Bệnh viện Bạch Mai và Techcombank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính y tế hiện đại

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Bệnh viện Bạch Mai chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2026-2030, mở ra quan hệ hợp tác chiến lược giữa một bệnh viện đa khoa đầu ngành và một ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Hai bên hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính y tế hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành bệnh viện và từng bước cải thiện trải nghiệm của người bệnh, người nhà người bệnh cũng như đội ngũ nhân viên y tế.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và bà Nguyễn Thu Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026–2030.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Bệnh viện Bạch Mai có PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, cùng các thành viên Ban lãnh đạo, Trưởng khoa và đại diện các đơn vị trực thuộc. Đại diện phía Techcombank gồm có bà Nguyễn Thu Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Phan Thị Hải Yến - Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG), cùng các lãnh đạo Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG) và đại diện các đơn vị chức năng liên quan, thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2026-2030.

HỢP TÁC HƯỚNG TỚI NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH HIỆN ĐẠI

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn “Một Bạch Mai, hai cơ sở, một chuẩn chất lượng”, hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện quy mô lớn, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyên môn và quản trị.

Cùng với việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện xác định chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị và chuẩn hóa quy trình vận hành là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh. Trong đó, việc hướng tới các chuẩn mực quốc tế về chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh là một trong những định hướng phát triển của Bệnh viện.

Trên cơ sở đó, Techcombank và Bệnh viện Bạch Mai sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ, tài chính và quản trị phù hợp với đặc thù hoạt động của bệnh viện; từng bước số hóa các quy trình tài chính, thanh toán và quản lý dòng tiền, góp phần xây dựng nền tảng vận hành minh bạch, hiệu quả và hiện đại.

BỐN TRỤ CỘT HỢP TÁC TRỌNG TÂM

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên tập trung triển khai hợp tác trên bốn trụ cột chính.

Thứ nhất, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động bệnh viện. Hai bên phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp số hóa quy trình thanh toán, quản lý dòng tiền và các dịch vụ tài chính nội bộ; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước hiện đại hóa hoạt động vận hành của Bệnh viện.

Thứ hai, phối hợp hoàn thiện nền tảng quản trị, vận hành và chất lượng dịch vụ. Techcombank đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong việc nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp quản trị tài chính, vận hành và cung cấp dịch vụ theo hướng chuẩn hóa, minh bạch, hiệu quả; qua đó góp phần hỗ trợ Bệnh viện trong lộ trình nâng cao chất lượng quản trị và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về chất lượng bệnh viện, an toàn người bệnh.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái tài chính phục vụ người bệnh, nhân viên y tế và các đối tác của Bệnh viện. Đối với Bệnh viện Bạch Mai, hai bên phối hợp triển khai các giải pháp quản lý dòng tiền, thu hộ - chi hộ, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý tài khoản và các dịch vụ ngân hàng phù hợp với quy mô, đặc thù hoạt động của bệnh viện.

Đối với cán bộ, nhân viên y tế, hai bên nghiên cứu phát triển các tiện ích tài chính và phúc lợi số phù hợp, góp phần nâng cao trải nghiệm và thuận tiện trong sử dụng các dịch vụ tài chính.

Đối với người bệnh, người nhà người bệnh và các nhà cung cấp, hai bên hướng tới triển khai các giải pháp thanh toán thuận tiện, minh bạch, liền mạch, góp phần giảm các thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện.

Thứ tư, phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, cộng đồng và an sinh xã hội. Hai bên sẽ nghiên cứu, phối hợp thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội và những sáng kiến hướng tới người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Với vị thế là bệnh viện đa khoa đầu ngành, có quy mô lớn và là tuyến cuối tiếp nhận người bệnh từ nhiều địa phương trên cả nước, việc hiện đại hóa quản trị và vận hành tại Bệnh viện Bạch Mai không chỉ mang ý nghĩa đối với hoạt động của Bệnh viện mà còn có thể tạo ra những mô hình, kinh nghiệm tham khảo cho quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh: “Với lịch sử hơn 115 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai luôn xác định sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ cao nhất. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến đổi mới quản trị, chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Việc ký kết hợp tác với Techcombank là một bước đi cụ thể trong định hướng đó. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị để triển khai những giải pháp thiết thực, từ số hóa các quy trình thanh toán, quản lý tài chính, dòng tiền đến các giải pháp phục vụ người bệnh và cán bộ, nhân viên y tế. Những thay đổi trong quản trị và vận hành sẽ góp phần tạo nên một Bạch Mai hiện đại, minh bạch, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm”.

Bà Phan Thị Hải Yến, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG), Techcombank, chia sẻ: “Techcombank tin rằng công nghệ và dữ liệu có thể tạo ra những thay đổi căn bản trong cách các tổ chức cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân. Trong lĩnh vực y tế, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là nâng cao hiệu quả vận hành mà còn là mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trên hành trình xây dựng mô hình bệnh viện hiện đại, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam.”

Bà Phan Thị Hải Yến, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG), Techcombank.

Việc ký kết MOU giai đoạn 2026-2030 là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài giữa Bệnh viện Bạch Mai và Techcombank. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, hai bên sẽ triển khai các chương trình phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiện đại hóa vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Sự hợp tác giữa hai đơn vị được kỳ vọng không chỉ tạo ra những giá trị thiết thực cho Bệnh viện Bạch Mai mà còn góp phần hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ và giải pháp tài chính trong quản trị bệnh viện, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số và hiện đại hóa nền y tế Việt Nam.