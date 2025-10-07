Lao động thất nghiệp quý 3/2025 giảm

Nhờ số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui, và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc đã góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, với khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong quý 3 năm nay…

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ghi nhận tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm và lao động phi chính thức giảm.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3/2025 khoảng 1,06 triệu người, giảm 6,35 nghìn người so với quý trước, song nếu so với cùng kỳ năm trước lại tăng 2,54 nghìn người.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới mức 3%.

Cục Thống kê đánh giá, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Tính chung 9 tháng năm 2025, cả nước có khoảng 1,05 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 8,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm nay là 2,22%, giảm 0,03 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tình hình thất nghiệp 9 tháng năm nay ở Việt Nam cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn dao động quanh mức 2,2% như thời kỳ trước dịch Covid-19 xuất hiện.

Trong khi tình hình thất nghiệp có sự cải thiện, thì tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi trong quý 3/2025 ở mức 9,03%, cao hơn so 0,84 điểm phần trăm so với quý trước và 1,30 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 12,4%, cao hơn 5,56 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, trong quý 3 năm nay, có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 11,5% tổng số thanh niên), tăng 222,4 nghìn người so với quý trước và tăng 183,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về điều này, Cục Thống kê cho rằng quý 3 thường là giai đoạn mà tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên, do đây là thời điểm nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, đang trong quá trình chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 13% so với 9,5% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 13,3% so với 9,8%.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo ở Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh tình trạng khó khăn khi tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Vì vậy, việc định hướng và phân luồng thanh niên cần được chú trọng và triển khai hiệu quả hơn, đồng thời cần tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực và góp phần quan trọng vào việc cân bằng cung- cầu lao động.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng năm 2025, cả nước cũng ghi nhận khoảng 1,92 triệu lao động không sử dụng hết tiềm năng, tương ứng 3,7%.

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là chỉ tiêu tổng hợp cho biết mức độ “lệch pha” giữa cung và cầu lao động trên thị trường; phản ánh tình trạng dư cung về lao động.

Trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại. Tỷ lệ này thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc về kinh tế - xã hội. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam cao kỷ lục là 10,4% vào quý 4/2021 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sau đó giảm dần và duy trì dao động quanh mức 4%. Riêng quý 3 năm nay, tỷ lệ này là 3,4% (tương ứng khoảng 1,83 triệu người).