ tầng giao thông và đô thị.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của thị trường hiện nay
là quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
Theo TS. Cấn Văn Lực, thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã
liên tiếp ban hành nhiều nghị quyết nhằm xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông
nguồn lực cho thị trường bất động sản.
Trong đó, Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết
265/2025/QH15 mở rộng cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên phạm vi toàn
quốc. Nghị quyết 29/2026/QH16 cũng tạo hành lang xử lý các vi phạm đất đai phát
sinh trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.
Song song với đó, nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội tiếp tục
được triển khai. Trần thu nhập để tiếp cận nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu
đồng/tháng đối với cá nhân; lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính
sách xã hội giảm còn khoảng 5,4%/năm. Việc thành lập Quỹ nhà ở quốc gia cũng được
kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn dài hạn cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền.
NGUỒN CUNG NHÀ Ở VỪA TÚI TIỀN VẪN KHAN HIẾM
Dù vậy, theo TS. Cấn Văn Lực, giá nhà hiện là thách thức lớn
nhất khi khả năng tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng khó khăn. Chỉ số giá
căn hộ trên thu nhập hộ gia đình tại Việt Nam đã tăng từ 23,5 năm vào 2023 lên
30,2 năm vào 2026, thuộc nhóm cao trong khu vực.
Giá nhà đất giai đoạn 2019 - 2024 đã tăng mạnh và tiếp tục
tăng thêm khoảng 10 - 30% trong năm 2025, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người
dân.
Tình trạng lệch pha cung - cầu tiếp tục kéo
dài. Phân khúc cao cấp đang chiếm tỷ trọng lớn, còn nhà ở bình dân và nhà ở xã
hội vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.
Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và
Tư vấn của Savills, cho biết nếu giai đoạn 2012 - 2018, phân khúc hạng C từng chiếm
hơn 80% tổng giao dịch thị trường thì từ năm 2021 đến nay, tỷ trọng này liên tục
suy giảm mạnh.
Tại TP. Hồ Chí Minh, phân khúc hạng C hiện chỉ còn chiếm khoảng 29%
nguồn cung sơ cấp. Trong khi đó, Hà Nội không ghi nhận thêm dự án hạng C mở bán
mới trong quý 1/2026. Thị trường hiện chủ yếu được dẫn dắt bởi các sản phẩm hạng
A và hạng B.
Theo dữ liệu của Savills Việt Nam, mỗi thị trường như Hà Nội
và TP. Hồ Chí Minh hiện cần bổ sung khoảng 50.000 căn nhà mỗi năm để đáp ứng nhu cầu ở
thực. Tuy nhiên, nguồn cung nhiều năm qua liên tục bị nén và chưa theo kịp tốc
độ gia tăng dân số.
Đồng quan điểm, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông, cho rằng nhu cầu
nhà ở vừa túi tiền vẫn rất lớn nhưng nguồn cung đang thiếu hụt nghiêm trọng do
nhiều “điểm nghẽn” kéo dài.
Theo ông Phúc, trước đây căn hộ vừa túi tiền có
giá khoảng 1 - 3 tỷ đồng, nhưng hiện mặt bằng giá đã thay đổi, dao động phổ
biến từ 2 - 5 tỷ đồng/căn.
“Đây cũng là phân khúc được nhiều doanh nghiệp theo
đuổi nhờ nhu cầu cao, có sản phẩm phù hợp, gần như không cần bán cũng hết
hàng”, ông Phúc chia sẻ.
Tuy nhiên, nguồn cung vẫn khan hiếm do khó tạo
lập quỹ đất phù hợp và vướng mắc pháp lý. Ông Phúc cho rằng doanh nghiệp muốn
phát triển nhà ở vừa túi tiền buộc phải dịch chuyển ra vùng ven vì khu vực
trung tâm gần như không còn dư địa cho sản phẩm giá hợp lý. Trong khi đó, thủ
tục pháp lý kéo dài 3 - 5 năm cùng biên lợi nhuận thấp khiến nhiều doanh nghiệp
không mặn mà với phân khúc này.
Dưới góc độ cơ quan quản lý, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết quý 1 năm nay, thị
trường có hơn 40.000 căn hộ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, nhưng nhà ở xã hội
và nhà ở giá phù hợp chỉ chiếm hơn 7.000 căn, chưa đáp ứng nhu cầu ở thực rất
lớn tại đô thị.
Nguyên
nhân không chỉ đến từ giá đất hay chi phí đầu vào, mà còn do tình trạng đầu cơ,
“thổi giá” và thiếu minh bạch thông tin thị trường.
Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đang triển khai Hệ thống cơ sở dữ
liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, dự kiến vận hành đồng bộ từ
ngày 1/7/2026. Hệ thống sẽ công khai thông tin pháp lý dự án, quy hoạch, giao đất,
cấp phép và giá giao dịch, góp phần minh bạch hóa thị trường, hạn chế đầu cơ và
tình trạng tăng giá bất hợp lý.
Ngoài ra, khó khăn trong tiếp cận tín dụng cũng
là “điểm nghẽn” lớn của thị trường khi các ngân hàng kiểm soát chặt cho vay đối
với dự án chưa hoàn thiện pháp lý, trong khi số lượng dự án vướng mắc vẫn rất
lớn.
Theo
thống kê của Bộ Xây dựng, hiện còn khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng
mắc pháp lý với tổng quy mô vốn hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, hơn 1.000 dự án
đã được tháo gỡ, giải phóng khoảng 800.000 tỷ đồng nguồn lực cho thị trường.
Khi pháp lý được khơi thông, doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận vốn hơn, qua đó, giúp
thị trường vận hành ổn định và minh bạch hơn.
Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đạt 89,81%
15:33, 12/05/2026
Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi giá vật liệu biến động
15:20, 12/05/2026
Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới
Lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị Hà Nội. Vì vậy, đổi mới mô hình quản lý rác thải theo hướng hiện đại, xanh và tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững…
Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?
Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường không nhìn biến động thị trường như những tín hiệu ngắn hạn, mà xem đó là bản đồ dịch chuyển của dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường nhiều rung lắc, dòng vốn có xu hướng tìm đến các tài sản sở hữu giá trị nội tại bền vững, đặc biệt là những tài sản mang tính khan hiếm cao và khó tái tạo.
Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng
Ngày 12/5/2026, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026, nhằm đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động trong ngành xây dựng...
Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương
Thanh tra Chính phủ vừa công bố các Quyết định số 295/QĐ-TTCP, 297/QĐ-TTCP và 293/QĐ-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công…
Đồng Nai quy hoạch đô thị sân bay hơn 6.300 ha phía Tây Long Thành
Đồng Nai sẽ phát triển khu đô thị cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành theo mô hình đô thị sân bay tích hợp giao thông (TOD), quy mô hơn 6.300 ha, dự kiến thu hút khoảng 400.000 – 450.000 người vào năm 2045...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: