Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

BKAV tiếp tục chậm trả lãi cho mã trái phiếu BKPCB2124001

Hà Anh

09/09/2025, 08:50

Hiện nay công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nghĩa vụ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm gần 9 tỷ đồng lãi và 162,5 tỷ đồng gốc lô trái phiếu và các khoản này đều đang được đàm phán với các trái chủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (Bkav Pro) vừa có báo cáo Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu Bán niên (Kỳ báo cáo từ 01/01/2025 đến 30/06/2025) năm 2025.

Theo đó, tại lô trái phiếu mã BKPCB2124001 phát hành ngày 26/5/2021 có giá trị 170 tỷ đồng, lãi suất 11%. Mục đích là tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tài sản bảo đảm là 6.116.141 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần BKAV do Công ty cổ phần phần mềm diệt Virus BKAV phát hành; 4.900.000 cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng do Công ty Cổ phần BKAV phát hành; Toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Nền Tảng Chuyển Đổi Số Việt Nam phát hành.

Tuy nhiên, hiện nay công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nghĩa vụ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm gần 9 tỷ đồng lãi và 162,5 tỷ đồng gốc lô trái phiếu và các khoản này đều đang được đàm phán với các trái chủ.

Đồng thời, BKAV cũng vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3,048 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 3,185 tỷ đồng) và lãi sau thuế 2,58 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 2,69 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro tăng từ hơn 223 tỷ lên hơn 264 tỷ đồng và nợ phải trả tăng từ gần 312 tỷ lên gần 350 tỷ đồng - trong đó, công ty đang nợ trái phiếu từ 170 tỷ giảm còn 162 tỷ đồng, nợ vay ngân hàng tăng từ 900 triệu lên hơn 23 tỷ đồng và các khoản nợ khác cũng tăng từ 149,6 tỷ lên hơn 164 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ đã giảm từ 1,44 lần xuống 1,33 lần; Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản giảm từ 0,59 lần xuống 0,57 lần.

Đáng chú ý, trong báo cáo, Hãng Kiểm toán AASC đưa ra kết luận ngoại trừ về việc tại thời điểm 30/6/2025, đối với khoản vay Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng. Theo điều khoản hợp đồng, công ty phải thanh toán tiền phạt chậm trả tính trên số nợ gốc quá hạn.

Tuy nhiên, công ty chưa ghi nhận khoản tiền phạt chậm trả theo hợp đồng nêu trên do hai bên vẫn đang trong quá trình làm việc về vấn đề này. Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục "Chi phí tài chính" và các khoản mục có liên quan khác được trình bày trên Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty.

Cũng tại ngày 30/6/2025, công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 259,16 tỷ đồng và tại ngày 01/01/2025, công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 90,51 tỷ đồng.

Từ khóa:

BKAV Pro BKPCB2124001 chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu ông Nguyễn Tử Quảng Virus BKAV

