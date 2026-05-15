Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức
Đỗ Như
15/05/2026, 15:29
Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 cơ quan, tổ chức gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo...
Ngày 15/5, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu
tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100
cơ quan, tổ chức.
Trước đó, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng,
lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng
chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.
Tiến hành xác minh, đến ngày 20/4/2026, Phòng An ninh mạng
và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp
với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh
Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) đấu tranh,
làm rõ 03 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các đối tượng gồm Lê Thế Hải (sinh năm 1989) và Lê Thế Bẩy
(sinh năm 1985) cùng trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh
(sinh năm 1998) trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó, Lê Thế Hải và Lê Thế
Bẩy là 02 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.
Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng
Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được
yêu cầu của khách hàng, Hải và Bảy hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả và gửi
xe khách để giao cho khách hàng với mức giá từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có 01 tiền án về hành vi
làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm
để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho cơ quan công an trong xác
minh, truy vết.
Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu
giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy pho to, máy in
màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng
điểm, bản sao công chứng giả.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2025 đến nay, các
đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng
110 tổ chức (gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo
dục và Đào tạo; 30 trường THPT, THCS; 02 Cục, Viện trực thuộc Bộ Giáo dục; 04
Trung tâm ngoại ngữ, tin học và 06 UBND phường, xã) với số tiền thu lợi bất
chính hàng tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/4, Cơ quan điều tra đã ra
quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 03 bị can trên về tội làm giả con dấu, tài
liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều
tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.
Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để mua nhà ở xã hội
14:26, 23/03/2026
Truy tố 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm tại TSL và Avatek
15:30, 26/12/2025
Mạo danh, làm giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để lừa đảo lao động muốn đi Hàn Quốc
Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp còn 14 ngày
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã chuẩn hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, trong đó thời gian hỗ trợ đào tạo, hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc.
Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong công tác cảnh báo, định hướng dư luận và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.
Bộ Y tế quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%
Bộ Y tế ra quyết định thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong...
Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam
Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không đang tạo lực đẩy lớn cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, áp lực chi phí nhiên liệu, quá tải hạ tầng và những biến động địa chính trị toàn cầu cũng đang đặt ngành hàng không trước yêu cầu tái cấu trúc theo hướng bền vững và thích ứng cao hơn...
Chủ nhà trọ sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu nếu thu tiền điện vượt giá quy định
Từ ngày 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện sinh hoạt do Nhà nước quy định có thể bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: