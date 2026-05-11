Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới

Thanh Xuân

11/05/2026, 16:47

Trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ, tương đương 23% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 725.000 căn, đạt 72,5% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động tại các đô thị ngày càng gia tăng, nhiều địa phương tiếp tục tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhằm bổ sung nguồn cung và cải thiện khả năng an cư cho người dân.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN TRIỂN KHAI 

Tại Hưng Yên, tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện hai dự án nhà ở xã hội tại xã Lạc Đạo và xã Phụng Công. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội Hoàng Nha tại xã Lạc Đạo được triển khai trên diện tích 41.155m2, gồm các công trình cao từ 4 - 15 tầng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.680 người, với tổng vốn đầu tư sơ bộ 934,872 tỷ đồng. Còn dự án khu nhà ở xã hội tại xã Phụng Công có quy mô 27.899,88m2, phục vụ khoảng 3.896 người, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.156,94 tỷ đồng.

Không chỉ Hưng Yên, nhiều địa phương khác cũng đẩy mạnh phát triển phân khúc này để đáp ứng nhu cầu nhà ở. Tại Thành phố Huế, địa phương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thanh Thủy. Dự án có diện tích sử dụng đất 38.081m2, tổng vốn đầu tư 2.073 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý 3/2030.

Diễn biến này cho thấy nguồn lực đầu tư vào nhà ở xã hội đang tiếp tục được mở rộng ở nhiều địa phương. Theo Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ, tương đương 23% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 725.000 căn, đạt 72,5% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Việc thúc đẩy phát triển phân khúc này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động, đặc biệt giữa bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại các đô thị lớn liên tục neo ở mức cao.

Trong đó, dữ liệu từ Công ty Cushman & Wakefield Việt cho thấy, 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi tổng nguồn cung tăng 2,9 lần và giá bán sơ cấp trung bình tăng tới 288%, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 11%. Đơn vị này đánh giá xu hướng tăng giá kéo dài một phần xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân.

Tương tự với phân khúc nhà liền thổ, nguồn cung tuy diễn biến khác nhưng mặt bằng giá tiếp tục tăng đáng kể. Trong cùng giai đoạn, tổng nguồn cung tăng 1,4 lần; giá sơ cấp trung bình tăng 257%, tương đương CAGR 13%. Dù tốc độ mở rộng nguồn cung chậm hơn phân khúc căn hộ, dòng sản phẩm này vẫn duy trì đà tăng giá mạnh trên thị trường.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐNG VÀ VẬN HÀNH BỀN VỮNG TRONG DÀI HẠN

Vì vậy, trước áp lực giá nhà đô thị liên tục gia tăng, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm mở rộng nguồn cung và cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân. Thành phố đã công bố thông tin 39 dự án nhà ở xã hội được xác định đầu tư xây dựng giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, Hà Nội còn ban hành Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND quy định trường hợp người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Theo quy định, người có nhà ở hợp pháp nhưng khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 20km trở lên, đáp ứng đủ điều kiện thì được phép mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Các chuyên gia nhận định việc mở rộng nguồn cung và điều chỉnh chính sách tiếp cận nhà ở xã hội sẽ góp phần cải thiện khả năng an cư cho người dân đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu gia tăng số lượng dự án, nhiều chuyên gia lưu ý phân khúc này cần phát triển đồng bộ, bảo đảm chất lượng sống và khả năng vận hành bền vững trong dài hạn.

Chia sẻ tại sự kiện bất động sản mới đây, TS.KTS Nguyễn Cao Lãnh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng nhu cầu nhà ở xã hội không chỉ xuất phát từ nhóm đối tượng có nhu cầu cấp bách, mà còn lan rộng sang các nhóm dân cư đô thị trong dài hạn. Điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển, từ cách tiếp cận đơn lẻ sang một mô hình mang tính hệ thống.

“Nhà ở xã hội không thể được xem là một dự án riêng lẻ, mà cần được tổ chức như một hệ sinh thái với sự tham gia của nhiều chủ thể. Hệ sinh thái này bao gồm các yếu tố từ chính sách, quỹ đất, nguồn vốn, thiết kế, vận hành cho đến vai trò của cộng đồng cư dân. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò định hướng và thiết lập khung pháp lý; chính quyền địa phương tổ chức thực thi; doanh nghiệp đảm nhận triển khai; còn giới chuyên môn và cộng đồng tham gia hoàn thiện mô hình vận hành”, ông nhấn mạnh.

Ở góc độ triển khai, ông Trần Công Tưởng, Công ty CP ĐTTM Thủ Đô  cho rằng việc phát triển nhà ở xã hội không nên dừng lại ở mục tiêu cung cấp chỗ ở với chi phí thấp, mà cần hướng tới xây dựng môi trường sống có chất lượng và khả năng vận hành lâu dài.

Theo ông, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là bài toán cân bằng giữa chi phí và giá trị sử dụng. Việc chia nhỏ căn hộ có thể giúp tăng khả năng tiếp cận của người dân, song lại kéo theo chi phí xây dựng tăng và làm phức tạp hóa công tác quản lý, vận hành. Đây là bài toán đòi hỏi sự tối ưu tổng thể, thay vì chỉ tập trung vào một yếu tố đơn lẻ.

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

11:53, 11/05/2026

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Khánh Hòa quy định biện pháp hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất

08:54, 09/05/2026

Khánh Hòa quy định biện pháp hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất

Hải Phòng chấp thuận 3 dự án nhà ở thương mại “thí điểm”

09:59, 08/05/2026

Hải Phòng chấp thuận 3 dự án nhà ở thương mại “thí điểm”

Từ khóa:

nguồn cung nhà ở nhà ở xã hội

Đọc thêm

Lâm Đồng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026

Lâm Đồng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ việc triển khai Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên

Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên

Ngày 11/5/2026 - Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo với UBND tỉnh.

Khoảng 82,1 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật dữ liệu

Khoảng 82,1 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật dữ liệu

Còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu. Con số này cho thấy khối lượng công việc cần triển khai trong thời gian tới rất lớn.…

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Hải Phòng xác định đến năm 2030 phân khúc nhà ở xã hội được đẩy mạnh với mục tiêu tăng thêm 5.096.811 m2 sàn (tương đương khoảng 72.812 căn) để giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp và công nhân...

Việt Yên Riverside: Cơ hội đầu tư tại lõi đô thị với giá chỉ từ 40 triệu đồng/m2

Việt Yên Riverside: Cơ hội đầu tư tại lõi đô thị với giá chỉ từ 40 triệu đồng/m2

Trong bối cảnh thị trường bất động sản miền Bắc đang thiết lập mặt bằng giá mới, Việt Yên Riverside xuất hiện như một "điểm trũng" đầy hứa hẹn với mức giá chỉ từ 40 triệu đồng/m2.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy