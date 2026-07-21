Hà Nội triển khai Nghị quyết về các khoản thu từ không gian ngầm, không gian tầm thấp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp trên địa bàn…

Đối với không gian ngầm, diện tích trong độ sâu lớn hơn 15m được miễn tiền thuê đất. Ảnh: Hoàng Bách

Theo Kế hoạch, TP. Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình triển khai.

Để triển khai các nhiệm vụ, Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai thủ tục xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thủ tục miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với việc khai thác, sử dụng không gian ngầm theo quy trình, thủ tục của pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với khoản thu phí kết nối không gian ngầm; khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian tầm thấp gồm: Phí sử dụng không gian tầm thấp, khoản thu từ giá trị tăng thêm do khai thác không gian tầm thấp sau khi UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp và phê duyệt quy định về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp.

Theo UBND TP. Hà Nội, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 65/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 quy định một số khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp trên địa bàn.

Cụ thể, đối với khai thác, sử dụng không gian ngầm, Nghị quyết quy định trường hợp đất xây dựng công trình ngầm gắn với công trình xây dựng trên bề mặt đất, nằm trong ranh giới diện tích đất trên bề mặt được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: Thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đất xây dựng công trình ngầm độc lập (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất), hoặc đất xây dựng công trình ngầm gắn với công trình xây dựng trên bề mặt đất, mà có phần diện tích xây dựng ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất xây dựng công trình trên bề mặt được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định sau:

Đối với diện tích trong độ sâu từ 0-15 m, trường hợp sử dụng đất xây dựng công trình ngầm độc lập chức năng bãi đỗ xe hoặc các chức năng khác không nhằm mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ: Miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm độc lập;

Trường hợp sử dụng đất xây dựng công trình ngầm độc lập chức năng kinh doanh thương mại, dịch vụ phải nộp tiền thuê đất. Đơn giá thuê đất tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt đất có cùng mục đích sử dụng đất;

Trường hợp diện tích xây dựng công trình ngầm có gắn với công trình xây dựng trên bề mặt đất, nhưng vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất: Thu tiền thuê đất đối với phần diện tích vượt này. Đơn giá thuê đất tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt đất có cùng mục đích sử dụng đất nếu sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ. Đơn giá thuê đất tính bằng 10% đơn giá thuê đất trên bề mặt đất có cùng mục đích sử dụng đất nếu sử dụng vào mục đích đỗ xe hoặc các mục đích khác không nhằm mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Riêng diện tích trong độ sâu lớn hơn 15m: Được miễn tiền thuê đất.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định phí kết nối không gian ngầm là khoản tiền chủ đầu tư dự án, chủ sở hữu công trình phải nộp khi kết nối giao thông ngầm từ công trình (tầng hầm, đường hầm hoặc lối đi ngầm) đến các bãi đỗ xe công cộng, ga đường sắt đô thị được nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Đối với, khai thác, sử dụng không gian tầm thấp, Nghị định quy định các khoản thu, gồm phí sử dụng không gian tầm thấp; khoản thu từ giá trị tăng thêm do khai thác không gian tầm thấp; các khoản thu phát sinh.