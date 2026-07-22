Bất động sản tiếp tục hút dòng vốn M&A

Bất động sản tiếp tục là điểm sáng trên thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) trong tháng 6/2026, khi dẫn đầu cả về số lượng và giá trị giao dịch. Đây cũng là lĩnh vực ghi nhận một số thương vụ quy mô lớn, góp phần tạo động lực cho thị trường M&A trong bối cảnh hoạt động đầu tư tiếp tục diễn ra sôi động ở nhiều nhóm ngành…

Tháng 6/2026, lĩnh vực bất động sản ghi nhận 6 thương vụ M&A. Ảnh: Hoàng Bách

Theo thông tin từ Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), tháng 6/2026, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận tổng cộng 33 giao dịch được công bố. Trong đó, có 29 thương vụ có giá trị giao dịch được công bố hoặc có thể ước tính, với tổng quy mô đạt khoảng 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, hoạt động M&A trong tháng diễn ra sôi động trên nhiều nhóm ngành. Theo đó, xét về số lượng giao dịch, lĩnh vực bất động sản dẫn đầu với 6 thương vụ, tiếp sau là hàng tiêu dùng với 5 thương vụ, đóng góp khoảng 33% tổng số giao dịch. Còn nhóm công nghệ, xây dựng và kỹ thuật, tài chính và tiện ích ghi nhận 3 thương vụ ở mỗi lĩnh vực, tương đương 36% tổng số thương vụ trong tháng.

Tuy nhiên, không chỉ dẫn đầu về số lượng, bất động sản còn là lĩnh vực có giá trị M&A lớn nhất, đạt 322,3 triệu USD, vượt lĩnh vực du lịch & lưu trú với 313,5 triệu USD. Hai lĩnh vực này đóng góp khoảng 63% tổng giá trị giao dịch trong tháng 6, trong khi lĩnh vực tài chính đứng tiếp theo với 271 triệu USD, chiếm gần 27% tổng giá trị thị trường.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 126 giao dịch được công bố, với tổng giá trị các thương vụ có thông tin đạt 2,43 tỷ USD.

Grant Thornton cho biết phần lớn giá trị giao dịch của nửa đầu năm 2026 tập trung vào giai đoạn quý 2/2026. Riêng tháng 5 và tháng 6 đóng góp 71% tổng giá trị giao dịch của cả kỳ. So với cùng kỳ năm trước, mặc dù số lượng giao dịch giảm 20% nhưng tổng giá trị giao dịch công bố/ước tính vẫn tăng 14%, đạt 2,5 tỷ USD. Giá trị giao dịch bình quân giai đoạn 6 tháng đầu năm 2026 là 28 triệu USD mỗi giao dịch.

Đặc biệt, trong nhóm thương vụ bất động sản, tiêu biểu là sự kiện Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đã thông qua kế hoạch mua 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với giá 295 triệu USD (khoảng 7.666 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất giao dịch, Phát Đạt dự kiến góp thêm 105 triệu USD (2.727 tỷ đồng), để duy trì tỷ lệ sở hữu 35% trong các đợt tăng vốn tiếp theo.

Lotte Properties HCMC là chủ đầu tư Dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, khu phức hợp đô thị quy mô 7,54 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh, được quy hoạch gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích tích hợp.