Luật Thủ đô (sửa đổi): Rà soát để phân định rõ thẩm quyền
Như Nguyệt
15/04/2026, 14:51
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ các quy định của dự thảo luật để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ yêu cầu về “tăng thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp” và nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
Sáng 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải
trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết tại đợt 1 của
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thảo luận đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tiếp
thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ báo cáo các nội dung lớn đã được
tiếp thu, chỉnh lý như: rà soát tổng thể dự thảo Luật; rà soát, chỉnh lý bảo đảm
các nội dung tại dự thảo luật là các nội dung đặc thù, vượt trội, không quy định
lại các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác....
Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư
pháp Phan Chí Hiếu cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất
trí với các định hướng lớn cũng như nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh
lý dự thảo Luật.
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị các cơ quan
tiếp tục nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung như:
Thứ nhất: Bổ sung quy định giao HĐND Thành phố quyết định
việc áp dụng pháp luật khi giữa các văn bản cùng có điều khoản về ưu tiên áp dụng
pháp luật trong trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề để bảo đảm
tính rõ ràng, có cơ sở thực hiện trên thực tế.
Thứ hai: Tiếp tục rà soát các quy định về tổ chức bộ
máy và chế độ công vụ tại Chương II để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ
thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Tổ chức chính quyền địa phương,
tránh quy định trùng lặp, thiếu nhất quán hoặc hẹp hơn so với quy định chung.
Thứ ba: Đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo
Luật để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ yêu cầu về “tăng thẩm quyền của Chủ tịch
UBND các cấp” và nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND, Chủ tịch
UBND được đưa ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TW.
Thứ tư: Không quy định nội dung miễn trừ trách nhiệm
pháp lý trong nghị quyết thí điểm của HĐND Thành phố do liên quan trực tiếp đến
trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự nên phải được quy định trong luật; thay
vào đó, cần rà soát, bổ sung đầy đủ các đối tượng cần được xem xét miễn trừ
trách nhiệm pháp lý và cụ thể hóa rõ cơ chế, nội dung áp dụng tại Điều 34 của dự
thảo Luật để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch và thống nhất trong thực hiện.
Thứ năm: Phân định rõ thẩm quyền tại Điều 11 theo hướng
HĐND quyết định các nội dung về quy hoạch, phân vùng chức năng đối với không
gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao và quyền, lợi ích hợp pháp của
người sử dụng. UBND quy định biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng để bảo đảm
tính nhất quán về nguyên tắc phân định thẩm quyền và phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ của từng loại cơ quan….
Thứ sáu: Rà soát, làm rõ đối tượng áp dụng các chính
sách tại Điều 16 về phát triển giáo dục, đào tạo để phân định trách nhiệm quản
lý giữa Thành phố và cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương; làm rõ sự cần thiết
của việc giao UBND Thành phố ban hành chương trình giáo dục riêng đối với cơ sở
giáo dục có nhiều cấp học.
Thứ bảy: Tiếp tục rà soát, nghiên cứu thận trọng, tiếp
thu đầy đủ các ý kiến xác đáng về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội tại
Điều 17, bảo đảm sử dụng thống nhất các khái niệm, thuật ngữ theo đúng quy định
của pháp luật chuyên ngành. Đối với những nội dung không tiếp thu thì cần giải
trình rõ ràng, thuyết phục, thuyết minh đầy đủ về nội dung, ý nghĩa chính sách
và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
Thứ tám: Làm rõ phạm vi áp dụng đối với các dự án chậm
triển khai tại khoản 6 Điều 22; tiếp tục cập nhật, bảo đảm thống nhất với các
cơ chế xử lý dự án tồn đọng liên quan đến pháp luật đất đai và cân nhắc quy định
theo hướng đối với các dự án lớn triển khai sau ngày Luật Thủ đô có hiệu lực
thi hành thì mặc định áp dụng Nghị quyết số 258/2025/QH15, chỉ trình HĐND quyết
định lựa chọn áp dụng quy định của Luật Thủ đô nếu thấy thuận lợi hơn để tránh
phát sinh thủ tục hành chính.
Thứ chín: Rà soát, thống nhất quy định về cơ chế áp dụng
Luật Thủ đô đối với các địa phương tham gia liên kết, phát triển vùng theo hướng
như quy định tại Điều 29 của dự thảo để bảo đảm vai trò điều phối của Thủ đô và
tính minh bạch, chủ động của từng địa phương trong ban hành, áp dụng pháp luật.
Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế
20:13, 08/04/2026
Thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm
07:04, 29/03/2026
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới
Trước những "cơn gió ngược" từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quý 2/2026 là phải bảo đảm bằng được nguồn cung đầu vào, ổn định an ninh năng lượng và logistics, đồng thời theo dõi sát diễn biến cầu thế giới để có phản ứng chính sách phù hợp.
Việt Nam – Trung Quốc thống nhất các định hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới
Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã hội đàm, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ song phương.
Việt Nam – Trung Quốc ký loạt văn kiện hợp tác liên ngành, liên địa phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, bao trùm các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, đối ngoại đến kinh tế, thương mại, hạ tầng, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa và y tế.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân
Sáng 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia...
Trao đổi 10 Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các doanh nghiệp Việt – Trung
Ngày 14/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: