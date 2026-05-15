Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức

Đỗ Như

15/05/2026, 15:29

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 cơ quan, tổ chức gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo...

Công cụ, phương tiện của các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, đến ngày 20/4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) đấu tranh, làm rõ 03 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng gồm Lê Thế Hải (sinh năm 1989) và Lê Thế Bẩy (sinh năm 1985) cùng trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh (sinh năm 1998) trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó, Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là 02 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

Các đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy và Khuất Tiến Minh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh.

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bảy hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả và gửi xe khách để giao cho khách hàng với mức giá từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có 01 tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho cơ quan công an trong xác minh, truy vết.

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy pho to, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức (gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 trường THPT, THCS; 02 Cục, Viện trực thuộc Bộ Giáo dục; 04 Trung tâm ngoại ngữ, tin học và 06 UBND phường, xã) với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/4, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 03 bị can trên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

