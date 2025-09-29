Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đỗ Như
29/09/2025, 14:11
Sau 5,5 ngày làm việc với 3 đợt họp, sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 49...
Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
nêu rõ tháng 9 và tháng 10 hằng năm luôn là cao điểm công tác, tập trung khối
lượng lớn công việc để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Tuy nhiên,
năm nay, khối lượng công việc tăng rất nhiều, bởi Kỳ họp thứ 10 sắp tới là kỳ họp
cuối của nhiệm kỳ, đặc biệt quan trọng.
TẬP TRUNG HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT BẢO ĐẢM CHẶT CHẼ, KHẢ THI
Chủ tịch Quốc hội cho biết tại Phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội đã xem xét 34 nội dung.
Theo đó tập trung chủ yếu vào việc xem xét,
cho ý kiến đối với 13 dự án luật, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp
thứ 10;
Xem xét các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của
Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ
môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” và
thảo luận các dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà
nước và các cơ quan tư pháp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương
trình lập pháp năm 2026 và 7 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có các nghị
quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp
xúc cử tri, những nội dung trọng yếu phục vụ công tác bầu cử.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến (lần 2) về việc
chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 và một số nội dung liên quan đến phân bổ, điều chỉnh dự
toán ngân sách; đồng thời xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 8/2025.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy
đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các báo cáo bảo đảm chất
lượng, gửi tới các đại biểu Quốc hội theo đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ
họp thứ 10. Các dự án luật cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý bảo đảm quy định
chặt chẽ, khoa học, khả thi.
DỰ KIẾN QUỐC HỘI SẼ XEM XÉT THÔNG QUA GẦN 50 DỰ ÁN LUẬT, NGHỊ
QUYẾT
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 tới đây công việc
đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt: không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối
năm, mà còn tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ; thông qua nhiều quyết sách
quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần
50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế
hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc
tế. “Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so
với Kỳ họp thứ 9”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Cùng với đó là xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các
kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các
chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân
nguyện.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 10 sẽ có những thay đổi
quan trọng về phương thức tổ chức (không chia kỳ họp thành hai đợt, không nghỉ
giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình
bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo…).
Do vậy, các cơ quan lưu ý ngay khi trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội cần chuẩn bị nội dung trình bày thật ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề lớn
cần xin ý kiến, bảo đảm thời gian đúng quy định, không kéo dài.
PHÁT HUY VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC VỀ THỂ CHẾ”
Trước khi bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự
thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa
qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sâu sát của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự
tập trung, thông suốt, mạnh mẽ, hành động quyết liệt của các cơ quan nhà nước;
sự chủ động, quyết tâm, kiên định, đoàn kết, thống nhất hành động của cả hệ thống
chính trị, Quốc hội khóa XV đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện
thể chế, pháp luật, đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 kịp thời
thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà
nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”.
Hoạt động lập pháp có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, tư
duy, quy trình xây dựng, chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa; đặc biệt, phát huy
vai trò “đi trước một bước về thể chế”, dám quyết định những vấn đề khó, những
lĩnh vực chưa có tiền lệ, phản ứng kịp thời với những tình huống mới.
Hoạt động
giám sát được tăng cường, đi vào thực chất, góp phần quan trọng vào công tác
hoàn thiện pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước, hoạt động của bộ máy nhà nước,
trách nhiệm thực thi công vụ, được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
Công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được đổi mới căn bản.
Ngoài ra, cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội có nhiều cải tiến,
đổi mới, linh hoạt thích ứng với thực tiễn đặt ra. Nhiệm kỳ khóa XV có số lượng
kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động,
Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định một số nội
dung quan trọng, cấp bách do thực tiễn và yêu cầu phát triển đặt ra.
Tuy nhiên, một số công việc vẫn chưa đạt được kết quả như
mong muốn. Việc hoàn thiện thể chế vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của
thực tiễn, chưa tương thích với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và những vấn
đề kinh tế - xã hội trong nước mới phát sinh; một số quy định pháp luật còn hạn
chế, thiếu đồng bộ, tính dự báo chưa cao...
