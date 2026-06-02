TP.HCM: Khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và 800 ha đất, tạo đột phá cho phát triển kinh tế

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền TP. Hồ Chí Minh, hơn 206.000 tỷ đồng và 800 ha đất đã được khơi thông, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế bền vững…

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, TP. Hồ Chí Minh đã xác định việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Sáng ngày 2/6, tại hội nghị triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải phóng nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Việc tháo gỡ dự án tồn đọng không chỉ là giải quyết các vấn đề của quá khứ mà còn là trách nhiệm với tương lai của Thành phố, với người dân và cộng đồng doanh nghiệp... Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh cùng 5 địa phương có nhiều dự án tồn đọng đã kiến nghị Trung ương ban hành các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn. Từ thực tiễn này, Bộ Chính trị và Quốc hội đã ban hành Kết luận 24 và Nghị quyết 29 nhằm tạo hành lang pháp lý xử lý các dự án kéo dài nhiều năm.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, khoảng 206.000 tỷ đồng cùng hơn 800 ha đất đã được giải phóng, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thành phố, giúp Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất trong nhiều năm gần đây.

"Việc tháo gỡ dự án tồn đọng không chỉ là giải quyết các vấn đề của quá khứ mà còn là trách nhiệm với tương lai của Thành phố, với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Việc triển khai Kết luận 24, Nghị quyết 29 và Nghị định 147 của Chính phủ là "cơ hội cuối cùng" để tháo gỡ toàn bộ các dự án kéo dài trên địa bàn Thành phố, đưa nguồn lực đất đai, đầu tư quay trở lại nền kinh tế. Đây là bệ phóng tăng trưởng để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số", Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu để "không dự án nào còn sót lại phía sau" và đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đăng ký, cập nhật thông tin dự án thông qua Hệ thống 45 của Sở Tài chính. Đồng thời, các cơ quan cũng được đề nghị tận dụng tối đa các cơ chế, thể chế mới để đưa công trình vào vận hành phục vụ người dân, chống lãng phí, ngăn chặn đầu cơ trục lợi và không để lợi dụng chính sách để hợp thức hóa sai phạm.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng không chỉ giúp giải phóng nguồn lực mà còn tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

TÍCH CỰC THÁO GỠ CÁC DỰ ÁN TỒN ĐỌNG

Ngày 1/6, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng kiện toàn Tổ công tác đặc biệt giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố, làm Tổ trưởng; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, làm Tổ phó; cùng 8 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo từ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy, Thành phố đã hoàn thành việc tháo gỡ hoặc có hướng xử lý cho 838 dự án tồn đọng, đạt tỷ lệ 100%. Đây là một thành tựu đáng kể, không chỉ giúp khơi thông nguồn vốn đầu tư mà còn giải phóng gần 17.000 ha đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hạ tầng trọng điểm và công trình phục vụ dân sinh.

Ngày 1/6, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng kiện toàn Tổ công tác đặc biệt giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Một trong những điểm sáng của quá trình này là việc giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý cho dự án của Công ty Mercedes-Benz Việt Nam. Đây là một liên doanh quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh, đóng góp hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Thành phố. Sau khi được gia hạn thời gian thuê đất đến năm 2030, dự án này đã có thể tiếp tục hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh đã công bố Kế hoạch số 243/KH-UBND, nhấn mạnh việc phân loại và xử lý các dự án tồn đọng theo ba nhóm chính: đầu tư công, đầu tư PPP và đầu tư tư nhân. Đồng thời, Thành phố cũng tập trung vào năm lĩnh vực quan trọng gồm đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng và thanh tra, kiểm tra.

Thực tế, chính quyền TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành, đồng thời linh hoạt vận dụng các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp bất động sản tham dự hội nghị, TP. Hồ Chí Minh đã và đang chứng minh vai trò tiên phong trong việc giải quyết các dự án tồn đọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế bền vững. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, TP. Hồ Chí Minh đang trên đà trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực. Những nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thành phố.