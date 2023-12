Bình Định quyết liệt “thúc” tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam

Theo báo cáo tại cuộc họp do UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức, với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, tính đến 22/12, các địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư diện tích 946,12/953,19 ha, đạt 99,3% cho chiều dài tuyến chính 116,4/117,99 km, đạt 98,7%.

Các địa phương tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định giao đất tái định cư được 904/904 hộ; tiến hành giao đất tái định cư ngoài thực địa được 894/904 hộ; triển khai di dời hệ hống hạ tầng kỹ thuật do địa phương quản lý đạt từ 75% đến 98%. Đến nay, các địa phương đã giải ngân 4.359 tỷ đồng, đạt 89% vốn cấp.

Đối với việc di dời tuyến điện trên 110 kV, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định đang triển khai thi công xây dựng 87/87 vị trí móng trụ và đã đóng điện được 83/87 vị trí. Riêng 03 vị trí (06 cột) bổ sung, đã trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định và đã bàn giao mặt bằng cho UBND huyện Tuy Phước lập phương án bồi thường. Bên cạnh đó, Ban đang khẩn trương thực hiện di dời đối với 95/95 vị trí hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý (cáp quang, cáp viễn thông).

Các huyện: Hoài Nhơn, Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến chính cho chủ đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Riêng huyện Phù Mỹ còn 3 hộ đã thống nhất nhận tiền và cam kết bàn giao mặt bằng trước 30/12/2023. Hiện còn 01 tổ chức (Công ty TNHH Vũ Hà tại huyện Tuy Phước) và 25 hộ trên tuyến chính chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; trong đó, Hoài Ân còn 11 hộ, An Nhơn còn 10 hộ, Tuy Phước còn 03 hộ, Phù Cát còn 01 hộ.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc bàn giao đất tái định cư ngoài thực địa cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Những khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành, địa phương khẩn trương làm hồ sơ thanh quyết toán để giải ngân vốn cấp. Tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan triển khai công tác thoả thuận về giá chuyển nhượng, thuê đất khu vực mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định chủ trì tổ chức làm việc với Ban Quản lý dự án 85, 2 và các đơn vị thi công để giải quyết các vướng mắc về mỏ vật liệu phục vụ dự án; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ phục vụ dự án, đảm bảo không được thiếu vật liệu phục vụ dự án. Khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh xác nhận khối lượng khai thác mỏ vật liệu đối với 01 mỏ đất bổ sung mở rộng diện tích khai thác.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án 85, 2 và các địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh triển khai di dời hạ tầng viễn thông, cáp quang, hệ thống tín hiệu đường sắt hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Tập trung triển khai đẩy nhanh việc di dời hạ tầng điện cao thế (>110 kV) để đảm bảo hoàn thành dứt điểm trước ngày 31/12/2023; đồng thời, khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục di dời 06 trụ điện cao thế phát sinh bổ sung, để triển khai việc di dời hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/01/2024.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý dự án 85, 2 có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ thống đường địa phương và phải chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát tiến hành khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ đạo các nhà thầu thi công phải tuân thủ quy định về tải trọng, tốc độ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình chuyên chở vật liệu phục vụ thi công.