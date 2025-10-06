Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2025 đạt 8,3 triệu/tháng

Nhật Dương

06/10/2025, 14:34

Theo báo cáo tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê ( Bộ tài chính) công bố ngày 6/10, con số trên cho thấy mức thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt

Người lao động đăng ký tìm việc làm. Ảnh: Nhật Dương.
Người lao động đăng ký tìm việc làm. Ảnh: Nhật Dương.

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3/2025 (đạt 9,8%), cao gấp 1,3 lần tốc độ tăng thu nhập bình quân so với cùng kỳ (đạt 7,3%).

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,3 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,4 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (10,1 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng).

Tính chung 9 tháng năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,3 triệu đồng, tăng 10%, tương ứng tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,3 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (9,3 triệu đồng so với 7,1 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (10,0 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng).

So với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm nay tăng lên ở hai khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Riêng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thu nhập bình quân tháng của người lao động giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Người lao động ở khu vực dịch vụ có tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao nhất, với 9,97 triệu đồng, tăng 2% (tương ứng 195 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 9,5% (tương ứng 868,3 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,13 triệu đồng, tăng 1,4% (tương ứng 124,8 nghìn đồng) so với quý trước, và tăng 653,7 nghìn đồng (tương ứng 7,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 4,84 triệu đồng, giảm 0,9% (giảm tương ứng 44,7 nghìn đồng) so với quý trước, và tăng 12,2% (tăng tương ứng là 526,2 nghìn) so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành kinh tế, Cục Thống kê ghi nhận, so với cùng kỳ năm trước, quý 3 năm 2025, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế.

Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là 13,7 triệu đồng, tăng 14,7%, tương ứng tăng 1,8 triệu đồng; giáo dục và đào tạo là 11,7 triệu, tăng 14,3%, tương ứng tăng 1,5 triệu; thông tin và truyền thông là 14,3 triệu, tăng 12,9%, tương ứng tăng 1,6 triệu.

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 12,2 triệu đồng, tăng 8,7%, tương ứng tăng 982 nghìn đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 13,7 triệu đồng, tăng 8,4%, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng.

Tính chung 9 tháng năm nay, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân khá hơn với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng là 12,8 triệu đồng, tăng 16,2%, tương ứng tăng 1,8 triệu đồng; ngành thông tin và truyền thông là 14,4 triệu đồng, tăng 14,5%, tương ứng tăng 1,8 triệu đồng; giáo dục và đào tạo là 11,6 triệu đồng, tăng 20%, tương ứng tăng 1,9 triệu đồng; y tế và trợ giúp xã hội là 11,4 triệu đồng, tăng 15,5%, tương ứng tăng 1,5 triệu đồng.

Theo Cục Thống kê, nhờ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh đầu tư công đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho thị trường lao động. Bức tranh thị trường lao động quý 3/2025 ghi nhận nhiều khởi sắc, lực lượng lao động và số người có việc làm tăng mạnh; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm và lao động phi chính thức giảm.

Lao động có việc làm quý 3 đạt gần 52,3 triệu người, tăng 261,3 nghìn người, tương ứng tăng 0,50% so với quý trước và tăng 580,8 nghìn người, tương ứng tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 52 triệu người có việc làm.

Quý 1/2025, thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

10:02, 08/04/2025

Quý 1/2025, thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

Lao động tham gia việc làm công có thể hưởng tiền lương làm thêm đến 300%

19:05, 18/09/2025

Lao động tham gia việc làm công có thể hưởng tiền lương làm thêm đến 300%

Người lao động ở một số vùng có thể được tăng lương tối thiểu thêm 900.000 đồng

14:52, 03/10/2025

Người lao động ở một số vùng có thể được tăng lương tối thiểu thêm 900.000 đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia...

Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Chiều 5/10, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh, làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả...

Các bệnh viện cảnh báo sức khỏe mùa mưa bão

Các bệnh viện cảnh báo sức khỏe mùa mưa bão

Một trong những mối lo lớn sau mưa bão là nguy cơ dịch bệnh. Không chỉ môi trường ô nhiễm, mà còn điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch có thể gây ra nhiều bệnh như bệnh tiêu hóa, da liễu và đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm…

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; đề án chuyển một số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương. Sắp tới, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026...

Ứng phó bão số 11, Hà Nội khuyến khích làm việc online vào 6/10

Ứng phó bão số 11, Hà Nội khuyến khích làm việc online vào 6/10

TP. Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2, ngày 6/10 để đề phòng khi có tình huống thiên tai xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 11…

