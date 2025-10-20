Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Bài kiểm tra đòn bẩy

20/10/2025, 16:30

Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Những yếu tố tạo nên kỳ vọng phía trước khiến cho nhu cầu bán không cao trong thời gian dài, kể cả trong giai đoạn tích lũy trong vùng 1600-1700 điểm. Đến hôm nay thì có thể khẳng định nhịp kéo trụ lên 1800 điểm là một “bull-trap” lớn, góp phần gia tăng quán tính cho chiều giảm.

Những phiên bán dữ dội như hôm nay mới có thể tạo ấn tượng sợ hãi đủ nhiều để thay đổi kỳ vọng đã bám rễ nhiều tháng qua. Sức ép đơn lẻ từ nhóm Vin có vẻ không đủ hiệu quả. Khi các trụ khác, nhất là ngân hàng, cũng giảm sàn thì những “cái cọc” vững chắc nhất cũng sẽ gãy.

Nỗi sợ hãi dâng cao nên không có gì bất ngờ khi cổ phiếu “thượng vàng hạ cám” đều giảm hết. Lợi nhuận quý 3 tốt đến mấy cũng dễ “bục” như tờ giấy. Sức ép này sẽ khiến những đồng margin lỳ nhất cũng phải bung ra khi các mốc nọ mốc kia lần lượt bị đâm thủng. Giờ đến ngưỡng được trông đợi nhất là 1600 điểm cũng chưa chắc sẽ giữ được. Thậm chí để đẩy cao hơn tâm lý sợ hãi, VNI hoàn toàn có thể xuống thấp hơn nữa.

Điểm tốt là giai đoạn đi ngang trong vùng 1600-1700 và nhịp lên 1800 thanh khoản không cao. Nếu những người cầm cổ chỉ dùng “tiền thịt” thì khả năng “gồng lỗ” sẽ tốt. Tuy nhiên thị trường vẫn cần được xác nhận về rủi ro margin và kiểm tra cho đến khi có kết quả. Thị trường đã nhiều lần chứng minh rằng tâm lý là điều dễ thay đổi nhất, sự sợ hãi hôm nay chưa chắc sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày, nhiều tuần nữa.

Điều quan trọng lúc này là còn nguồn lực để tận dụng cơ hội hay không. Cứ nhìn vào thanh khoản thì chắc chắn là có, vì rất nhiều người đã từ chối cơ hội ở nhịp tăng lên 1800. Thị trường điều chỉnh mạnh là cơ hội hiếm có để tích lũy cổ phiếu với giá thấp mà không cần phải tranh giành. Nếu VNI tăng không phải là tín hiệu để mua cổ phiếu thì khi giảm cũng vậy. Cổ phiếu chất lượng bị bán kiểu “khuyến mại” thì cứ việc tích lũy.

Thị trường phái sinh tiếp tục là phần bù đắp rất tốt cho chiến lược bố cục lại thế trận. Bán cổ phiếu đi dĩ nhiên có rủi ro là “mất hàng” hoặc vì bán đủ lớn để đẩy giá xuống mà phải chấp nhận giá rất thấp. Phần lãi bên vị thế Short sẽ bù lại. Diễn biến giảm của VN30 buổi sáng cũng như nửa đầu phiên chiều đã giúp co basis lại đáng kể với mức trung bình cả giai đoạn chỉ xấp xỉ 4 điểm. “Bữa tiệc” chính là đoạn 70 điểm cuối cùng.

Với áp lực bán rất mạnh hôm nay, thị trường sẽ còn hoảng thêm chút nữa trước khi dòng tiền bắt đáy cân bằng lại dần ở vùng giá thấp. Thanh khoản hôm nay đã lên 54,8k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận. Khi những phiên 60k tỷ xuất hiện thì tình thế sẽ khác. Chiến lược là giải ngân mạnh, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1870.86. Cản gần nhất ngày mai là 1871; 1888; 1909; 1920; 1940; 1950. Hỗ trợ 1860; 1849; 1830; 1816; 1800; 1786.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Biển động mới là lúc đi săn

16:36, 17/10/2025

Blog chứng khoán: Biển động mới là lúc đi săn

Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

15:33, 20/10/2025

Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

Xu thế dòng tiền: “Gãy trụ”, VN-Index sẽ bị “ép” đến đâu?

11:12, 19/10/2025

Xu thế dòng tiền: “Gãy trụ”, VN-Index sẽ bị “ép” đến đâu?

Từ khóa:

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

Đọc thêm

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy