Hà Nội thành lập Tổ công tác đặc biệt về nhà ở xã hội

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng với vai trò Tổ trưởng có trách nhiệm chủ trì, phân công và điều chỉnh nhiệm vụ của các thành viên phù hợp với yêu cầu thực tế và chỉ đạo của UBND Thành phố. Đồng thời, được quyết định thành lập Tổ giúp việc (nếu cần thiết), với thành phần là lãnh đạo các phòng chuyên môn, chuyên viên thuộc các sở, ngành, UBND xã, phường và đơn vị liên quan.
Về nhiệm vụ, Tổ công tác có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn; tổ chức thực hiện các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 586/TB-VP, Thông báo số 458/TB-VP và một số văn bản liên quan, bảo đảm mục tiêu khởi công, xây dựng công trình, dự án nhà ở xã hội trong năm 2026 và đầu năm 2027.
Bên cạnh đó, Tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Theo dõi tình hình triển khai tại các xã, phường có dự án; thường xuyên cập nhật tiến độ, phân loại dự án theo mức độ hoàn thành hoặc chưa hoàn thành, đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Tổ công tác cũng có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Các đơn vị liên quan được yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, áp dụng cơ chế “làn xanh” đối với thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng, nhằm đáp ứng yêu cầu khởi công dự án trong năm 2026 và đầu năm 2027.
Bên cạnh đó, rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng chính sách, cũng như các vấn đề về nguồn vốn đầu tư và chính sách ưu đãi thuế đối với dự án nhà ở xã hội.
Ngoài ra, Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc; kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù; đề xuất lựa chọn dự án trọng điểm, khả thi đưa vào danh mục ưu tiên, để tập trung tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành và bàn giao; đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý đối với dự án chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng hoặc vi phạm quy định pháp luật.
Theo Quyết định, Tổ công tác hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND TP. Hà Nội và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm đối với phần việc được phân công.
Tổ công tác và Tổ giúp việc (nếu thành lập) hoạt động kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết năm 2026 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND Thành phố hoặc con dấu của Sở Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tuần, hàng tháng, hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu về tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc và giải pháp đối với từng dự án cụ thể.
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