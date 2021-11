Bình Định kịp thời hỗ trợ lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt là lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định vừa tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, vừa hỗ trợ về hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Để kịp thời hỗ trợ người lao động, từ tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định đã rà soát, tổ chức đăng ký việc làm, học nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động trở về từ vùng dịch.

Đơn vị này cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh phía Nam để cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Thống kê cho thấy, 5 địa phương phía Nam gồm: TP. HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bình Phước hiện có 1.250 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Trong đó, số việc làm cần tuyển trong thời gian cuối tháng 10 đầu tháng 11/2021 là hơn 41.400 vị trí.

Với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhu cầu tuyển dụng lao động những tháng cuối năm 2021 cần khoảng 2.000 người. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông là trên 1.300 người. Các lĩnh vực có nhu cầu lao động lớn như: May mặc, chế biến gỗ, kinh doanh bán hàng…

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định cũng lần đầu tiên tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến với người lao động nhằm tạo điều kiện cho người lao động, nhất là lao động từ vùng dịch trở về địa phương tiếp cận thông tin thị trường lao động trong tỉnh và các tỉnh phía Nam.

Qua đó, đã tư vấn, hỗ trợ thông tin về việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho 250 lượt lao động. 100% lao động đều được cung cấp thông tin việc làm trong tỉnh và các tỉnh phía Nam để cân nhắc, lựa chọn các cơ hội việc làm trong thời gian tới.

Theo ông Lê Văn Nghinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định, trong thời gian tới, hình thức giao dịch việc làm trực tuyến sẽ được Trung tâm tổ chức thường xuyên hơn để hạn chế việc tập trung đông người, phù hợp với quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời dễ dàng tiếp cận người lao động, đặc biệt là lao động trẻ.

Ông Nguyễn Lê Thư, Trưởng Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm và Cung ứng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định cũng thông tin, hiện đang là thời điểm cuối năm 2021 cộng với tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đã tác động đến tâm lý và quyết định của người lao động. Do đó, phần lớn lao động trở về tỉnh tránh dịch Covid-19 muốn quay trở lại thị trường lao động cũ, song chưa muốn lên đường vào thời điểm này.

Song song với việc tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định cũng triển khai hỗ trợ người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, qua đó giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn trước mắt.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định, chỉ tính riêng trong tháng 10/2021, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 651 người, lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 7.465 người nộp hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đánh giá của Trung tâm, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 10/2021 tăng 20,3% so với tháng 9/2021.

Nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động là do: Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau; người lao động mất việc làm do nhiều yếu tố như doanh nghiệp giảm nhân công, phá sản do tình hình dịch Covid-19, người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải.