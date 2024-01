Bình Dương cam kết đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, kết quả giải ngân vốn năm 2023 (xét về giá trị tuyệt đối) là mức giải ngân hàng năm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ (tăng hơn 9.600 tỷ đồng so với năm 2022) và là lần đầu tiên tỉnh giải ngân hết số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ trong hơn 10 tháng thực hiện.

Ông Phạm Trọng Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương, cho biết năm 2023, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh là 21.817 tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/01/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 17.258 tỷ đồng, đạt 79,1% kế hoạch của tỉnh giao và 141,7% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 có thể đạt khoảng 86% kế hoạch. Đây là mức cao trong các năm gần đây.

Tiến độ các công trình trọng điểm được đẩy nhanh thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bình Dương đã khởi công được một số hạng mục thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh, bố trí đủ vốn và đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13, đường ĐT.746,… Đồng thời chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư và nguồn vốn để thực hiện các công trình như đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Trường Chính trị chuẩn tỉnh Bình Dương…

Báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đại diện Sở Giao thông vận tải Bình Dương cho biết, dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương đang được đẩy nhanh tiến độ các gói thầu xây lắp đã triển khai thi công, các gói thầu còn lại dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 01/2024. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý I/2024.

Dự án đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn theo phương thức đối tác công tư (PPP) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 18.247 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu khởi công dự án đường Vành đai 4 trong dịp 30/4/2024.

Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 17.408 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan ban hành kế hoạch thực hiện dự án và giao nhà đầu tư đề xuất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, phấn đấu khởi công công trình dịp 02/9/2024.

Các dự án: BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa; xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) đang được triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Bên cạnh đó, nhiều dự án quan trọng khác đang được triển khai các bước đầu tư như: Dự án đường ven sông Sài Gòn, nút giao Sóng Thần, nâng cấp mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần, xây dựng hầm chui tại nút giao Ngã 5 Phước Kiến, cảng An Tây, cảng An Sơn…

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2024 là thời điểm các công trình trọng điểm của tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm triển khai thi công, đồng thời cũng là năm thứ tư của kỳ kế hoạch 2021-2025. Do đó cần tập trung cho nhiều công trình dự án chuyển tiếp từ đầu nhiệm kỳ chuẩn bị hoàn tất, năm 2024 cũng là năm bắt đầu chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.