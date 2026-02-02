Cầu bắt đáy lại xuất hiện, vốn ngoại cũng xoay chiều

Ít phút đầu phiên chiều nay sức ép từ bên bán tăng vọt đã đẩy VN-Index bốc hơi tới 2,8%, rơi xuống mức 1777,85 điểm trước khi có dòng tiền bắt đáy xuất hiện kéo trở lại 1806,5 điểm. Càng về cuối phiên thị trường càng tốt hơn, duy trì mức thanh khoản khớp lệnh cao nhất 8 phiên.

VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm 32,54 điểm tương đương -1,23%, mức cải thiện đáng kể so với thời điểm chốt phiên sáng (-46,47 điểm/-2,54%). So với đáy, chỉ số còn hồi lên mạnh hơn nhiều: Tại đáy, VN-Index giảm 51,19 điểm (-2,8%).

VIC và VHM vẫn “nằm sàn” cho đến cuối phiên, như vậy diễn biến phục hồi của chỉ số đến từ các cổ phiếu khác. Rổ VN30 ghi nhận 23 cổ phiếu đóng cửa giá cao hơn thời điểm cuối phiên sáng, chỉ 4 mã tụt sâu hơn. Độ rộng rổ này đã có 10 mã tăng/18 mã giảm (phiên sáng 2 mã tăng/26 mã giảm). VN30-Index đóng cửa cũng thu hẹp mức giảm còn -1,26%.

Nhóm trụ ngân hàng chiều nay có sự cải thiện rất rõ nét. VCB chỉ 7 phút sau khi mở cửa trở lại đã bắt đầu bứt phá. Trụ này leo dốc gần như liên tục, thậm chí đóng cửa ở mức cao nhất phiên, chỉ còn giảm 1,42% so với tham chiếu. Như vậy riêng chiều nay VCB đã cải thiện giá +2,88%. CTG đuối hơn một chút, tuy cũng bật lên cực nhanh trong 30 phút đầu tiên nhưng sau đó dao động đi ngang. Dù vậy CTG cũng đã tăng thêm được +1,29% trong phiên chiều và đóng cửa +1,55% so với tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng khác trong rổ VN30 cũng đều có cải thiện, dù không phải mã nào cũng đủ sức vượt tham chiếu. Ngoài nhóm ngân hàng, các blue-chips phục hồi ấn tượng chiều nay là GVR, MWG, MSN, JVC, VNM…

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng chỉ số lúc đóng cửa ghi nhận 128 mã tăng/210 mã giảm, tốt hơn đáng kể so với phiên sáng (77 mã tăng/255 mã giảm). Vẫn còn 132 cổ phiếu giảm quá 1%, giảm một chút so với phiên sáng (160 mã), tập trung 37% tổng thanh khoản sàn HoSE, giảm rất nhiều (phiên sáng 65,7% sàn).

Nhóm tăng giá mạnh đã sôi động hơn đáng kể. Nếu phiên sáng chỉ có 6 mã thanh khoản trên trăm tỷ đồng và giá tăng vượt 1% thì chiều nay tới gần 30 mã. Toàn sàn có 74 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, chiếm 36,2% thanh khoản, tức là gần bằng với 132 cổ phiếu giảm sâu nhất. Điều này cho thấy sức mạnh dòng tiền khá ấn tượng ở những cổ phiếu thực sự được lựa chọn.

Nhiều cổ phiếu thu hút dòng tiền, tạo thanh khoản lớn và phục hồi giá tốt chiều nay.

Cổ phiếu ngân hàng thương mại nhà nước, dầu khí nổi bật trong nhóm này: CTG khớp 918,5 tỷ đồng, giá tăng 1,55%; VCB khớp 754,3 tỷ, giá tăng 1,42%; BID khớp 640,8 tỷ, giá tăng 2,04%; BSR khớp 759,7 tỷ, giá tăng 6,7%; PVD khớp 685,4 tỷ, giá tăng 6,94%; PLX khớp 595,8 tỷ, giá tăng 3,4%... Các cổ phiếu khác như VNM, DGW, VHC, GVR, POW, FRT, PC1, DCM, BAF… cũng tăng rất tốt và thanh khoản từ 200 tỷ tới hơn 700 tỷ đồng.

Ở phía giảm, với độ rộng còn rất hẹp, điểm tích cực duy nhất là thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất không mạnh. Nói cách khác thì áp lực bán đã giảm đi và cầu chống đỡ thành công. Thêm nữa rất nhiều cổ phiếu đã xuất hiện phục hồi giá tích cực so với mức đáy cuối buổi sáng hoặc đầu phiên chiều. VIX hồi lên khoảng 1,62%, còn giảm 3,1%. GAS hồi 4,09%, còn giảm 2,14%. VCI hồi 1,69%, còn giảm 1,77%. HDB hồi 2,02%, còn giảm 1,77%. PVB hồi 1,28%, còn giảm 1,43%... Các cổ phiếu này đều xuất hiện thanh khoản cao, cho thấy có sự chủ động nhất định từ bên mua, dù sức mạnh không đủ để kéo giá sát hơn tới tham chiếu.

Một điểm nhấn khác chiều nay là khối ngoại đã quay lại mua ròng sau khi bán kỷ lục buổi sáng. Cụ thể, khối này giảm bán 58% so với phiên sáng trong khi tăng mua 42%. Giá trị ròng đạt +227,5 tỷ, so với mức bán ròng 2.689 tỷ đồng buổi sáng.

Các cổ phiếu được mua khá tốt là BSR +96,7 tỷ, MSN +71,4 tỷ, PNJ +62,7 tỷ, VNM +818 tỷ, STB +42 tỷ. Phía bán vẫn còn VIC -543,3 tỷ, VHM -328,3 tỷ, VCB -193 tỷ, VRE -176,4 tỷ, HPG -140,2 tỷ, VIX -135,8 tỷ, ACB -121,2 tỷ, SSI -116 tỷ.