Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Phục hồi diện rộng, tiền “nhặt” hàng chiết khấu

iTrader

30/01/2026, 16:15

Thị trường có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp, về điểm số thì không mấy ấn tượng nhưng độ rộng và biên độ của cổ phiếu thì tốt. Những mã chiết khấu sâu theo áp lực chung đang có tín hiệu dừng giảm nhờ dòng tiền bắt đáy tốt hơn và áp lực bán giảm.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI tăng nhẹ 0,77% với tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu là 1,81/1, tốt nhất trong 6 phiên trở lại đây. Gần 120 mã tăng vượt 1%, chiếm hơn 52% tổng thanh khoản khớp lệnh HSX. Đây là tín hiệu rõ nhất của dòng tiền bắt đáy đã đẩy giá lên, khi trong đó bao gồm nhiều cổ phiếu vừa có nhịp điều chỉnh đáng kể.

Nhóm bất động sản là rõ nhất, ví dụ KDH đã rơi gần 16% từ đầu năm, thậm chí giảm 24% kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. DXG cũng đã giảm tầm 14% từ đầu tháng 1 và điều chỉnh gần 40% kể từ đỉnh. PDR rơi hơn 34% từ đỉnh. NVL, HDG, TCH… hôm nay cũng tăng mạnh với thanh khoản cao. Các cổ phiếu nhỏ hơn thậm chí khá nóng, tăng 2-3% rất nhiều.

Rất khó nói khả năng phục hồi của những cổ phiếu vừa điều chỉnh sâu đã thực sự bền vững hay chưa, nhưng cơ hội được dòng tiền bắt đáy nhảy vào cũng không nhỏ. Tâm lý thông thường vẫn nhìn vào biên độ điều chỉnh để đánh giá mức độ “đắt rẻ”, dù điều này không chắc là đúng. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp vẫn làm ăn có lãi thì mức chiết khấu sâu luôn tạo được tính hấp dẫn nhất định. Đó là chưa kể thời gian điều chỉnh kéo khá dài khiến những nhà đầu tư “chịu nhiệt” không nổi cũng đã “nhảy tàu”, làm giảm áp lực bán tháo tổng thể.

Việc VNI quay đầu bật lại 2 phiên sau khi chạm 1800 điểm chỉ là sự trùng hợp, vì điểm số vốn rất khó đoán, phụ thuộc nhiều vào các trụ. Ví dụ hôm nay ngân hàng tốt lên mới kéo dài nhịp nảy điểm số. Quá trình ổn định nền giá ở nhóm này vẫn chưa kết thúc nên khả năng đánh võng của VNI vẫn có thể xảy ra, mốc 1800 điểm cũng chỉ mang tính tham khảo.

Vẫn giữ quan điểm thị trường điều chỉnh hoàn toàn bình thường và cổ phiếu khi chiết khấu đủ hấp dẫn sẽ có dòng tiền vào nâng đỡ để tái tạo mặt bằng giá ổn định, nhất là những cổ phiếu không xấu đi từ góc độ cơ bản. Đây là cơ hội để tái tích lũy cổ phiếu, giảm giá vốn hoặc cơ cấu lại danh mục. Dòng tiền này sẽ đủ để cân bằng với hoạt động giao dịch ngắn hạn.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì mức chênh lệch dương mở rộng hơn, phản ánh kỳ vọng tích cực trên thị trường cơ sở. Điều này tạo bất lợi nếu đặt cược bên Long. Liên tiếp các thời điểm VN30 test 2019.xx, basis thiệt cho Long 7-8 điểm. Có thể các tay chơi phái sinh nhìn thấy một sự đảm bảo từ nhóm ngân hàng nên chấp nhận mức chênh lệch này, hoặc kỳ vọng cặp Vin sẽ hồi lại. Dù vậy chênh lệch 7-8 điểm cũng là quá rộng để có thể đặt cược.

Với khả năng “cầm máu” trên diện rộng hôm nay, dòng tiền bắt đáy có thể sẽ tiếp tục vào nhiều thêm những ngày tới. Điểm số có thể còn gặp khó khăn do các trụ nhưng cổ phiếu đã chiết khấu sâu khó giảm thêm. Tuy nhiên cũng không cần phải vội vã để đua giá, hoạt động tái tích lũy danh mục có thể chọn các mức giá hợp lý vì trong phiên khi các trụ rung lắc tạo áp lực điểm số, giá cổ phiếu vẫn có thể biến động.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2029.81, ngay tại một mốc. Cản gần nhất phiên tới là 2040; 2048; 2059; 2070; 2087. Hỗ trợ 2017; 2003; 1997; 1987; 1980.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Nhịp giảm vẫn chưa kết thúc

16:15, 28/01/2026

Blog chứng khoán: Nhịp giảm vẫn chưa kết thúc

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

15:31, 30/01/2026

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Sau năm 2025 rút vốn kỷ lục, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 7.000 tỷ trong tháng 1/2026

09:40, 30/01/2026

Sau năm 2025 rút vốn kỷ lục, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 7.000 tỷ trong tháng 1/2026

Từ khóa:

blog chứng khoán cổ phiếu bất động sản cổ phiếu ngân hàng giao dịch phái sinh nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Độ rộng thị trường cuối phiên hôm nay xác nhận đà phục hồi giá đang diễn ra trên diện rộng. Số cổ phiếu tăng giá có phiên thứ hai áp đảo hoàn toàn số giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng với các mã bất động sản nhỏ đã nóng trở lại sau những này giảm liên tiếp.

Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lãi gần 250 tỷ USD trong năm 2025

Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lãi gần 250 tỷ USD trong năm 2025

Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu của Na Uy (GPFG) ghi nhận mức lãi 247 tỷ USD trong năm 2025 chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ, tài chính và khai khoáng tăng giá mạnh trong năm qua...

Sau năm 2025 rút vốn kỷ lục, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 7.000 tỷ trong tháng 1/2026

Sau năm 2025 rút vốn kỷ lục, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 7.000 tỷ trong tháng 1/2026

Sau khi bán ròng kỷ lục trong năm 2025, khối ngoại tiếp tục bán ròng 6.622 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 1/2026, theo thống kê của VnEconomy.

Chứng khoán Mỹ “lảo đảo” vì cú sụt 10% của cổ phiếu Microsoft, giá dầu nhảy hơn 3%

Chứng khoán Mỹ “lảo đảo” vì cú sụt 10% của cổ phiếu Microsoft, giá dầu nhảy hơn 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/1) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi nhà đầu tư thất vọng với báo cáo tài chính của Microsoft...

Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ, VPBankS kỳ vọng gì ở năm 2026

Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ, VPBankS kỳ vọng gì ở năm 2026

VPBankS khép lại năm 2025 với bước tiến mạnh mẽ về quy mô, lợi nhuận và vị thế thị trường, ghi dấu bằng thương vụ IPO kỷ lục. Bước sang 2026, công ty đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao, tận dụng lợi thế vốn, hệ sinh thái và công nghệ để mở rộng thị phần trong bối cảnh lãi suất tăng đặt ra nhiều thách thức với các đối thủ cùng ngành.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

NCB vượt kế hoạch kinh doanh 2025, khẳng định chiến lược tái cấu trúc

Tài chính

2

“Ông vua bán lẻ xa xỉ” của Việt Nam và đế chế gia đình được xây dựng trên kỷ luật

Tiêu & Dùng

3

Biệt thự song lập bán đảo SOLA - Kiến trúc mở lối cho nhịp sống đa thế hệ

Bất động sản

4

Khám phá những “dinh thự xanh” giữa tầng không Hà Nội

Bất động sản

5

Nghệ An: 100.000 cây xanh được trao tặng thông qua chương trình Tết An Bình 2026

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy