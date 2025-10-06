Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ bác đề xuất giảm mức tăng lương tối thiểu thấp hơn 7,2%

Nhật Dương

06/10/2025, 23:56

Nhiều doanh nghiệp cho rằng mức tăng lương tối thiểu 7,2% dự kiến áp dụng từ đầu năm sau nếu được thông qua gây áp lực lớn cho doanh nghiệp, và đề nghị giảm mức tăng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ giữ nguyên đề xuất mức tăng này để trình Chính phủ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2026, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết nhất trí với sự cần thiết tăng lương tối thiểu vùng và thời gian tăng từ ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, về mức tăng 7,2% lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng quá cao so với điều kiện chi trả thực tế của nhiều doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 93,2% tổng số doanh nghiệp của ngành). Việc tuân thủ quy định tăng lương tối thiểu với mức 7,2% là áp lực lớn đối với các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến tạo việc làm mới.

Bên cạnh đó, ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang đối mặt với áp lực rất lớn từ thuế quan của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump công bố áp dụng đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ (khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành là xuất sang thị trường này).

Ngành dệt may hiện cũng dành trên 85% năng lực sản xuất cho xuất khẩu, trong khi môi trường kinh doanh của thế giới, bên cạnh thuế đối ứng của Mỹ, cũng hết sức biến động, khó lường, ví dụ chiến tranh, xung đột chính trị, xung đột thương mại giữa các nước lớn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đặc biệt làm tăng chi phí nhiên liệu, logistics…

Vì vậy, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị tỷ lệ tăng lương tối thiểu lần này chỉ nên tăng tối đa 6,5% từ ngày 1/1/2026, để vừa cải thiện thu nhập cho những người lao động giản đơn nhất làm việc trong điều kiện lao động bình thường, vừa giúp cho doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tăng chi phí, vì khi tăng lương tối thiểu vùng, các khoản trích nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn cũng tăng theo.

Liên quan đến vấn đề tăng lương tối thiểu vùng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng đề xuất thêm một phương án về lộ trình điều chỉnh theo hướng chia làm hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, tăng bình quân 4%, áp dụng từ ngày 1/1 -  30/5/2026; giai đoạn 2 tăng bình quân 3,2%, và áp dụng từ ngày 1/1 – 31/12/2026.

Lý do là việc áp dụng mức tăng 7,2% từ ngày 1/1/2026 có thể gây áp lực với một số ngành, đặc biệt là các ngành, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn.

Phản hồi ý kiến của các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh lương tối thiểu tăng 7,2% từ năm 2026 được xây dựng dựa trên cơ sở báo cáo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, trong đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là 2 thành viên của Hội đồng đã tham gia bỏ phiếu khuyến nghị mức điều chỉnh này.

Về thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu được thực hiện từ ngày 1/1/2026, Bộ Nội cho cho rằng đã đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện.

Đa số các quốc gia lựa chọn thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính để tạo thuận tiện cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu nói chung, trong đó 15/18 lần thực hiện điều chỉnh vào ngày 1/1. Những lần điều chỉnh khác thời điểm 1/1 hàng năm đều gắn với những biến động bất thường.

Người lao động ở một số vùng có thể được tăng lương tối thiểu thêm 900.000 đồng

14:52, 03/10/2025

Người lao động ở một số vùng có thể được tăng lương tối thiểu thêm 900.000 đồng

Lương tối thiểu tăng 7,2% tác động thế nào đến chi phí của doanh nghiệp?

12:26, 01/10/2025

Lương tối thiểu tăng 7,2% tác động thế nào đến chi phí của doanh nghiệp?

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

16:02, 29/09/2025

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

