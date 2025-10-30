Thứ Năm, 30/10/2025

99,99% cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 đã được nhận tiền chính sách, chế độ

Song Hoàng

30/10/2025, 11:42

Theo Bộ Nội vụ, đến ngày 28/10, có 146.836 người/146.847 người (tỷ lệ 99,99%) đã được nhận tiền chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP. Trong đó, 34/34 địa phương đã hoàn tất chi trả...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 29/10, Chính phủ họp về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, sau gần 4 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành ổn định, đi vào nền nếp và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng với sự chủ động, linh hoạt của các địa phương trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc thời gian đầu vận hành liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, mở tài khoản kho bạc, xử lý tài sản công, giới thiệu con dấu, chữ ký, … đến nay đã được tháo gỡ và đi vào vận hành có hiệu quả.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách, đến nay 100% địa phương đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí chức danh lãnh đạo UBND các cấp.

34/34 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực và 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, khắc phục đáng kể tình trạng khó khăn do không phù hợp với vị trí việc làm trong 03 tháng đầu vận hành. 

Một số địa phương khẩn trương rà soát, bố trí cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và đạt được hiệu quả tích cực như: Lâm Đồng, Phú Thọ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Điện Biên, Lai Châu…

Đến ngày 28/10, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; 146.836 người (99,99%) đã nhận chi trả chính sách; chỉ còn 11 người (0,01%) chưa nhận. Trong đó, 34/34 địa phương đã hoàn tất chi trả.

Về phân cấp, phân quyền, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất. Tỷ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương là 44%, 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện. 

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý

Về tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản công, bố trí nhà ở công vụ, 34/34 địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp thu - chi ngân sách; 100% các đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại kho bạc nhà nước (xử lý dứt điểm tồn tại của 03 tháng vận hành).

Đến ngày 27/10/2025, việc giải quyết số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý và số xã được trang bị xe ô tô có chuyển biến rõ rệt so với thời điểm ngày 30/9/2025. 

Cụ thể: 17.595 cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý; 10.908 cơ sở nhà, đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý; 3.177 ĐVHC cấp xã đã được trang bị xe ô tô; còn 144 ĐVHC cấp xã chưa được trang bị xe ô tô; trên cơ sở bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, hiện nay, 06/06 địa phương đã và đang phân bổ kinh phí để thực hiện mua mới xe trong năm 2025.

Việc sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được các địa phương thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị tại địa phương, tiêu biểu như tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, tỉnh Vĩnh Long....

