Trang chủ Dân sinh

Lao động thất nghiệp quý 3/2025 giảm

Nhật Dương

07/10/2025, 10:18

Nhờ số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui, và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc đã góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, với khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong quý 3 năm nay…

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: Nhật Dương.
Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: Nhật Dương.

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ghi nhận tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm và lao động phi chính thức giảm.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3/2025 khoảng 1,06 triệu người, giảm 6,35 nghìn người so với quý trước, song nếu so với cùng kỳ năm trước lại tăng 2,54 nghìn người.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới mức 3%.

Cục Thống kê đánh giá, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Tính chung 9 tháng năm 2025, cả nước có khoảng 1,05 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 8,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm nay là 2,22%, giảm 0,03 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tình hình thất nghiệp 9 tháng năm nay ở Việt Nam cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn dao động quanh mức 2,2% như thời kỳ trước dịch Covid-19 xuất hiện.

Trong khi tình hình thất nghiệp có sự cải thiện, thì tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi trong quý 3/2025 ở mức 9,03%, cao hơn so 0,84 điểm phần trăm so với quý trước và 1,30 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 12,4%, cao hơn 5,56 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, trong quý 3 năm nay, có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 11,5% tổng số thanh niên), tăng 222,4 nghìn người so với quý trước và tăng 183,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về điều này, Cục Thống kê cho rằng quý 3 thường là giai đoạn mà tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên, do đây là thời điểm nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, đang trong quá trình chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 13% so với 9,5% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 13,3% so với 9,8%.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo ở Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh tình trạng khó khăn khi tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Vì vậy, việc định hướng và phân luồng thanh niên cần được chú trọng và triển khai hiệu quả hơn, đồng thời cần tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực và góp phần quan trọng vào việc cân bằng cung- cầu lao động.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng năm 2025, cả nước cũng ghi nhận khoảng 1,92 triệu lao động không sử dụng hết tiềm năng, tương ứng 3,7%.

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là chỉ tiêu tổng hợp cho biết mức độ “lệch pha” giữa cung và cầu lao động trên thị trường; phản ánh tình trạng dư cung về lao động.

Trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại. Tỷ lệ này thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc về kinh tế - xã hội. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam cao kỷ lục là 10,4% vào quý 4/2021 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sau đó giảm dần và duy trì dao động quanh mức 4%. Riêng quý 3 năm nay, tỷ lệ này là 3,4% (tương ứng khoảng 1,83 triệu người).

Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

Nhiều doanh nghiệp cho rằng mức tăng lương tối thiểu 7,2% dự kiến áp dụng từ đầu năm sau nếu được thông qua gây áp lực lớn cho doanh nghiệp, và đề nghị giảm mức tăng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ giữ nguyên đề xuất mức tăng này để trình Chính phủ…

Tiến độ thi công dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức chưa đạt yêu cầu

Tiến độ thi công dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức chưa đạt yêu cầu

Tiến độ thi công tại 2 công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30%-70% so với yêu cầu...

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia...

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2025 đạt 8,3 triệu/tháng

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2025 đạt 8,3 triệu/tháng

Theo báo cáo tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê ( Bộ tài chính) công bố ngày 6/10, con số trên cho thấy mức thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt

Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Chiều 5/10, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh, làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

1

Du lịch Việt Nam chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng

Du lịch

2

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng và bám sát yêu cầu thực tiễn

Tiêu điểm

3

Xây dựng Quy chuẩn cho dầu thực vật: Ưu tiên sức khỏe người dân

Thị trường

4

Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

Dân sinh

5

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu hơn 52 tỷ USD sau 9 tháng

Thị trường

