Gửi tiết kiệm tại NCB, khách hàng bất ngờ trúng biệt thự trị giá 25 tỷ đồng

Chưa đầy một tháng, 5 khách hàng gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) lần lượt trở thành chủ nhân của 5 bất động sản tổng trị giá 65 tỷ đồng, trong đó có biệt thự 25 tỷ đồng tại Charmora City vừa tìm thấy chủ nhân tối 1/10.

Chưa dừng lại, NCB tiếp tục đưa 17 căn hộ cao cấp cùng hàng chục nghìn phần quà vào chương trình dành cho khách hàng NCB Signature Savings trong tháng 10, tạo nên một cơn sốt “săn nhà sang” đặc biệt chưa từng có trên thị trường ngân hàng.

GỬI TIẾT KIỆM TẠI NCB, 5 KHÁCH HÀNG “LÃI” 65 TỶ ĐỒNG NHÀ SANG

Tối 1/10, phiên livestream đặc biệt của chương trình “Lời trải nghiệm, lãi nhà sang” của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tìm ra chủ nhân của hai giải thưởng bất động sản với tổng giá trị lên tới 35 tỷ đồng.

Giải thưởng được chờ đợi nhất – biệt thự trị giá 25 tỷ đồng tại Charmora City (Khánh Hòa) – thuộc về chị Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (Hà Nội), chủ nhân mã dự thưởng 024490. Ngay trên sóng livestream, NCB đã kết nối với khách hàng để thông báo tin vui.

“Tôi không thể tin được là mình đã trúng thưởng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trúng thưởng, lại là một giải thưởng lớn như vậy nên cảm xúc thực sự rất khó tả”, chị Quỳnh chia sẻ.

Cùng trong tối 1/10, thêm một căn hộ 3 phòng ngủ trị giá 10 tỷ đồng tại Charmora City cũng tìm thấy chủ nhân. Khách hàng may mắn là chị Phùng Thị Mỹ Hạnh (TP.HCM), với mã dự thưởng 026536. Hai giải thưởng này khép lại chặng đầu tiên đầy ấn tượng của chương trình “Lời trải nghiệm, lãi nhà sang” dành riêng cho khách gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền Signature Savings.

Chỉ trong chưa đầy một tháng triển khai, chương trình đã liên tiếp tặng 5 căn hộ và biệt thự hạng sang với tổng trị giá 65 tỷ đồng cho các khách hàng may mắn. Trước phiên quay số đặc biệt, các phiên quay ngày 7/9, 14/9 và 21/9 đã lần lượt tìm ra chủ nhân của 3 căn hộ cao cấp trị giá 10 tỷ đồng/căn tại các dự án thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Ngay sau khi công bố kết quả, NCB đã nhanh chóng thực hiện thủ tục trao thưởng, đồng thời cùng Sun Group đưa các gia đình khách hàng trúng giải tham quan trực tiếp tới Blanca City và Charmora City, trải nghiệm không gian căn hộ mẫu cao cấp, khám phá hệ thống tiện ích và cảm nhận những giá trị của không gian sống. Từ một khoản tiền gửi vẫn đang sinh lãi, khách hàng có thêm cơ hội sở hữu một tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Chính trải nghiệm “trúng thật – trao thật – tận tay trải nghiệm nhà sang” đang tạo nên sức hút khác biệt cho hành trình NCB Signature Savings.

NCB trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng tuần 3.

Khách hàng được trao thưởng và trải nghiệm không gian căn hộ mẫu trong cùng ngày.

THÊM 17 CĂN HỘ CHỜ CHỦ NHÂN TRONG THÁNG 10

Chương trình Tiết kiệm Siêu đặc quyền đã bước vào chặng mới. Cuộc đua “săn nhà sang” khi gửi tiết kiệm tại NCB tiếp tục rộng mở với 17 căn hộ cao cấp cùng nhiều phần quà giá trị trong tháng 10.

Cụ thể, từ nay đến 31/10/2026, khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền từ 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trong tuần có cơ hội tham gia quay thưởng tuần với 3 giải Nhất là căn hộ cao cấp Sun Group trị giá 3 tỷ đồng/giải, cùng 3 giải Nhì, mỗi giải 1 cây vàng 24K DOJI và 5 giải Ba, mỗi giải 5 chỉ vàng 24K DOJI.

NCB tiếp tục mang đến cơ hội “săn nhà sang” cho khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền trong tháng 10.

Bên cạnh đó, kỳ quay thưởng tháng 10 dành cho khách hàng có tổng tiền gửi mở mới từ 2 tỷ đồng trong tháng mang đến 5 giải Nhất là căn hộ cao cấp Sun Group trị giá 5 tỷ đồng/giải, cùng 5 giải Nhì, mỗi giải 1 cây vàng 24K DOJI và 8 giải Ba, mỗi giải 5 chỉ vàng 24K DOJI. Qua đó, chương trình tiếp tục mở rộng cơ hội để khách hàng vừa tích lũy, vừa chạm tới những giá trị đặc quyền từ NCB.

Mã dự thưởng được phát hành theo từng kỳ quay và chỉ có hiệu lực trong kỳ tương ứng. Hình ảnh và kết quả của các buổi quay thưởng sẽ được công khai trên các kênh truyền thông chính thức của NCB.

Một điểm mới đáng chú ý ở chặng tiếp theo của NCB Signature Savings là khách hàng thậm chí không cần chờ đến phiên quay thưởng hàng tuần hay hàng tháng để thử vận may.

Ngay trên ứng dụng NCB iziMobile, khách hàng cá nhân mở tiết kiệm NCB Signature Savings từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng và đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được cấp mã để tự tham gia quay số may mắn hàng ngày.

“Cơn mưa quà tặng” của chương trình Quay số may mắn hàng ngày lên tới hơn 70.000 phần quà. Trong đó, 10 giải đặc biệt là điện thoại Apple iPhone Duo 512GB, 50 giải nhất mỗi giải 1 chỉ vàng 24K, cùng hàng chục nghìn giải tiền mặt trị giá lên tới 3,5 triệu đồng/giải. Để nhận mã quay thưởng, khách hàng cần gửi Tiết kiệm siêu đặc quyền với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn. Chương trình được duy trì từ nay đến hết ngày 31/1/2027.

Như vậy, trên cùng một khoản tiền gửi tiết kiệm, khách hàng có nhiều lớp giá trị cùng lúc: Tiền gửi vẫn hưởng lãi suất tiết kiệm cạnh tranh; tích lũy Sun Point để tận hưởng các trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí, hàng không, y tế, bất động sản cao cấp trong hệ sinh thái Sun Group; đồng thời có thêm cơ hội nhận quà mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng.

Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết của NCB, không ngừng tiên phong phát triển các giải pháp tài chính với trải nghiệm khác biệt, xuất sắc và giá trị không ngừng gia tăng dành cho khách hàng.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại quay số may mắn Tiết kiệm siêu đặc quyền, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng NCB 1800 6166, gửi email về địa chỉ callcenter@ncb-bank.vn, hoặc xem chi tiết chương trình tại đây (hyperlink: https://sieudacquyen.ncb-bank.vn/)