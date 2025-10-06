Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2025 đạt 8,3 triệu/tháng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Nhật Dương
06/10/2025, 14:34
Theo báo cáo tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê ( Bộ tài chính) công bố ngày 6/10, con số trên cho thấy mức thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt
So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3/2025 (đạt 9,8%), cao gấp 1,3 lần tốc độ tăng thu nhập bình quân so với cùng kỳ (đạt 7,3%).
Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,3 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,4 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (10,1 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng).
Tính chung 9 tháng năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,3 triệu đồng, tăng 10%, tương ứng tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,3 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,3 triệu đồng so với 7,1 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (10,0 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng).
So với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm nay tăng lên ở hai khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Riêng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thu nhập bình quân tháng của người lao động giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.
Người lao động ở khu vực dịch vụ có tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao nhất, với 9,97 triệu đồng, tăng 2% (tương ứng 195 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 9,5% (tương ứng 868,3 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,13 triệu đồng, tăng 1,4% (tương ứng 124,8 nghìn đồng) so với quý trước, và tăng 653,7 nghìn đồng (tương ứng 7,7%) so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 4,84 triệu đồng, giảm 0,9% (giảm tương ứng 44,7 nghìn đồng) so với quý trước, và tăng 12,2% (tăng tương ứng là 526,2 nghìn) so với cùng kỳ năm trước.
Xét theo ngành kinh tế, Cục Thống kê ghi nhận, so với cùng kỳ năm trước, quý 3 năm 2025, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế.
Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là 13,7 triệu đồng, tăng 14,7%, tương ứng tăng 1,8 triệu đồng; giáo dục và đào tạo là 11,7 triệu, tăng 14,3%, tương ứng tăng 1,5 triệu; thông tin và truyền thông là 14,3 triệu, tăng 12,9%, tương ứng tăng 1,6 triệu.
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 12,2 triệu đồng, tăng 8,7%, tương ứng tăng 982 nghìn đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 13,7 triệu đồng, tăng 8,4%, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng.
Tính chung 9 tháng năm nay, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân khá hơn với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng là 12,8 triệu đồng, tăng 16,2%, tương ứng tăng 1,8 triệu đồng; ngành thông tin và truyền thông là 14,4 triệu đồng, tăng 14,5%, tương ứng tăng 1,8 triệu đồng; giáo dục và đào tạo là 11,6 triệu đồng, tăng 20%, tương ứng tăng 1,9 triệu đồng; y tế và trợ giúp xã hội là 11,4 triệu đồng, tăng 15,5%, tương ứng tăng 1,5 triệu đồng.
Theo Cục Thống kê, nhờ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh đầu tư công đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho thị trường lao động. Bức tranh thị trường lao động quý 3/2025 ghi nhận nhiều khởi sắc, lực lượng lao động và số người có việc làm tăng mạnh; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm và lao động phi chính thức giảm.
Lao động có việc làm quý 3 đạt gần 52,3 triệu người, tăng 261,3 nghìn người, tương ứng tăng 0,50% so với quý trước và tăng 580,8 nghìn người, tương ứng tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 52 triệu người có việc làm.
10:02, 08/04/2025
