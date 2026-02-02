Blog chứng khoán: Bài kiểm tra áp lực đem lại kết quả tích cực

Lần thứ 2 trong vòng 4 phiên tâm lý sợ hãi tiêu cực bị đẩy lên cao trào. Hôm nay VIC, VHM giảm sàn, có lúc được hỗ trợ bởi loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác như ngân hàng. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy sau đó hoạt động khá tích cực. Bài “stress test” tâm lý và cung cầu có kết quả khả quan.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng nhẹ 7% so với phiên trước, thậm chí phiên chiều còn giảm hơn 10% so với buổi sáng. Với giao dịch thấp hơn, giá hồi lên mạnh hơn tức là áp lực bên bán đã giảm.

Nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước, nổi bật là ngân hàng, dầu khí (trừ GAS) có dòng tiền vào mạnh và giá tăng tốt. Nhìn chung những cổ phiếu mạnh vượt trội so với chỉ số hôm nay đều có thanh khoản cao, bao gồm cả nhiều mã “không có vốn nhà nước” như DGW, VHC, FRT, BAF, VSC, PDR… Một điều đáng chú ý là tuy số lượng cổ phiếu giảm giá sâu (từ 1% trở lên) nhiều gấp đôi số tăng trên 1% nhưng tỷ trọng phân bổ thanh khoản lại gần tương đương. Nói đơn giản thì dòng tiền vào mạnh có hiệu quả giá đáng kể.

Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế đáng kể hôm nay với tỷ lệ tăng/giảm trong độ rộng chỉ số vào khoảng 0,61/1. Tuy nhiên ở những phiên chịu sức ép lớn như hôm nay thì điều quan trọng là biên độ phục hồi. Giá hồi lên càng mạnh càng thể hiện sự chủ động của dòng tiền bắt đáy. Thống kê hơn 30% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đạt biên độ phục hồi vượt 2% so với giá Low và khoảng 23% nữa phục hồi với biên độ 1%-2%. So với phiên ngày 28/1 vừa qua – lần đầu tiên VNI bị ép thủng 1800 điểm – tỷ lệ phục hồi vượt 1% cũng khoảng 49,6% thì hôm nay dòng tiền hoạt động năng động hơn.

Một tín hiệu khá tốt là VIC và VHM cùng giảm sàn. Điều này giúp ảnh hưởng điểm số được giảm bớt và càng làm nổi bật khả năng hồi giá ở số còn lại. Cả phiên sáng nay thị trường rơi vào trạng thái “stress test” nặng nề. Cũng phải lưu ý rằng sau phiên này 28/1 có dòng tiền bắt đáy mạnh, thị trường đã hồi lại 2 phiên kế tiếp và đem về lợi nhuận ngắn hạn nhất định. Sức ép hôm nay tạo áp lực không nhỏ lên các giao dịch ngắn hạn đang có lời. Vì vậy những người “ăn non” nhất sẽ phải bùng hàng, khi lợi nhuận đầu cơ gần như mất sạch, thậm chí còn lỗ.

Vẫn giữ quan điểm thị trường không tệ, chỉ là không mạnh như kỳ vọng của số đông. Chỉ cần vượt qua những đợt rung lắc cường độ cao lúc này, cơ hội sẽ thuận lợi hơn. Nếu dư nguồn lực, có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu lúc giảm sâu.

Thị trường phái sinh hôm nay mở biên độ vượt quá dự kiến khá xa (mức thấp nhất chiều giảm dự kiến là 1980.xx). Sau khi thủng vùng biên độ hẹp 2033-1997 thì quán tính rơi của VN30 nhanh lên rõ rệt. Lúc gần 10h30 basis chỉ thiệt cho Short hơn 4 điểm, xuất hiện Setup tốt. Tuy nhiên tới tận 11h dù chỉ số lao xuống rất nhanh thì basis lại mở rộng thậm chí lên hơn 10 điểm. May là sau đó bên Long cũng không chịu nổi và phải đóng vị thế.

Đầu giờ chiều phái sinh có hiện tượng khá lạ, dù VN30 tiếp tục lao xuống nhưng một đợt Short cover (hoặc Long mới) khá mạnh nhưng F1 lại tăng. Điều này khiến các vị thế Short giữ qua giờ trưa nếu không đóng sớm sẽ bị cụt lãi khá nhiều. Ở nhịp hồi buổi chiều, duy nhất thời điểm 1h45 là basis và VN30 đạt chuẩn setup khi điểm số lùi lại test 1987.xx. Tuy nhiên biên độ sau đó khá nhỏ.

Áp lực bán trên thị trường cơ sở có tín hiệu giảm trong buổi chiều và dòng tiền bắt đáy chủ động hơn, giá cổ phiếu hồi khá tốt. Đây là lần thứ hai VNI thể hiện khả năng phục hồi tại mốc 1800 điểm. Dù ngưỡng này của chỉ số không có nhiều ý nghĩa với cổ phiếu cụ thể, nhưng lại có ảnh hưởng tâm lý nhất định. Các nhịp rung lắc tới thanh khoản thấp ở chiều giảm là tốt. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2004.31. Cản gần nhất ngày mai là 2013; 2018; 2027; 2040; 2048; 2059; 2070. Hỗ trợ 1997; 1988; 1980; 1965; 1959; 1947.

