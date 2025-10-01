Thứ Tư, 01/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Pháp sẵn sàng trao đổi với Việt Nam thực hiện NetZero, tín chỉ carbon và phối hợp trong cơ chế CBAM

Hằng Anh

01/10/2025, 08:06

Pháp sẵn sàng trao đổi chi tiết với Việt Nam về chiến lược và dự án để thực hiện cam kết NetZero vào năm 2050, hỗ trợ đạt mục tiêu NDC, trao đổi tín chỉ carbon theo Điều 6 Hiệp định Paris và phối hợp trong cơ chế CBAM, giúp doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thực thi công bằng và bền vững...

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái, Đa dạng sinh học, Lâm nghiệp, Biển và Thủy sản Pháp Agnès Pannier Runacher. Ảnh: Ngọc Tú.
Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái, Đa dạng sinh học, Lâm nghiệp, Biển và Thủy sản Pháp Agnès Pannier Runacher. Ảnh: Ngọc Tú.

Tại buổi làm việc với Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái, Đa dạng sinh học, Lâm nghiệp, Biển và Thủy sản Pháp Agnès Pannier Runacher khẳng định Pháp luôn ưu tiên xử lý ba thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.

Theo đó, ngay từ những năm 1990, Pháp đã xây dựng khung pháp lý, phân bổ ngân sách để hướng tới mục tiêu Net Zero năm 2050. Nhờ đó, nước này đã giảm được khoảng 30% phát thải carbon. Đồng thời, Pháp cũng là một trong năm quốc gia đi đầu trong hỗ trợ quốc tế, với khoảng 6 tỉ euro viện trợ cho các dự án môi trường ở ngoài EU.

Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam qua các chương trình như JETP, đầu tư vào chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải song song với phát triển kinh tế.

Bà Agnès Pannier Runacher cho biết Pháp sẵn sàng trao đổi chi tiết với Việt Nam về chiến lược và dự án để thực hiện cam kết NetZero 2050, hỗ trợ đạt mục tiêu NDC, trao đổi tín chỉ carbon theo Điều 6 Hiệp định Paris và phối hợp trong cơ chế CBAM, giúp doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thực thi công bằng và bền vững.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), cam kết sẽ có tiếng nói trong EU nhằm hỗ trợ Việt Nam gỡ “thẻ vàng”. Bà nhấn mạnh mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, triển khai Hiệp định PSMA, xây dựng hệ thống quan trắc tàu cá.

Hiện Pháp đang chuẩn bị dự án thí điểm ứng dụng công nghệ vệ tinh để quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Việt Nam mong học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Sau cam kết NetZero 2050 tại COP26, Chính phủ đã xây dựng chiến lược, phân công rõ ràng cho từng bộ, ngành. Các dự án lớn đang triển khai gồm JETP về chuyển đổi năng lượng, Quy hoạch điện VIII, đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp, cũng như trồng và bảo vệ rừng để hấp thụ carbon.

“Việt Nam cam kết là một đối tác có trách nhiệm trong các vấn đề môi trường toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Pháp để xây dựng một tương lai xanh, bền vững và hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”, ông Thắng nhấn mạnh.

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

19:16, 18/09/2025

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

CBAM và thị trường carbon - cơ hội tái định vị doanh nghiệp Việt

14:17, 25/06/2025

CBAM và thị trường carbon - cơ hội tái định vị doanh nghiệp Việt

Chính phủ giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành xây dựng và triển khai Đề án ứng phó với cơ chế CBAM

12:40, 28/08/2024

Chính phủ giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành xây dựng và triển khai Đề án ứng phó với cơ chế CBAM

Từ khóa:

biến đổi khí hậu Bộ trưởng CBAM hợp tác Việt Nam và Pháp khí nhà kính Kinh tế xanh NetZero Pháp thẻ vàng IUU thủy sản Tín chỉ carbon

Đọc thêm

Mở cơ hội xanh từ các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu

Mở cơ hội xanh từ các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam đã cam kết đạt mục tiêu NetZero vào năm 2050 tại Hội nghị COP26; đồng thời tham gia nhiều sáng kiến quốc tế khác như cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu. Việc nỗ lực hành động, triển khai thực hiện những cam kết này mở ra nhiều cơ hội hợp tác để thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ cho ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh...

Manfusi Solar ký kết chiến lược với Huawei tại

Manfusi Solar ký kết chiến lược với Huawei tại "Vietnam Installer Summit 2025"

Ngày 27/9/2025, trong khuôn khổ Hội thảo" Vietnam Installer Summit 2025", Manfusi Solar và Huawei đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy giải pháp điện mặt trời thông minh và bền vững tại thị trường Việt Nam.

Đưa vào vận hành công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đưa vào vận hành công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé giai đoạn 1, bảo đảm nguồn nước ngọt cho một số huyện thuộc tỉnh Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) với tổng mức đầu tư hơn 1.330 tỷ đồng, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng...

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Theo Đề án trồng trọt giảm phát thải đặt mục tiêu đến năm 2035, trồng trọt phải góp phần cắt giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính...

Cơ hội tiếp cận tài chính xanh, động lực doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm phát thải

Cơ hội tiếp cận tài chính xanh, động lực doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm phát thải

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp làm mát bền vững, kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính xanh, chuyển đổi công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Tiêu điểm

2

YouTube trả 24,5 triệu USD để chấm dứt tranh chấp pháp lý với Tổng thống Donald Trump

Kinh tế số

3

Công bố 6 nguyên tắc cốt lõi sử dụng AI có trách nhiệm

Kinh tế số

4

Công ty chứng khoán nhận định gì về hiện tượng kéo trụ "neo" chỉ số?

Chứng khoán

5

Trung ương sẻ chia, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy