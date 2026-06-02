Hà Nội: Cần hình thành những cực phát triển đô thị mới để giảm tải khu vực lõi Thủ đô

Quá trình đô thị hóa nhanh đã mang lại những thành tựu đáng kể cho Thủ đô, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở, mà cần hình thành những cực phát triển đô thị đủ đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo lập môi trường sống thực chất cho người dân…

Ngày 2/6/2026, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bắc Hà Nội trong cấu trúc không gian phát triển mới của Thủ đô”. Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian phát triển để giải quyết những áp lực ngày càng gia tăng tại khu vực trung tâm.

THÁCH THỨC VỀ HẠ TẦNG, DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG SỐNG

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định: Quá trình đô thị hóa nhanh trong nhiều năm qua đã mang lại những thành tựu đáng kể cho Thủ đô, song cũng đặt ra các thách thức như quá tải hạ tầng, áp lực dân số, thiếu hụt không gian sống chất lượng và mặt bằng giá nhà ở ngày càng cao… Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở, mà cần hình thành những cực phát triển đô thị đủ đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo lập môi trường sống thực chất cho người dân.

Theo ông Đính, thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới, giá trị bất động sản không còn được quyết định bởi các kỳ vọng ngắn hạn hay cơn sốt theo tin đồn quy hoạch, mà phải được xây dựng trên nền tảng của pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, nhu cầu thực và năng lực phát triển thực.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng Hà Nội đang trải qua quá trình tái cấu trúc đô thị lớn nhất trong nhiều thập kỷ, khi chuyển từ mô hình phát triển đơn cực sang mô hình đa cực, đa trung tâm.

“Quá trình này nhằm giảm tải áp lực cho khu vực nội đô, đồng thời hướng tới hình thành những cực có khả năng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, dân cư và thị trường bất động sản trong dài hạn. Thực tế đã có khu vực nổi lên như một cực tăng trưởng chiến lược nhờ lợi thế vị trí, khả năng kết nối vùng, quỹ đất lớn và sự hiện diện của các hành lang kinh tế, công nghiệp, logistics quan trọng. Cùng với việc hình thành trung tâm hành chính mới và tuyến hạ tầng trọng điểm, khu vực này dần trở thành động lực phát triển cho Thủ đô”, ông Kiên cho biết.

Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, phát triển đô thị mới không chỉ là xây dựng thêm nhà ở mà phải kiến tạo những không gian sống hoàn chỉnh, hài hòa giữa tăng trưởng, bản sắc văn hóa và chất lượng sống.

HẠ TẦNG KẾT NỐI SẼ QUYẾT ĐỊNH SỨC HÚT CỦA BẤT ĐỘNG SẢN

Song song với quá trình đó, những thay đổi trong cấu trúc không gian đô thị cũng đang tác động đến xu hướng phát triển của thị trường bất động sản. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khả năng kết nối cải thiện và các khu vực phát triển mới dần hình thành, tiêu chí lựa chọn dự án của người mua và nhà đầu tư cũng có nhiều chuyển biến.

Các chuyên gia tại hội thảo nhận định dòng tiền bất động sản trong thời gian tới sẽ ưu tiên những khu đô thị phát triển đồng bộ về hạ tầng và tiện ích theo hướng xanh, tích hợp không gian trải nghiệm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực vận hành ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định đầu tư. Các dự án được quản lý bởi những đơn vị vận hành chuyên nghiệp, đặc biệt là các thương hiệu quốc tế có lợi thế hơn trong việc duy trì chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị tài sản và nâng cao sức hấp dẫn đối với cư dân.

Theo chuyên gia dự báo, 5-10 năm tới, lợi thế sẽ thuộc về khu vực sở hữu hạ tầng kết nối thuận lợi, có khả năng thu hút cư dân đến sinh sống lâu dài, đồng thời hình thành hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hoàn chỉnh và môi trường sống chất lượng cao.

Liên quan đến định hướng phát triển không gian đô thị, Hà Nội xác định việc hình thành các cực tăng trưởng mới là một trong những giải pháp nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho giai đoạn tới.

Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng phát triển 9 cực tăng trưởng với vai trò và chức năng riêng, qua đó, hình thành mạng lưới liên kết không gian phát triển cân bằng hơn cho Thủ đô trong tương lai.

Cụ thể, Cực trung tâm (khu vực nội đô lịch sử và mở rộng, hữu ngạn sông Hồng) là cực văn hóa, lịch sử và chính trị; Cực phía Bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn) - cực động lực hội nhập; Cực phía Đông (Gia Lâm - Long Biên) - cực động lực cửa ngõ và thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, Cực phía Nam (Phú Xuyên - Ứng Hòa cũ) là cực động lực công nghiệp và logistics; Cực phía Nam, Tây Nam (đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa) - đô thị cảnh quan sinh thái hai bên sông và di sản, tín ngưỡng gắn với sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội. Cực phía Tây Nam (thuộc vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ) - đô thị giáo dục, đào tạo, y tế gắn với nghỉ dưỡng sinh thái.

Cực phía Tây (Hòa Lạc) - đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, khu thương mại tự do. Cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì) - đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với rừng quốc gia, núi Tản - sông Đà, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; kết nối với các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Trì - Phú Thọ.

Cực Sông Hồng là cực phát triển và không gian cảnh quan đặc biệt, đa chức năng; là trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch và là động lực phát triển mới của Thủ đô.