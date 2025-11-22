Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 23/11/2025
An Chi
22/11/2025, 15:27
Tại Diễn đàn quốc tế WEPs Châu Á - Thái Bình Dương 2025 của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) về chủ đề “Business – Innovation – Impact”, CEO IPPG đã chia sẻ quan điểm về bình đẳng giới và cách hỗ trợ doanh nghiệp nữ tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng...
Diễn đàn quốc tế WEPs châu Á - Thái Bình Dương 2025 tại Kuala Lumpur trong hai ngày (18-19/11/025), với chủ đề "Business - Innovation - Impact" (Doanh nghiệp - Đổi mới sáng tạo - Tác động) do UN Women triển khai đã có hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ quan hoạch định chính sách và thị trường vốn từ 15 quốc gia góp mặt tại sự kiện.
Đoàn Việt Nam gồm đại diện Bộ Tài chính – Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Vietnam Airlines, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam (VWEC), thể hiện sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.
Đại diện phía doanh nghiệp Việt Nam, tại Phiên thảo luận TED-style Talks, CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên đã chia sẻ về chặng đường vượt rào cản giới, từ tuổi thơ đến khi giữ vai trò quản lý và lãnh đạo ở tuổi 25. Hiện bà dẫn dắt hệ sinh thái 1.500 cửa hàng, 35 công ty thành viên và liên doanh với 25.000 nhân viên, trong đó 70% quản lý trung cấp là phụ nữ.
"Lãnh đạo không phải là đứng trên người khác, mà là nâng đỡ để cùng vươn lên," bà nhấn mạnh. "Khi phụ nữ vươn lên, nền kinh tế vươn lên. Bình đẳng không phải khẩu hiệu – mà phải trở thành nguyên tắc hành động để đảm bảo tăng trưởng, phát triển bao trùm và bền vững.”
CEO IPPG cũng giới thiệu các điển hình như doanh nghiệp yến chưng sấy lạnh, nhóm ba chị em làm lụa hữu cơ Hội An, và Blue Saigon – cùng nhiều doanh nghiệp nữ khác được IPPG hỗ trợ chuẩn hóa bao bì, logistics, tiêu chuẩn bán lẻ quốc tế để đưa sản phẩm vào hệ thống sân bay Việt Nam.
Tại Phiên phỏng vấn UN Women về vai trò của người mua trong việc mở rộng tính bao trùm và tác động thị trường, bà Thuỷ Tiên khẳng định: "Khi các tập đoàn lớn chủ động mua hàng từ SMEs và doanh nghiệp nữ, chúng ta xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững hơn, đa dạng và đổi mới hơn."
Theo bà Thủy Tiên, hiện IPPG triển khai hoạt động theo ba hướng gồm: ưu tiên mua hàng từ SMEs, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; chuẩn hóa bao bì, hồ sơ, truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn xuất khẩu lẫn kênh sân bay; đơn giản hóa yêu cầu, đào tạo và kết nối thị trường để SMEs có thể tham gia hệ thống bán lẻ, hàng không.
"Khi chọn mua hàng có trách nhiệm giới, chúng ta không thúc đẩy một doanh nghiệp mà còn phát triển cả cộng đồng", bà Thủy Tiên nói thêm.
11:23, 11/02/2025
Kinh tế số là cơ hội lịch sử để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, cần giải bài toán: chưa có chiến lược chuyển đổi số; thiếu nhân lực số; thể chế về dữ liệu, giao dịch điện tử, thuế xuyên biên giới còn bất cập; hạn chế tiếp cận vốn cho đổi mới sáng tạo của khu vực doanh nghiệp...
Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…
Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đa dạng cả nội địa lẫn quốc tế, QBE Việt Nam vẫn khẳng định dấu ấn riêng trong suốt 20 năm nhờ những sản phẩm chiến lược chuyên biệt và tiên phong, từ hàng hải, năng lượng cho đến bảo hiểm an ninh mạng… Nhân dịp này ông Trần Công Nhân – Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam đã có những chia sẻ về chặng đường phát triển 20 năm của QBE.
Món quà mà CT Group gửi tặng Đại học Cần Thơ mang một ân tình đặc biệt, không chỉ là lời tri ân chân thành gửi đến thầy cô đã và đang miệt mài cống hiến cho ngành giáo dục, đó còn là tâm huyết của CT Group chắp cánh ước mơ công nghệ cho thế hệ tương lai.
Những kết quả tích cực từ mùa vụ đầu tiên của Dự án Mô hình sản xuất sầu riêng bền vững tại Đắk Lắk đã khẳng định vai trò của Yara Việt Nam trong việc chuyển giao giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, đồng hành cùng nông dân phát triển canh tác bền vững và phục hồi đất lâu dài.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: