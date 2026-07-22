TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất

Quy chế mới, được ban hành theo Quyết định 4490/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 20/7/2026, quy định rõ ràng về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các bên liên quan.
Đối tượng áp dụng bao gồm UBND cấp xã, các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, chủ đầu tư dự án, người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi. Quy chế này nhấn mạnh sự đồng bộ, thống nhất, công khai và minh bạch trong quá trình thực hiện, đồng thời không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính ngoài quy định của pháp luật.
Một điểm nổi bật của quy chế là quy định về việc gửi thông báo thu hồi đất. Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm giao cho các đơn vị liên quan gửi thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Nếu không thể liên lạc được với người có đất thu hồi, thông báo sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư. Điều này đảm bảo mọi người dân đều được thông tin kịp thời và đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Ngoài ra, quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và đáp ứng nhu cầu của từng dự án. Trong trường hợp không thể gửi thông báo trực tiếp, các đơn vị này phải thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng để đảm bảo thông tin đến được với tất cả các bên liên quan.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc ban hành quy chế mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi cần thiết và kịp thời, không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quản lý đất đai mà còn đảm bảo quyền lợi cho người dân, góp phần xây dựng một Thành phố phát triển bền vững và công bằng...
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