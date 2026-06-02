Bất động sản

Đà Nẵng phê duyệt phương án quản lý nhà, đất công

Ngô Anh Văn

02/06/2026, 15:50

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, việc quản lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất công đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết đối với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế năng động của miền Trung, đã nhận ra tầm quan trọng của việc này và đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tối ưu hóa nguồn lực nhà, đất công.

Khu đất "kim cương" với 4 mặt tiền phía Đông cầu sông Hàn, có diện tích gần 10.000m2 chưa đưa vào sử dụng trong nhiều năm qua. Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, nhằm khắc phục tình trạng nhiều tài sản công bỏ trống, xuống cấp kéo dài trong khu vực trung tâm đô thị.

Theo phương án được phê duyệt, trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý, có 6 cơ sở được bàn giao cho các cơ quan, địa phương sử dụng; 5 cơ sở bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, khai thác; 14 cơ sở được xem xét chuyển đổi công năng phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thiết chế công cộng và các mục đích khác. Đáng chú ý, có tới 414 cơ sở được đưa vào diện đấu giá nguyên trạng. Đây được xem là giải pháp nhằm khai thác hiệu quả quỹ tài sản công, tạo nguồn thu cho ngân sách, đồng thời hạn chế tình trạng đất đai bị bỏ hoang kéo dài giữa các khu vực trung tâm đô thị.

Với quyết định phê duyệt phương án quản lý, khai thác 439 cơ sở nhà, đất công, Đà Nẵng không chỉ hướng tới việc tránh lãng phí mà còn tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Hiện tại, nhiều cơ sở nhà, đất công tại Đà Nẵng đang trong tình trạng dôi dư, bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Những khu đất này, phần lớn nằm ở vị trí đắc địa, có giá trị lớn về thương mại và dịch vụ, nhưng lại bị bỏ quên trong thời gian dài. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng quỹ đất công, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm năng phát triển kinh tế của thành phố.

Trước thực trạng này, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND, phê duyệt phương án quản lý, khai thác 439 cơ sở nhà, đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm "đánh thức" khối tài sản công giá trị lớn giữa trung tâm đô thị. Phương án này hướng tới khai thác hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí và tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo nhận định của các chuyên gia lĩnh vực bất động sản, việc Đà Nẵng sớm có quyết định phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, không chỉ nhằm khắc phục tình trạng nhiều tài sản công bỏ trống, xuống cấp kéo dài trong khu vực trung tâm đô thị mà còn là động thái tích cực để đưa giá trị nhà, đất công trở về đúng giá trị thực. Trên cơ sở này, việc quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật về đất đai, về quản lý tài sản công.

Việc phân loại, xử lý từng cơ sở nhà, đất sẽ căn cứ trên hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch, nhu cầu thực tế và khả năng khai thác. Theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch và tài sản trên đất để hoàn thiện thủ tục đấu giá từng cơ sở được giao quản lý.

Cũng theo phương án này, một cơ chế linh hoạt được đặt ra, đó là những cơ sở nhà, đất nào đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý trong thời gian chưa có quyết định xử lý, chưa kịp tổ chức đấu giá hoặc chưa đưa vào sử dụng ngay, các cơ sở này sẽ được xem xét cho thuê ngắn hạn nhằm tránh lãng phí tài sản công và tạo nguồn thu tạm thời cho ngân sách. Động thái này của Đà Nẵng không chỉ nhằm chống thất thoát, lãng phí tài sản công mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, khai thác hợp lý nguồn lực đất đai và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phương án này cũng hướng tới đáp ứng nhu cầu về hạ tầng, thiết chế công cộng và nâng cao chất lượng không gian đô thị trong thời gian tới. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng có giá trị, việc "đánh thức" hàng trăm cơ sở nhà, đất công không chỉ là một nhiệm vụ cấp thiết mà còn là một chiến lược dài hạn để Đà Nẵng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Nhìn chung, việc Đà Nẵng ban hành phương án quản lý, khai thác lần này được xem là bước đi cần thiết nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai công, hạn chế lãng phí và từng bước đưa các tài sản "ngủ quên" trở lại phục vụ phát triển đô thị và đời sống dân sinh. Đây không chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà còn là một chiến lược dài hạn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, khai thác hợp lý nguồn lực đất đai và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội. Trong tương lai, nếu được triển khai hiệu quả, kế hoạch này sẽ là một mô hình mẫu mực cho các tỉnh, thành phố khác học hỏi và áp dụng.

Từ khóa:

Đà Nẵng quản lý tài sản công quyết định 2335/QĐ-UBND trung tâm phát triển quỹ đất

