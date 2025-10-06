Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Nhật Dương
06/10/2025, 23:56
Nhiều doanh nghiệp cho rằng mức tăng lương tối thiểu 7,2% dự kiến áp dụng từ đầu năm sau nếu được thông qua gây áp lực lớn cho doanh nghiệp, và đề nghị giảm mức tăng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ giữ nguyên đề xuất mức tăng này để trình Chính phủ…
Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2026, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết nhất trí với sự cần thiết tăng lương tối thiểu vùng và thời gian tăng từ ngày 1/1/2026.
Tuy nhiên, về mức tăng 7,2% lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng quá cao so với điều kiện chi trả thực tế của nhiều doanh nghiệp.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 93,2% tổng số doanh nghiệp của ngành). Việc tuân thủ quy định tăng lương tối thiểu với mức 7,2% là áp lực lớn đối với các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến tạo việc làm mới.
Bên cạnh đó, ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang đối mặt với áp lực rất lớn từ thuế quan của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump công bố áp dụng đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ (khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành là xuất sang thị trường này).
Ngành dệt may hiện cũng dành trên 85% năng lực sản xuất cho xuất khẩu, trong khi môi trường kinh doanh của thế giới, bên cạnh thuế đối ứng của Mỹ, cũng hết sức biến động, khó lường, ví dụ chiến tranh, xung đột chính trị, xung đột thương mại giữa các nước lớn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đặc biệt làm tăng chi phí nhiên liệu, logistics…
Vì vậy, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị tỷ lệ tăng lương tối thiểu lần này chỉ nên tăng tối đa 6,5% từ ngày 1/1/2026, để vừa cải thiện thu nhập cho những người lao động giản đơn nhất làm việc trong điều kiện lao động bình thường, vừa giúp cho doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tăng chi phí, vì khi tăng lương tối thiểu vùng, các khoản trích nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn cũng tăng theo.
Liên quan đến vấn đề tăng lương tối thiểu vùng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng đề xuất thêm một phương án về lộ trình điều chỉnh theo hướng chia làm hai giai đoạn.
Trong đó, giai đoạn 1, tăng bình quân 4%, áp dụng từ ngày 1/1 - 30/5/2026; giai đoạn 2 tăng bình quân 3,2%, và áp dụng từ ngày 1/1 – 31/12/2026.
Lý do là việc áp dụng mức tăng 7,2% từ ngày 1/1/2026 có thể gây áp lực với một số ngành, đặc biệt là các ngành, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn.
Phản hồi ý kiến của các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh lương tối thiểu tăng 7,2% từ năm 2026 được xây dựng dựa trên cơ sở báo cáo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, trong đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là 2 thành viên của Hội đồng đã tham gia bỏ phiếu khuyến nghị mức điều chỉnh này.
Về thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu được thực hiện từ ngày 1/1/2026, Bộ Nội cho cho rằng đã đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện.
Đa số các quốc gia lựa chọn thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính để tạo thuận tiện cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu nói chung, trong đó 15/18 lần thực hiện điều chỉnh vào ngày 1/1. Những lần điều chỉnh khác thời điểm 1/1 hàng năm đều gắn với những biến động bất thường.
14:52, 03/10/2025
Tiến độ thi công tại 2 công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30%-70% so với yêu cầu...
Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia...
Theo báo cáo tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê ( Bộ tài chính) công bố ngày 6/10, con số trên cho thấy mức thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt
Chiều 5/10, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh, làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: