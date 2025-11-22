Tại Diễn đàn quốc tế WEPs Châu Á - Thái Bình Dương 2025 của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) về chủ đề “Business – Innovation – Impact”, CEO IPPG đã chia sẻ quan điểm về bình đẳng giới và cách hỗ trợ doanh nghiệp nữ tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng...

Diễn đàn quốc tế WEPs châu Á - Thái Bình Dương 2025 tại Kuala Lumpur trong hai ngày (18-19/11/025), với chủ đề "Business - Innovation - Impact" (Doanh nghiệp - Đổi mới sáng tạo - Tác động) do UN Women triển khai đã có hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ quan hoạch định chính sách và thị trường vốn từ 15 quốc gia góp mặt tại sự kiện.

Đoàn Việt Nam gồm đại diện Bộ Tài chính – Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Vietnam Airlines, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam (VWEC), thể hiện sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Đại diện phía doanh nghiệp Việt Nam, tại Phiên thảo luận TED-style Talks, CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên đã chia sẻ về chặng đường vượt rào cản giới, từ tuổi thơ đến khi giữ vai trò quản lý và lãnh đạo ở tuổi 25. Hiện bà dẫn dắt hệ sinh thái 1.500 cửa hàng, 35 công ty thành viên và liên doanh với 25.000 nhân viên, trong đó 70% quản lý trung cấp là phụ nữ.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, CEO IPPG

"Lãnh đạo không phải là đứng trên người khác, mà là nâng đỡ để cùng vươn lên," bà nhấn mạnh. "Khi phụ nữ vươn lên, nền kinh tế vươn lên. Bình đẳng không phải khẩu hiệu – mà phải trở thành nguyên tắc hành động để đảm bảo tăng trưởng, phát triển bao trùm và bền vững.”

CEO IPPG cũng giới thiệu các điển hình như doanh nghiệp yến chưng sấy lạnh, nhóm ba chị em làm lụa hữu cơ Hội An, và Blue Saigon – cùng nhiều doanh nghiệp nữ khác được IPPG hỗ trợ chuẩn hóa bao bì, logistics, tiêu chuẩn bán lẻ quốc tế để đưa sản phẩm vào hệ thống sân bay Việt Nam.

Tại Phiên phỏng vấn UN Women về vai trò của người mua trong việc mở rộng tính bao trùm và tác động thị trường, bà Thuỷ Tiên khẳng định: "Khi các tập đoàn lớn chủ động mua hàng từ SMEs và doanh nghiệp nữ, chúng ta xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững hơn, đa dạng và đổi mới hơn."

Theo bà Thủy Tiên, hiện IPPG triển khai hoạt động theo ba hướng gồm: ưu tiên mua hàng từ SMEs, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; chuẩn hóa bao bì, hồ sơ, truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn xuất khẩu lẫn kênh sân bay; đơn giản hóa yêu cầu, đào tạo và kết nối thị trường để SMEs có thể tham gia hệ thống bán lẻ, hàng không.

"Khi chọn mua hàng có trách nhiệm giới, chúng ta không thúc đẩy một doanh nghiệp mà còn phát triển cả cộng đồng", bà Thủy Tiên nói thêm.