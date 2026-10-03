MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Cột mốc này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tạo thêm dư địa để MB mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.
Thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng và 25 nhân sự, sau 32 năm, quy mô vốn điều lệ của MB đã tăng hơn 5.000 lần. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng vượt 1,73 triệu tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015-2025, tổng tài sản tăng bình quân khoảng 19,6%/năm, riêng năm 2025 tăng 43%. Giai đoạn 2021-2025, MB cũng duy trì tốc độ tăng trưởng cao về huy động vốn và dư nợ tín dụng.
Việc gia tăng vốn điều lệ giúp MB củng cố năng lực đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn, đồng thời mở rộng khả năng cung ứng tín dụng cho khách hàng và nền kinh tế. MB đặt mục tiêu đưa tổng dư nợ lên khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%; tiếp tục dành nguồn lực cho các dự án hạ tầng, ngành công nghiệp trọng điểm và khu vực doanh nghiệp SME.
Cùng với nền tảng tài chính, công nghệ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng của MB. Ngân hàng hiện phục vụ gần 40 triệu khách hàng, hơn 99% tổng số giao dịch được thực hiện trên các kênh số, với quy mô khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm. Doanh thu từ các kênh số đóng góp gần 60% tổng doanh thu ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của MB hợp nhất ở mức hơn 26%, riêng ngân hàng mẹ hơn 24%.
Cùng với việc gia tăng quy mô vốn, MB tiếp tục chú trọng chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Đến 30/6/2026, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 94% hợp nhất và trên 97% tại ngân hàng mẹ. Năm 2025, ROE của MB đạt 21,1%, ROA đạt 2,0%; năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu duy trì ROE trên 20%..
Tại thị trường trong nước, tháng 9/2026, MB triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp SME, đồng thời triển khai mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) đa tầng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính và vận hành trong toàn chuỗi cung ứng.
Cùng với tăng trưởng kinh doanh, MB duy trì đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Giai đoạn 2021-2025, MB đóng góp 35.458 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2025 đạt 10.004 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, MB Group tiếp tục đóng góp gần 7.700 tỷ đồng, đưa tổng mức đóng góp lũy kế của toàn Tập đoàn đến ngày 30/6/2026 lên khoảng 60.952 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những kết quả thể hiện sự chuyển hóa từ tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động thành nguồn lực đóng góp trở lại cho nền kinh tế.
Trong định hướng phát triển tiếp theo, MB đang mở rộng hiện diện tại các trung tâm tài chính - kinh tế của châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), hướng tới tăng cường kết nối dòng vốn, doanh nghiệp quốc tế và các hoạt động tài chính xuyên biên giới.
Song hành với sự phát triển về quy mô, giá trị thương hiệu MB năm 2026 được Brand Finance định giá 2,023 tỷ USD, xếp hạng AAA+, so với mức 301 triệu USD năm 2021.
Vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ là một dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MB, đồng thời tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, đầu tư công nghệ, mở rộng hệ sinh thái, tăng khả năng cung ứng vốn và đóng góp nhiều hơn cho khách hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế.
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