Doanh nghiệp niêm yết

BCM tiếp tục xin ý kiến cổ đông đổi tên công ty lần 2

Hà Anh

08/09/2025, 20:08

Hội đồng Quản trị BCM lấy ý kiến cổ đông thông qua việc đổi tên từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group) với trụ sở chính sau khi thay đổi là tại Tầng 10, Tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 lần 2.

Theo đó, Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông thông qua việc đổi tên từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group) với trụ sở chính sau khi thay đổi là tại Tầng 10, Tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thông qua việc sửa đổi điều lệ tương ứng với tên và địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty hiện hành và giao cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty.

Thời gian gửi về trước 17h ngày 29/9 tới.

Trước đó, ngày 3/9/2025 vừa qua, Becamex IDC đã thực hiện thanh toán 800 tỷ đồng tiền gốc và hơn 35 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã BCMH2025002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được doanh nghiệp phát hành từ ngày 31/8/2020. Với kỳ hạn 5 năm, trái phiếu có ngày đáo hạn là 31/8/2025.

Ở chiều ngược lại, ngày 29/8/2025 vừa qua, Becamex IDC đã chào bán thành công 20.000 trái phiếu mã BCM12502. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2029.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, BCM báo lãi hơn 1.846 tỷ đồng, tăng 454,43% so với cùng kỳ (406 tỷ đồng). Nguyên nhân là trong 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 1.402 tỷ đồng; lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 292 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của Tổng Công ty tăng 1.440 tỷ đồng (tăng tương ứng 354,43%) so với cùng kỳ năm trước.

Qua đó, SSI Research đã có khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu này với giá mục tiêu 89.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 27%.

bất động sản khu công nghiệp BCM chào bán thành công 20.000 trái phiếu mã BCM12502 đổi tên công ty đổi trụ sở chính thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn

