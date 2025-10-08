Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa trên khu đất công bỏ trống

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Thi Nguyễn
08/10/2025, 19:19
Nhằm nâng cao năng lực y tế khu vực lân cận và tận dụng hiệu quả quỹ đất công, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa trên nền hai cơ sở y tế cũ đang bỏ trống tại Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ)…
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đến Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND Thành phố, kiến nghị giao đất tại cơ sở cũ của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa tuyến cuối.
Đề xuất này được đưa ra sau buổi làm việc và khảo sát thực tế của Sở Y tế với lãnh đạo địa phương vào ngày 19/9/2025. Qua khảo sát, Sở Y tế ghi nhận trên địa bàn còn nhiều vị trí đất có thể bổ sung vào quy hoạch cho ngành. Đặc biệt, có hai cơ sở nhà đất công đang bỏ trống là Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ), sau khi hai bệnh viện đa khoa này đã được chuyển đến cơ sở mới khang trang hơn.
Theo ghi nhận từ chính quyền và người dân địa phương, nhu cầu về khám chữa bệnh chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa là vô cùng cấp thiết. Nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) gặp khó khăn về nhân lực nên chưa thể triển khai hai chuyên khoa sâu này.
Tình hình này buộc người dân phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên của TP. Hồ Chí Minh (cũ) để được điều trị, gây ra nhiều khó khăn về đi lại, chi phí cho người bệnh, đồng thời tạo áp lực quá tải cho hệ thống y tế của Thành phố. Căn cứ vào thực tiễn và nhu cầu đó, Sở Y tế đã đưa ra hai kiến nghị cụ thể.
Thứ nhất, kiến nghị lãnh đạo Thành phố chấp thuận chủ trương cho một trong hai bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa tuyến cuối là Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2 tại địa điểm Bệnh viện Lê Lợi cũ (số 22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu).
Về nguồn vốn đầu tư, Sở Y tế cho biết Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương đều là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1. Do đó, các bệnh viện sẽ sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để triển khai dự án, không sử dụng nguồn ngân sách của Thành phố.
Thứ hai, kiến nghị lãnh đạo Thành phố chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Ung Bướu triển khai cơ sở 2 tại địa điểm Bệnh viện Bà Rịa cũ (số 13 phường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).
Sở Y tế nhấn mạnh việc chuyển đổi công năng này là hoàn toàn khả thi và phù hợp với các quy định hiện hành. Cụ thể, các khu đất trên đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thành bệnh viện tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND Thành phố Vũng Tàu (cũ). Đồng thời, phương án này cũng đồng nhất với định hướng chung của ngành y tế Thành phố về việc nâng cao năng lực y tế cho các địa bàn lân cận.
Sau khi nhận được sự chấp thuận về chủ trương từ UBND Thành phố, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xây dựng đề án chi tiết trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt theo đúng quy trình.
Cùng với thiệt hại nhà cửa, tại Cao Bằng có trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có 74 điểm bị sạt lở, 17 điểm ngập lụt tắc đường, trên 145 tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, 23 cầu bị hư hỏng, ảnh hưởng do lũ...
Với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn; khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay…
Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa lớn, kéo dài và trên diện rộng, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đêm 7/10, hàng loạt khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, người dân lo lắng, bất an trong dòng lũ dữ...
Theo Bộ Y tế, việc xây dựng mức phụ cấp mới để phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu, tiền công cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ...
Bộ Y tế nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có việc thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: