Trang chủ Dân sinh

Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để mua nhà ở xã hội

Đỗ Như

23/03/2026, 14:26

Với thủ đoạn tinh vi từ khâu soạn thảo giấy tờ, giả mạo chữ ký đến đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp, các đối tượng đã hợp thức hóa nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội không đủ điều kiện...

Các bị can. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 23/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” liên quan đến dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Diêm Thị Linh (SN 1992, trú tại phường Võ Cường), Chu Quý Đông (SN 1995, trú tại phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (SN 1995) và Phan Thị Hà (SN 1993), cùng trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, từ đầu tháng 1/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của Bộ Xây dựng tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn. Dự án do Công ty TNHH SG and Partners Consulting làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình mở bán, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với một số nhân viên tư vấn và tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng chính sách để trục lợi.

Trong đó, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi hồ sơ, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.

Lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ đối với trường hợp lao động tự do. Sau khi thu thập thông tin cá nhân, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo tài liệu giả.

Tiếp đó, Hà nhờ Phan Thị Ngọc Phượng - người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - đóng dấu xác nhận; đồng thời, Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, tham gia hỗ trợ đóng dấu.

Đáng chú ý, Phan Thị Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật các doanh nghiệp trên mạng internet, giả mạo chữ ký giám đốc để hoàn thiện hồ sơ. Các tài liệu sau đó được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà 200.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ được giao xây dựng Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ ngày 1/7/2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 5...

Từ nhu cầu hợp thức hóa chi phí để giảm nghĩa vụ thuế, nhiều chủ doanh nghiệp đã móc nối với các đối tượng trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với quy mô hàng chục tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, có sự tham gia của các "cò" hóa đơn...

Quy định mới đã cho phép mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tới chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Song thực tế, việc tham gia với nhóm này vẫn còn những rào cản, nhất là về tài chính, thu nhập, cơ chế thực thi...

Vụ việc đã khiến 1 lao động Việt Nam tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã được cứu an toàn...

Kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được sử dụng làm căn cứ để xác định thu nhập tăng thêm, tiền thưởng và xem xét bố trí, thay đổi vị trí việc làm phù hợp với năng lực của họ, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

