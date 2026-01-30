Blog chứng khoán: Phục hồi diện rộng, tiền “nhặt” hàng chiết khấu

Thị trường có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp, về điểm số thì không mấy ấn tượng nhưng độ rộng và biên độ của cổ phiếu thì tốt. Những mã chiết khấu sâu theo áp lực chung đang có tín hiệu dừng giảm nhờ dòng tiền bắt đáy tốt hơn và áp lực bán giảm.

VNI tăng nhẹ 0,77% với tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu là 1,81/1, tốt nhất trong 6 phiên trở lại đây. Gần 120 mã tăng vượt 1%, chiếm hơn 52% tổng thanh khoản khớp lệnh HSX. Đây là tín hiệu rõ nhất của dòng tiền bắt đáy đã đẩy giá lên, khi trong đó bao gồm nhiều cổ phiếu vừa có nhịp điều chỉnh đáng kể.

Nhóm bất động sản là rõ nhất, ví dụ KDH đã rơi gần 16% từ đầu năm, thậm chí giảm 24% kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. DXG cũng đã giảm tầm 14% từ đầu tháng 1 và điều chỉnh gần 40% kể từ đỉnh. PDR rơi hơn 34% từ đỉnh. NVL, HDG, TCH… hôm nay cũng tăng mạnh với thanh khoản cao. Các cổ phiếu nhỏ hơn thậm chí khá nóng, tăng 2-3% rất nhiều.

Rất khó nói khả năng phục hồi của những cổ phiếu vừa điều chỉnh sâu đã thực sự bền vững hay chưa, nhưng cơ hội được dòng tiền bắt đáy nhảy vào cũng không nhỏ. Tâm lý thông thường vẫn nhìn vào biên độ điều chỉnh để đánh giá mức độ “đắt rẻ”, dù điều này không chắc là đúng. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp vẫn làm ăn có lãi thì mức chiết khấu sâu luôn tạo được tính hấp dẫn nhất định. Đó là chưa kể thời gian điều chỉnh kéo khá dài khiến những nhà đầu tư “chịu nhiệt” không nổi cũng đã “nhảy tàu”, làm giảm áp lực bán tháo tổng thể.

Việc VNI quay đầu bật lại 2 phiên sau khi chạm 1800 điểm chỉ là sự trùng hợp, vì điểm số vốn rất khó đoán, phụ thuộc nhiều vào các trụ. Ví dụ hôm nay ngân hàng tốt lên mới kéo dài nhịp nảy điểm số. Quá trình ổn định nền giá ở nhóm này vẫn chưa kết thúc nên khả năng đánh võng của VNI vẫn có thể xảy ra, mốc 1800 điểm cũng chỉ mang tính tham khảo.

Vẫn giữ quan điểm thị trường điều chỉnh hoàn toàn bình thường và cổ phiếu khi chiết khấu đủ hấp dẫn sẽ có dòng tiền vào nâng đỡ để tái tạo mặt bằng giá ổn định, nhất là những cổ phiếu không xấu đi từ góc độ cơ bản. Đây là cơ hội để tái tích lũy cổ phiếu, giảm giá vốn hoặc cơ cấu lại danh mục. Dòng tiền này sẽ đủ để cân bằng với hoạt động giao dịch ngắn hạn.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì mức chênh lệch dương mở rộng hơn, phản ánh kỳ vọng tích cực trên thị trường cơ sở. Điều này tạo bất lợi nếu đặt cược bên Long. Liên tiếp các thời điểm VN30 test 2019.xx, basis thiệt cho Long 7-8 điểm. Có thể các tay chơi phái sinh nhìn thấy một sự đảm bảo từ nhóm ngân hàng nên chấp nhận mức chênh lệch này, hoặc kỳ vọng cặp Vin sẽ hồi lại. Dù vậy chênh lệch 7-8 điểm cũng là quá rộng để có thể đặt cược.

Với khả năng “cầm máu” trên diện rộng hôm nay, dòng tiền bắt đáy có thể sẽ tiếp tục vào nhiều thêm những ngày tới. Điểm số có thể còn gặp khó khăn do các trụ nhưng cổ phiếu đã chiết khấu sâu khó giảm thêm. Tuy nhiên cũng không cần phải vội vã để đua giá, hoạt động tái tích lũy danh mục có thể chọn các mức giá hợp lý vì trong phiên khi các trụ rung lắc tạo áp lực điểm số, giá cổ phiếu vẫn có thể biến động.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2029.81, ngay tại một mốc. Cản gần nhất phiên tới là 2040; 2048; 2059; 2070; 2087. Hỗ trợ 2017; 2003; 1997; 1987; 1980.

