Trang chủ Dân sinh

Bầu Đoan “bán lúa non” thu lợi bất chính hơn 190 tỷ đồng

Thiên Anh

07/10/2025, 10:34

Chiều 6/10, tại họp báo quý III, Bộ Công an thông tin ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch Tập đoàn Đông Á và Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị khởi tố do chỉ đạo lập sổ sách kép, bán hàng trăm lô đất trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, với sự tiếp tay của nhiều cán bộ địa phương.

Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự ông Cao Tiến Đoan (bìa trái) đêm 29/8 vừa qua.
Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự ông Cao Tiến Đoan (bìa trái) đêm 29/8 vừa qua.

Chiều 6/10, tại buổi họp báo quý III của Bộ Công an, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, để điều tra về các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Đoan có hai hành vi sai phạm chính.

Ở hành vi thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông tại phường Hạc Thành, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, công ty đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, bỏ ngoài sổ sách số tiền 13,8 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tại buổi họp báo
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tại buổi họp báo

Ở hành vi thứ hai, từ năm 2021, ông Đoan bị cáo buộc móc nối với một số quan chức tại Thanh Hóa để xin chủ trương, đưa hối lộ và qua đó tham gia, trúng thầu dự án. Đến ngày 17/7/2024, Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi dự án chưa đủ điều kiện, ông Đoan đã chỉ đạo bán 189 trên tổng số 213 lô đất, thu về hơn 446 tỷ đồng, trong đó cơ quan công an xác định số tiền thu lợi bất chính là 191 tỷ đồng, gây thiệt hại trên 63 tỷ đồng.

Với các vi phạm trên, ông Cao Tiến Đoan bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố nhiều cán bộ và cá nhân có liên quan.

Tính đến nay, vụ án đã có tổng cộng 15 bị can. Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ án được khởi nguồn từ đơn tố giác của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các giao dịch đất đai của Tập đoàn Đông Á. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy hành vi lập sổ sách kép, chuyển giá và bán đất trái phép đã diễn ra trong thời gian dài, với sự tiếp tay của một số cán bộ quản lý tại địa phương.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi đưa và nhận hối lộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

