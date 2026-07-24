Biệt thự liền kề sân golf: Lợi thế tạo giá trị độc bản của The AGULA Tây Ninh

Ngày nay, Golf không chỉ là môn thể thao dành cho giới tinh hoa mà còn đang trở thành "chất xúc tác" nâng tầm giá trị bất động sản. Tại The AGULA Tây Ninh, mô hình biệt thự sinh thái liền kề sân Golf cùng hệ tiện ích đồng bộ đang mở ra một chuẩn sống khác biệt, gia tăng sức hấp dẫn đối với cả người mua ở thực và nhà đầu tư.

Nhiều năm qua, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế trên bản đồ Golf thế giới với 9 liên tiếp được World Golf Awards vinh danh là "Điểm đến Golf tốt nhất châu Á". Cùng với đó, mạng lưới gần 100 sân Golf tiêu chuẩn quốc tế trải dài trên cả nước đang góp phần đưa nước ta trở thành toạ độ hấp dẫn của cộng đồng Golfer trong và ngoài nước.

TỪ MÔN THỂ THAO QUÝ TỘC ĐẾN ĐÒN BẨY NÂNG TẦM GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xác định du lịch Golf là một trong những sản phẩm chiến lược khi doanh thu từ phân khúc này được đã đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 8-10% doanh thu toàn ngành du lịch. Không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp, Golf chính là “mỏ neo” thu hút và giữ chân nhóm khách có mức chi tiêu cao, kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm cao cấp.

Song hành với sự phát triển của du lịch Golf là sự lên ngôi của bất động sản gắn với sân Golf. Nếu trước đây chỉ là một tiện ích bổ trợ, thì nay sân Golf được xem như "thỏi nam châm" gia tăng sức hút cho các khu đô thị sinh thái và quần thể nghỉ dưỡng. Những dự án sở hữu lợi thế này thường tạo được sự khác biệt nhờ khả năng mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, đồng thời mở rộng tiềm năng khai thác lưu trú và đón dòng khách chất lượng cao.

Sự phát triển của du lịch Golf đang góp phần nâng tầm giá trị các dự án bất động sản liền kề sân Golf, cả về trải nghiệm sống lẫn tiềm năng khai thác.

Không chỉ hiện diện tại các điểm đến nghỉ dưỡng như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, mô hình bất động sản gắn với Golf đang mở rộng về các đô thị vệ tinh TP.HCM - nơi nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần ngày càng gia tăng. Đây cũng là phân khúc được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi hội tụ đồng thời giá trị sử dụng, giá trị khai thác và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

THE AGULA - BIỆT THỰ SINH THÁI LIỀN KỀ SÂN GOLF HỘI TỤ ĐA TẦNG GIÁ TRỊ

Nằm trong khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An , tỉnh Tây Ninh, The AGULA được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái tích hợp sân tập Golf và sân Golf mini quy mô 6ha ngay trong nội khu.

Thay vì tái hiện một sân Golf thi đấu quy mô lớn, The AGULA lựa chọn đưa Golf trở thành một phần của nhịp sống hằng ngày. Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận bộ môn này như một hình thức rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn giữa không gian xanh. Chính sự hiện diện của tiện ích Golf góp phần định vị đẳng cấp cho khu đô thị, đồng thời tạo nên lợi thế khác biệt so với nhiều dự án cùng phân khúc.

Sân tập Golf và sân Golf mini 6ha là điểm nhấn khác biệt, góp phần định hình chuẩn sống sinh thái liền kề Golf tại The AGULA.

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch theo định hướng đô thị sinh thái với hệ cảnh quan, mặt nước, công viên, đường dạo bộ, khu thể thao, tiện ích chăm sóc sức khỏe và nhiều tiện ích nội khu được phát triển đồng bộ. Sự cộng hưởng giữa không gian sinh thái và tiện ích Golf tạo nên một hệ giá trị hoàn chỉnh - nơi cư dân vừa sở hữu môi trường sống trong lành, vừa được tận hưởng những trải nghiệm vốn chỉ xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

The AGULA phát triển theo mô hình đô thị sinh thái với hệ tiện ích đồng bộ, kiến tạo không gian sống xanh an lành cho cư dân.

Đối với chủ sở hữu, đó cũng là yếu tố góp phần gia tăng giá trị của bất động sản. Từ vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM, chỉ hơn một giờ di chuyển, The AGULA có tiềm năng trở thành điểm nghỉ dưỡng cuối tuần, đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn ngày của gia đình, nhóm bạn và giới doanh nhân. Trong bối cảnh xu hướng nghỉ dưỡng ven đô ngày càng phát triển, hệ tiện ích Golf cùng không gian sinh thái tạo thêm lợi thế khai thác cho thuê và gia tăng sức hấp dẫn trên thị trường.

Sở hữu lợi thế hiếm có của mô hình biệt thự sinh thái liền kề Golf, The AGULA đang kiến tạo một chuẩn giá trị mới trên thị trường: nơi không gian sống, trải nghiệm nghỉ dưỡng và tiềm năng đầu tư cùng hội tụ trong một sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để dự án gia tăng sức hấp dẫn đối với nhóm khách hàng tìm kiếm một bất động sản vừa đáng sống, vừa có khả năng tích lũy và gia tăng giá trị theo thời gian.

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