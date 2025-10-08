Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa trên khu đất công bỏ trống

Nhằm nâng cao năng lực y tế khu vực lân cận và tận dụng hiệu quả quỹ đất công, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa trên nền hai cơ sở y tế cũ đang bỏ trống tại Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ)…

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đến Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND Thành phố, kiến nghị giao đất tại cơ sở cũ của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa tuyến cuối.

Đề xuất này được đưa ra sau buổi làm việc và khảo sát thực tế của Sở Y tế với lãnh đạo địa phương vào ngày 19/9/2025. Qua khảo sát, Sở Y tế ghi nhận trên địa bàn còn nhiều vị trí đất có thể bổ sung vào quy hoạch cho ngành. Đặc biệt, có hai cơ sở nhà đất công đang bỏ trống là Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ), sau khi hai bệnh viện đa khoa này đã được chuyển đến cơ sở mới khang trang hơn.

Theo ghi nhận từ chính quyền và người dân địa phương, nhu cầu về khám chữa bệnh chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa là vô cùng cấp thiết. Nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) gặp khó khăn về nhân lực nên chưa thể triển khai hai chuyên khoa sâu này.

Tình hình này buộc người dân phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên của TP. Hồ Chí Minh (cũ) để được điều trị, gây ra nhiều khó khăn về đi lại, chi phí cho người bệnh, đồng thời tạo áp lực quá tải cho hệ thống y tế của Thành phố. Căn cứ vào thực tiễn và nhu cầu đó, Sở Y tế đã đưa ra hai kiến nghị cụ thể.

Thứ nhất, kiến nghị lãnh đạo Thành phố chấp thuận chủ trương cho một trong hai bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa tuyến cuối là Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2 tại địa điểm Bệnh viện Lê Lợi cũ (số 22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu).

Về nguồn vốn đầu tư, Sở Y tế cho biết Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương đều là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1. Do đó, các bệnh viện sẽ sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để triển khai dự án, không sử dụng nguồn ngân sách của Thành phố.

Thứ hai, kiến nghị lãnh đạo Thành phố chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Ung Bướu triển khai cơ sở 2 tại địa điểm Bệnh viện Bà Rịa cũ (số 13 phường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Sở Y tế nhấn mạnh việc chuyển đổi công năng này là hoàn toàn khả thi và phù hợp với các quy định hiện hành. Cụ thể, các khu đất trên đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thành bệnh viện tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND Thành phố Vũng Tàu (cũ). Đồng thời, phương án này cũng đồng nhất với định hướng chung của ngành y tế Thành phố về việc nâng cao năng lực y tế cho các địa bàn lân cận.

Sau khi nhận được sự chấp thuận về chủ trương từ UBND Thành phố, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xây dựng đề án chi tiết trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt theo đúng quy trình.