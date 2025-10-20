Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

Kim Phong

20/10/2025, 15:33

Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.

VN-Index có một phiên "bẻ trend" dữ dội.
VN-Index có một phiên "bẻ trend" dữ dội.

VN-Index đóng cửa bốc hơi 5,47% giá trị, tương đương giảm 94,76 điểm. Đây là mức biến động vốn chỉ từng thấy khi thị trường phản ứng lần đầu với cú sốc thuế quan. Mức giảm này cũng xóa sạch nỗ lực tăng của VN-Index suốt từ đầu tháng 10.

Chỉ số kết phiên rơi xuống mức 1636,43 điểm. Như vậy ban đầu rất nhiều phân tích hi vọng VN-Index sẽ “cầm cự” được quanh ngưỡng 1700 điểm, giờ lại chỉ trông cậy vào mốc 1600 điểm.

Chỉ riêng sàn HoSE đã có 108 cổ phiếu giảm sàn, trong đó 13 mã thuộc rổ VN30. Nếu tính toàn bộ 3 sàn, hôm nay có tới 149 mã giảm hết biên độ. Đây là số lượng cổ phiếu giảm sàn nhiều nhất kể từ phiên ngày 9/4/2025.

Mặc dù phiên sáng thị trường khá yếu nhưng cũng không đến mức hoảng loạn. Chiều nay tình thế thay đổi chóng mặt khi từ sau 2h, áp lực bán gia tăng đột biến. Trước đó, thị trường vẫn còn được đỡ, thậm chí VIC có lúc còn xanh. Khi áp lực bán tháo lan rộng toàn diện trong nhóm blue-chips lớn nhất thì tình thế không còn kiểm soát được nữa.

Riêng rổ VN30 có 13 mã giảm hết biên độ và 4 trong số này thuộc top 10 vốn hóa của chỉ số, là TCB, VPB, MBB và HPG. 6 trụ còn lại cũng rất yếu: VIC giảm 4,46%, VCB giảm 4,04%, VHM giảm 6,9%, CTG giảm 6,32%, BID giảm 6,53%, FPT giảm 1,25%.

Trong 14 cổ phiếu ngân hàng của rổ VN30 có 8 mã giảm sàn, ngoài ra thêm EIB và OCB. Trong 27 mã nhóm này ở các sàn vẫn còn VAB và NVB xanh. Tuy nhiên 24 mã khác giảm quá 2%, thậm chí 20 mã giảm vượt 3%. Như vậy thị trường đã không còn nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào có thể cân bằng lại được, nhất là khi nhóm Vin cũng lao dốc cực mạnh.

Chỉ riêng thanh khoản ở nhóm giảm sàn hôm nay đã chiếm tới 73% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là biểu hiện rõ nét nhất của hoạt động bán tháo. Ngoài ra chỉ khoảng 20% số cổ phiếu ở sàn này (có giao dịch) không đóng cửa giá thấp nhất. Rất ít cổ phiếu có được dòng tiền bắt đáy nâng giá lên khỏi mức đáy. Điều này cũng dễ hiểu khi nhà đầu tư muốn mua hoàn toàn có thể chờ đợi để bên bán tháo chạy chứ không cần phải tranh nhau.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, cổ phiếu thanh khoản càng cao càng giảm nhiều, thậm chí hết biên độ, cho thấy áp lực bán cực lớn.
Nhìn từ góc độ thanh khoản, cổ phiếu thanh khoản càng cao càng giảm nhiều, thậm chí hết biên độ, cho thấy áp lực bán cực lớn.

Nhóm đi ngược dòng chỉ có vài cổ phiếu mạnh rõ nét, còn lại đều nhờ không có thanh khoản. VTP tăng 4,5% với 352,2 tỷ đồng; CTR tăng 3,88% với 118,7 tỷ; VAB tăng 3,98% với 54,6 tỷ; HT1 tăng 1,98% với 38,6 tỷ; DHA tăng 1% với 20,1 tỷ. Số còn lại giao dịch chỉ vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng khiến giá không đủ tin cậy.

Mặc dù cuối tuần qua thị trường đón nhận thông tin khá bất ngờ liên quan đến phát hành trái phiếu nhưng đó là tin cũ và thị trường phản ứng không mạnh trong buổi sáng. Sự tình chỉ trở nên rối loạn khi đồng loạt các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới điểm số bị bán tháo. VN-Index bốc hơi 80-90 điểm thì không tâm lý nào có thể trụ vững được.

Mặt khác, biên độ giảm quá mạnh đã nhanh chóng bẻ gãy các mức hỗ trợ được kỳ vọng. Ngưỡng 1700 điểm còn giữ được trong buổi sáng đã bị xuyên thủng dễ dàng chiều nay. Sự hoảng sợ khiến các yếu tố cơ bản như kết quả kinh doanh không còn tác dụng. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng vọt 146% so với buổi sáng, đạt 38.924 tỷ đồng, cao nhất 11 tuần. Tính chung cả ngày, HoSE và HNX khớp 54.754 tỷ đồng, cao nhất 8 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều tiếp tục tranh bán với nhà đầu tư trong nước khi giá cổ phiếu giảm rất sâu. Khối này vẫn kịp bán tháo gần 4.179 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE và giá trị bán ròng đạt 865,5 tỷ đồng. Tính chung cả ngày nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.962 tỷ đồng trên HoSE. Các cổ phiếu bị bán nối bật là MSN -655,1 tỷ, CTG -263,6 tỷ, STB -217,2 tỷ, SSI -160,9 tỷ, HPG -149,3 tỷ, VND -142,6 tỷ, VCI -138,2 tỷ, SHB -137,3 tỷ, DXG -109 tỷ. Phía mua ròng có VIX +121,6 tỷ, DIG +117,4 tỷ, VJC +114,4 tỷ, VHM +77,3 tỷ, VRE +76,2 tỷ, PDR +68,8 tỷ.

Xu thế dòng tiền: “Gãy trụ”, VN-Index sẽ bị “ép” đến đâu?

11:12, 19/10/2025

Xu thế dòng tiền: “Gãy trụ”, VN-Index sẽ bị “ép” đến đâu?

Dòng tiền hờ hững chờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng gần 1.100 tỷ

12:03, 20/10/2025

Dòng tiền hờ hững chờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng gần 1.100 tỷ

Điểm danh 2 cổ phiếu trong nhóm VN30 bị quỹ ETF bán ra nhiều nhất

10:11, 20/10/2025

Điểm danh 2 cổ phiếu trong nhóm VN30 bị quỹ ETF bán ra nhiều nhất

Từ khóa:

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1600 điểm VN-Index 1700 điểm

Đọc thêm

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy