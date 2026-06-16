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Kịp thời ngăn chặn, thu giữ 1.400 viên ma tuý

Hạnh Vân - Minh Quang

16/06/2026, 16:01

Trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp và tinh vi, lực lượng chức năng nói chung và Hải quan nói riêng đang tăng cường ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh công tác thu thập và phân tích thông tin nghiệp vụ để kịp thời triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm, 1.400 viên ma tuý vừa được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn khi đang trong quá trình tiêu thụ. Trong đó có 1.200 viên hồng phiến do hai thiếu niên quốc tịch Lào vận chuyển.

Hai thiếu niên quốc tịch Lào: Chiu và Tia vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
Hai thiếu niên quốc tịch Lào: Chiu và Tia vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Tại địa bàn trọng điểm xã Khe Sanh (Quảng Trị), Đội Kiểm soát hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX vừa phối hợp với Phòng PC04 - Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm - Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức theo dõi, truy kích và khống chế thành công 02 đối tượng quốc tịch Lào là Chiu (16 tuổi) và Tia (17 tuổi). Tang vật thu giữ tại chỗ được cất giấu trong 02 gói ni lông trong suốt, kiểm tra bên trong gói có 12.000 viên hồng phiến được cất giấu tinh vi.Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để giao cho khách tại khu vực trước quán cà phê.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tang vật được lực lượng chức năng phát hiên, thu giữ.
Tang vật được lực lượng chức năng phát hiên, thu giữ.

Cũng tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Chi cục Hải quan khu vực VII, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, phát hiện đối tượng nam có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Và A Pó (sinh năm 1994) trú tại xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên mang trên người 01 túibên trong có 200 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng hiện đang tăng cường kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhằm hiện thực hoá mục tiêu giảm nguồn cung ma túy qua biên giới với phương châm “3 giảm”: giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu, giảm tác hại.

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Từ khóa:

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Chủ đề:

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