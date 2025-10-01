Bắc Ninh quy hoạch phân khu 7, đô thị Bắc Giang gần 2.600ha

Theo quy hoạch, phân khu 7, đô thị Bắc Giang có diện tích gần 2.600ha, dự kiến dân số đến năm 2045 khoảng 24.700 người. Đây là khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo, được tổ chức thành 3 khu chức năng và 3 đơn vị ở…

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 đối với phân khu 7, đô thị Bắc Giang. Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc một phần địa giới hành chính phường Yên Dũng và phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, có quy mô 2.599ha. Dự kiến đến năm 2045, dân số đạt khoảng 24.7000 người.

Đây là khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời là khu vực bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái lâm nghiệp, tạo ra nét đặc trưng và đóng vai trò lá phối xảnh cho khu vực đô thị.

Phân khu được chia thành 3 khu chức năng dựa trên đặc điểm địa hình tự nhiên cũng như tiềm năng phát triển riêng của từng khu. Việc phân định này nhằm xác lập chức năng phù hợp cho từng khu vực, giúp quản lý phát triển về không gian và định hướng kinh tế – xã hội một cách hợp lý.

Cụ thể, Khu A: phát triển du lịch gắn với văn hóa và tín ngưỡng, lợi thế là chùa Kem, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng cùng các giá trị văn hóa lịch sử vùng núi Nham Biền. Đây là nơi tổ chức các hoạt động du lịch hành hương, thiền định, khám phá văn hóa, thờ tự, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, công viên rừng, công viên vưi chơi giải trí.

Khu B: phát triển du lịch gắn với trải nghiệm, giáo dục nông nghiệp, mang lại môi trường tham quan học hỏi cho du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ về việc phát triển nông nghiệp và bảo vệ rừng. Khu vực quy hoạch các không gian và hoạt động du lịch như: leo núi, cắm trại, trải nghiệm nông nghiệp văn hóa cộng đồng, khóa học sinh tồn, giáo dục bảo vệ môi trường; hình thành tuyến dịch vụ “từ sông lên núi” kết nối từ cảng sông Cầu, đến dịch vụ du lịch, sân golf.

Khu C: phát triển du lịch gắn với tiềm năng sân golf, kèm theo các dịch vụ tiện ích cao cấp như: sân golf, khách sạn cao cấp, casino, club, hầm rượu.

Về dân cư, toàn khu vực được phân làm 3 đơn vị ở. Trong đó, đơn vị ở A thuộc một phần các phường Yên Dũng và Tiền Phong có diện tích 829,35ha, dân số 7.016 người. Dân cư đơn vị ở A chủ yếu là khu dân cư hiện hữu dọc trục ĐT.299 và bám quanh chân dãy núi Nham Biền. Bên cạnh đó, hình thành khu dân cư mới dọc trục đường QL.17 và khu vực giai đoạn 2 của khu dân cư Lạc Phú.

Đơn vị ở B thuộc một phần phường Yên Dũng, diện tích 1086,48ha, dân số 7.246 người. Dân cư đơn vị ở B chủ yếu là khu dân cư hiện hữu bám dọc tuyến kênh tiêu Nham Biền.

Đơn vị ở C thuộc một phần các phường Yên Dũng và Tiền Phong, diện tích 666,25ha, dân số 10.438 người. Dân cư đơn vị ở C chủ yếu là khu dân cư hiện hữu bám dọc tuyến kênh tiêu Nham Biền và phía Bắc chân núi Nham Biền. Phần phát triển dân cư mới là khu khu dân cư mới dọc trục đường QL.17.