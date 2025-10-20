Blog chứng khoán: Bài kiểm tra đòn bẩy

Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.

Những yếu tố tạo nên kỳ vọng phía trước khiến cho nhu cầu bán không cao trong thời gian dài, kể cả trong giai đoạn tích lũy trong vùng 1600-1700 điểm. Đến hôm nay thì có thể khẳng định nhịp kéo trụ lên 1800 điểm là một “bull-trap” lớn, góp phần gia tăng quán tính cho chiều giảm.

Những phiên bán dữ dội như hôm nay mới có thể tạo ấn tượng sợ hãi đủ nhiều để thay đổi kỳ vọng đã bám rễ nhiều tháng qua. Sức ép đơn lẻ từ nhóm Vin có vẻ không đủ hiệu quả. Khi các trụ khác, nhất là ngân hàng, cũng giảm sàn thì những “cái cọc” vững chắc nhất cũng sẽ gãy.

Nỗi sợ hãi dâng cao nên không có gì bất ngờ khi cổ phiếu “thượng vàng hạ cám” đều giảm hết. Lợi nhuận quý 3 tốt đến mấy cũng dễ “bục” như tờ giấy. Sức ép này sẽ khiến những đồng margin lỳ nhất cũng phải bung ra khi các mốc nọ mốc kia lần lượt bị đâm thủng. Giờ đến ngưỡng được trông đợi nhất là 1600 điểm cũng chưa chắc sẽ giữ được. Thậm chí để đẩy cao hơn tâm lý sợ hãi, VNI hoàn toàn có thể xuống thấp hơn nữa.

Điểm tốt là giai đoạn đi ngang trong vùng 1600-1700 và nhịp lên 1800 thanh khoản không cao. Nếu những người cầm cổ chỉ dùng “tiền thịt” thì khả năng “gồng lỗ” sẽ tốt. Tuy nhiên thị trường vẫn cần được xác nhận về rủi ro margin và kiểm tra cho đến khi có kết quả. Thị trường đã nhiều lần chứng minh rằng tâm lý là điều dễ thay đổi nhất, sự sợ hãi hôm nay chưa chắc sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày, nhiều tuần nữa.

Điều quan trọng lúc này là còn nguồn lực để tận dụng cơ hội hay không. Cứ nhìn vào thanh khoản thì chắc chắn là có, vì rất nhiều người đã từ chối cơ hội ở nhịp tăng lên 1800. Thị trường điều chỉnh mạnh là cơ hội hiếm có để tích lũy cổ phiếu với giá thấp mà không cần phải tranh giành. Nếu VNI tăng không phải là tín hiệu để mua cổ phiếu thì khi giảm cũng vậy. Cổ phiếu chất lượng bị bán kiểu “khuyến mại” thì cứ việc tích lũy.

Thị trường phái sinh tiếp tục là phần bù đắp rất tốt cho chiến lược bố cục lại thế trận. Bán cổ phiếu đi dĩ nhiên có rủi ro là “mất hàng” hoặc vì bán đủ lớn để đẩy giá xuống mà phải chấp nhận giá rất thấp. Phần lãi bên vị thế Short sẽ bù lại. Diễn biến giảm của VN30 buổi sáng cũng như nửa đầu phiên chiều đã giúp co basis lại đáng kể với mức trung bình cả giai đoạn chỉ xấp xỉ 4 điểm. “Bữa tiệc” chính là đoạn 70 điểm cuối cùng.

Với áp lực bán rất mạnh hôm nay, thị trường sẽ còn hoảng thêm chút nữa trước khi dòng tiền bắt đáy cân bằng lại dần ở vùng giá thấp. Thanh khoản hôm nay đã lên 54,8k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận. Khi những phiên 60k tỷ xuất hiện thì tình thế sẽ khác. Chiến lược là giải ngân mạnh, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1870.86. Cản gần nhất ngày mai là 1871; 1888; 1909; 1920; 1940; 1950. Hỗ trợ 1860; 1849; 1830; 1816; 1800; 1786.

