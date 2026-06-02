Hà Nội: Cần hình thành những cực phát triển đô thị mới để giảm tải khu vực lõi Thủ đô

Ngày 2/6/2026, Hội Môi giới bất động
sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bắc Hà Nội
trong cấu trúc không gian phát triển mới của Thủ đô”. Tại sự kiện, các
chuyên gia cho rằng Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian
phát triển để giải quyết những áp lực ngày càng gia tăng tại khu vực trung tâm.
THÁCH THỨC VỀ HẠ TẦNG, DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG SỐNG
Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn
Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định: Quá
trình đô thị hóa nhanh trong nhiều năm qua đã mang lại những thành tựu đáng kể
cho Thủ đô, song cũng đặt ra các thách thức như quá tải hạ tầng, áp lực dân số,
thiếu hụt không gian sống chất lượng và mặt bằng giá nhà ở ngày càng cao… Trong
bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở, mà cần hình thành những
cực phát triển đô thị đủ đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo
lập môi trường sống thực chất cho người dân.
Theo ông Đính, thị trường bất động
sản bước sang giai đoạn mới, giá trị bất động sản không còn được quyết định bởi
các kỳ vọng ngắn hạn hay cơn sốt theo tin đồn quy hoạch, mà phải được xây dựng
trên nền tảng của pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, nhu cầu thực và năng lực
phát triển thực.
Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Đức
Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng Hà Nội đang trải
qua quá trình tái cấu trúc đô thị lớn nhất trong nhiều thập kỷ, khi chuyển từ
mô hình phát triển đơn cực sang mô hình đa cực, đa trung tâm.
“Quá trình này nhằm giảm tải áp lực
cho khu vực nội đô, đồng thời hướng tới hình thành những cực có khả năng dẫn dắt
tăng trưởng kinh tế, dân cư và thị trường bất động sản trong dài hạn. Thực tế đã
có khu vực nổi lên như một cực tăng trưởng chiến lược nhờ lợi thế vị trí, khả
năng kết nối vùng, quỹ đất lớn và sự hiện diện của các hành lang kinh tế, công
nghiệp, logistics quan trọng. Cùng với việc hình thành trung tâm hành chính mới
và tuyến hạ tầng trọng điểm, khu vực này dần trở thành động lực phát triển cho Thủ
đô”, ông Kiên cho biết.
Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó
tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, phát triển đô thị mới không chỉ là xây dựng
thêm nhà ở mà phải kiến tạo những không gian sống hoàn chỉnh, hài hòa giữa tăng
trưởng, bản sắc văn hóa và chất lượng sống.
HẠ TẦNG KẾT NỐI SẼ QUYẾT ĐỊNH SỨC HÚT CỦA BẤT ĐỘNG SẢN
Song song với quá trình đó, những
thay đổi trong cấu trúc không gian đô thị cũng đang tác động đến xu hướng phát
triển của thị trường bất động sản. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khả năng kết
nối cải thiện và các khu vực phát triển mới dần hình thành, tiêu chí lựa chọn dự
án của người mua và nhà đầu tư cũng có nhiều chuyển biến.
Các chuyên gia tại hội thảo nhận
định dòng tiền bất động sản trong thời gian tới sẽ ưu tiên những khu đô thị phát
triển đồng bộ về hạ tầng và tiện ích theo hướng xanh, tích hợp không gian trải
nghiệm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực
vận hành ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định đầu tư. Các dự
án được quản lý bởi những đơn vị vận hành chuyên nghiệp, đặc biệt là các thương
hiệu quốc tế có lợi thế hơn trong việc duy trì chất lượng dịch vụ, gia tăng giá
trị tài sản và nâng cao sức hấp dẫn đối với cư dân.
Theo chuyên gia dự báo, 5-10 năm
tới, lợi thế sẽ thuộc về khu vực sở hữu hạ tầng kết nối thuận lợi, có khả năng
thu hút cư dân đến sinh sống lâu dài, đồng thời hình thành hệ sinh thái thương
mại - dịch vụ hoàn chỉnh và môi trường sống chất lượng cao.
Liên quan đến định hướng phát triển
không gian đô thị, Hà Nội xác định việc hình thành các cực tăng trưởng mới là một
trong những giải pháp nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho
giai đoạn tới.
Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô
Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng phát triển 9 cực tăng trưởng với vai
trò và chức năng riêng, qua đó, hình thành mạng lưới liên kết không gian phát
triển cân bằng hơn cho Thủ đô trong tương lai.
Cụ thể, Cực trung tâm (khu vực nội
đô lịch sử và mở rộng, hữu ngạn sông Hồng) là cực văn hóa, lịch sử và chính trị;
Cực phía Bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn) - cực động lực hội nhập; Cực phía
Đông (Gia Lâm - Long Biên) - cực động lực cửa ngõ và thương mại, dịch vụ.
Bên cạnh đó, Cực phía Nam (Phú
Xuyên - Ứng Hòa cũ) là cực động lực công nghiệp và logistics; Cực phía Nam, Tây
Nam (đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa) - đô thị cảnh quan sinh thái hai bên sông và
di sản, tín ngưỡng gắn với sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội. Cực phía Tây Nam (thuộc
vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ) - đô thị giáo dục, đào tạo, y tế gắn với nghỉ dưỡng
sinh thái.
Cực phía Tây (Hòa Lạc) - đô thị
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, khu thương mại tự do. Cực
phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì) - đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng
gắn với rừng quốc gia, núi Tản - sông Đà, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; kết nối
với các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Trì - Phú Thọ.
Cực Sông Hồng là cực phát triển
và không gian cảnh quan đặc biệt, đa chức năng; là trung tâm văn hóa, tài
chính, dịch vụ thương mại, du lịch và là động lực phát triển mới của Thủ đô.