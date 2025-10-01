Pháp sẵn sàng trao đổi với Việt Nam thực hiện NetZero, tín chỉ carbon và phối hợp trong cơ chế CBAM

Pháp sẵn sàng trao đổi chi tiết với Việt Nam về chiến lược và dự án để thực hiện cam kết NetZero vào năm 2050, hỗ trợ đạt mục tiêu NDC, trao đổi tín chỉ carbon theo Điều 6 Hiệp định Paris và phối hợp trong cơ chế CBAM, giúp doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thực thi công bằng và bền vững...

Tại buổi làm việc với Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái, Đa dạng sinh học, Lâm nghiệp, Biển và Thủy sản Pháp Agnès Pannier Runacher khẳng định Pháp luôn ưu tiên xử lý ba thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.

Theo đó, ngay từ những năm 1990, Pháp đã xây dựng khung pháp lý, phân bổ ngân sách để hướng tới mục tiêu Net Zero năm 2050. Nhờ đó, nước này đã giảm được khoảng 30% phát thải carbon. Đồng thời, Pháp cũng là một trong năm quốc gia đi đầu trong hỗ trợ quốc tế, với khoảng 6 tỉ euro viện trợ cho các dự án môi trường ở ngoài EU.

Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam qua các chương trình như JETP, đầu tư vào chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải song song với phát triển kinh tế.

Bà Agnès Pannier Runacher cho biết Pháp sẵn sàng trao đổi chi tiết với Việt Nam về chiến lược và dự án để thực hiện cam kết NetZero 2050, hỗ trợ đạt mục tiêu NDC, trao đổi tín chỉ carbon theo Điều 6 Hiệp định Paris và phối hợp trong cơ chế CBAM, giúp doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thực thi công bằng và bền vững.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), cam kết sẽ có tiếng nói trong EU nhằm hỗ trợ Việt Nam gỡ “thẻ vàng”. Bà nhấn mạnh mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, triển khai Hiệp định PSMA, xây dựng hệ thống quan trắc tàu cá.

Hiện Pháp đang chuẩn bị dự án thí điểm ứng dụng công nghệ vệ tinh để quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Việt Nam mong học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Sau cam kết NetZero 2050 tại COP26, Chính phủ đã xây dựng chiến lược, phân công rõ ràng cho từng bộ, ngành. Các dự án lớn đang triển khai gồm JETP về chuyển đổi năng lượng, Quy hoạch điện VIII, đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp, cũng như trồng và bảo vệ rừng để hấp thụ carbon.

“Việt Nam cam kết là một đối tác có trách nhiệm trong các vấn đề môi trường toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Pháp để xây dựng một tương lai xanh, bền vững và hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”, ông Thắng nhấn mạnh.