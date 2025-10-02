Thứ Năm, 02/10/2025

Bất động sản

Biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại phía Đông Đắk Lắk

Tuấn Sơn

02/10/2025, 08:00

Trên dải đất ven biển phía Đông mới được sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk, một biểu tượng tiên phong đang hình thành, mang khát vọng định hình phong cách sống hiện đại và đầy cảm hứng. Với một bệ phóng sẵn có, hứa hẹn tái định hình bản đồ nghỉ dưỡng, đưa vùng đất này trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, với chỉ số doanh thu trên mỗi phòng (RevPAR) tăng 17%, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Ngành du lịch là động lực chính, với mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt là Phú Yên – nay thuộc Đắk Lắk sau tái cơ cấu hành chính năm 2025 – nổi bật với 71% nguồn cung sơ cấp và gần 80% lượng tiêu thụ condotel toàn quốc, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường.

Phú Yên đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Lượng khách du lịch tăng vượt bậc từ 2,2 triệu lượt năm 2022 lên gần 4 triệu lượt trong năm gần nhất, tạo ra doanh thu khoảng 8.000 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông được nâng cấp, cùng với Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050, và Nghị quyết sáp nhập 202/2025/QH15, đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên – duyên hải.

Đặc biệt, kế hoạch nâng cấp cảng hàng không Tuy Hòa, với nhà ga và sân đỗ mở rộng, hứa hẹn biến Phú Yên thành trung tâm nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết nối trực tiếp với các đầu mối trong nước.

Phường Bình Kiến thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với tuyến đường Độc Lập đắt giá trở thành điểm nóng phát triển resort, khách sạn. L'Aurora Phú Yên: Biểu tượng nghỉ dưỡng quốc tế. Ảnh: Adobe Stock.
Phường Bình Kiến thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với tuyến đường Độc Lập đắt giá trở thành điểm nóng phát triển resort, khách sạn. L'Aurora Phú Yên: Biểu tượng nghỉ dưỡng quốc tế. Ảnh: Adobe Stock.

Nằm trên cung đường Độc Lập với diện tích 4,7 ha, L'Aurora Phú Yên, do Cloud Property (thành viên Tập đoàn Cloud Gate) phát triển, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ vĩ của Ghềnh Đá Đĩa. Dự án được định vị là khu phức hợp giải trí – nghỉ dưỡng ven biển tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực, với quy hoạch bài bản gồm 33 biệt thự nghỉ dưỡng, 78 shophouse với 2-3 mặt tiền, 3 tòa căn hộ du lịch, và 2 tòa khách sạn quốc tế cao nhất Đắk Lắk.

Điểm nhấn của dự án là sự hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới. Khối biệt thự, khách sạn quốc tế, và các tiện ích cao cấp tại Clubhouse như spa, nhà hàng sẽ do Accor – tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng – vận hành. Các tòa căn hộ du lịch được quản lý bởi Cloud Hospitality, đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp và đẳng cấp.

PHÂN KHU CAO TẦNG: BIỂU TƯỢNG PHONG CÁCH SỐNG MỚI

Phân khu cao tầng mới của L'Aurora Phú Yên mang đến trải nghiệm sống độc đáo: “Tựa lưng bên biển, gối đầu chân mây”. Với tầm nhìn panorama biển trời, dự án không chỉ là “ngôi nhà thứ hai” lý tưởng để nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời, mà còn định hình phong cách sống hiện đại, khơi nguồn cảm hứng bất tận và tôn vinh giá trị độc bản.

Phong cách sống tại đây được tạo nên từ những trải nghiệm khác biệt: bắt đầu ngày mới năng động tại phòng gym hoặc hồ bơi vô cực trên tầng thượng, thư giãn buổi tối tại sky bar với tầm nhìn khoáng đạt, hay khám phá văn hóa địa phương ngay trong khuôn viên dự án. Tất cả nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, và trải nghiệm đều được đáp ứng trong tầm tay.

Phân khu cao tầng mới mang khát vọng định hình phong cách sống hiện đại, đầy cảm hứng.
Phân khu cao tầng mới mang khát vọng định hình phong cách sống hiện đại, đầy cảm hứng.

Hội tụ tinh hoa từ các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc và vận hành, L'Aurora Phú Yên cùng dự án tòa tháp cao tầng sắp ra mắt không chỉ là một tài sản giá trị, mà còn là biểu tượng tiên phong cho phong cách sống mới của giới trẻ và cam kết đầu tư bền vững cùng tiềm năng sinh lời vượt trội.

Vượt lên trên một dự án bất động sản thông thường, dự án mới sẽ là nơi những khát vọng của thế hệ trẻ được chắp cánh và giá trị của vùng đất Phú Yên được nâng tầm trên bản đồ quốc tế.

Liên hệ tìm hiểu thông tin dự án:

Hotline: 0917 585 803

Fanpage: https://www.facebook.com/lavenir.bk

L'Aurora Phú Yên

