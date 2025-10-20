Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.

VN-Index đóng cửa bốc hơi 5,47% giá trị, tương đương giảm 94,76 điểm. Đây là mức biến động vốn chỉ từng thấy khi thị trường phản ứng lần đầu với cú sốc thuế quan. Mức giảm này cũng xóa sạch nỗ lực tăng của VN-Index suốt từ đầu tháng 10.

Chỉ số kết phiên rơi xuống mức 1636,43 điểm. Như vậy ban đầu rất nhiều phân tích hi vọng VN-Index sẽ “cầm cự” được quanh ngưỡng 1700 điểm, giờ lại chỉ trông cậy vào mốc 1600 điểm.

Chỉ riêng sàn HoSE đã có 108 cổ phiếu giảm sàn, trong đó 13 mã thuộc rổ VN30. Nếu tính toàn bộ 3 sàn, hôm nay có tới 149 mã giảm hết biên độ. Đây là số lượng cổ phiếu giảm sàn nhiều nhất kể từ phiên ngày 9/4/2025.

Mặc dù phiên sáng thị trường khá yếu nhưng cũng không đến mức hoảng loạn. Chiều nay tình thế thay đổi chóng mặt khi từ sau 2h, áp lực bán gia tăng đột biến. Trước đó, thị trường vẫn còn được đỡ, thậm chí VIC có lúc còn xanh. Khi áp lực bán tháo lan rộng toàn diện trong nhóm blue-chips lớn nhất thì tình thế không còn kiểm soát được nữa.

Riêng rổ VN30 có 13 mã giảm hết biên độ và 4 trong số này thuộc top 10 vốn hóa của chỉ số, là TCB, VPB, MBB và HPG. 6 trụ còn lại cũng rất yếu: VIC giảm 4,46%, VCB giảm 4,04%, VHM giảm 6,9%, CTG giảm 6,32%, BID giảm 6,53%, FPT giảm 1,25%.

Trong 14 cổ phiếu ngân hàng của rổ VN30 có 8 mã giảm sàn, ngoài ra thêm EIB và OCB. Trong 27 mã nhóm này ở các sàn vẫn còn VAB và NVB xanh. Tuy nhiên 24 mã khác giảm quá 2%, thậm chí 20 mã giảm vượt 3%. Như vậy thị trường đã không còn nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào có thể cân bằng lại được, nhất là khi nhóm Vin cũng lao dốc cực mạnh.

Chỉ riêng thanh khoản ở nhóm giảm sàn hôm nay đã chiếm tới 73% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là biểu hiện rõ nét nhất của hoạt động bán tháo. Ngoài ra chỉ khoảng 20% số cổ phiếu ở sàn này (có giao dịch) không đóng cửa giá thấp nhất. Rất ít cổ phiếu có được dòng tiền bắt đáy nâng giá lên khỏi mức đáy. Điều này cũng dễ hiểu khi nhà đầu tư muốn mua hoàn toàn có thể chờ đợi để bên bán tháo chạy chứ không cần phải tranh nhau.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, cổ phiếu thanh khoản càng cao càng giảm nhiều, thậm chí hết biên độ, cho thấy áp lực bán cực lớn.

Nhóm đi ngược dòng chỉ có vài cổ phiếu mạnh rõ nét, còn lại đều nhờ không có thanh khoản. VTP tăng 4,5% với 352,2 tỷ đồng; CTR tăng 3,88% với 118,7 tỷ; VAB tăng 3,98% với 54,6 tỷ; HT1 tăng 1,98% với 38,6 tỷ; DHA tăng 1% với 20,1 tỷ. Số còn lại giao dịch chỉ vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng khiến giá không đủ tin cậy.

Mặc dù cuối tuần qua thị trường đón nhận thông tin khá bất ngờ liên quan đến phát hành trái phiếu nhưng đó là tin cũ và thị trường phản ứng không mạnh trong buổi sáng. Sự tình chỉ trở nên rối loạn khi đồng loạt các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới điểm số bị bán tháo. VN-Index bốc hơi 80-90 điểm thì không tâm lý nào có thể trụ vững được.

Mặt khác, biên độ giảm quá mạnh đã nhanh chóng bẻ gãy các mức hỗ trợ được kỳ vọng. Ngưỡng 1700 điểm còn giữ được trong buổi sáng đã bị xuyên thủng dễ dàng chiều nay. Sự hoảng sợ khiến các yếu tố cơ bản như kết quả kinh doanh không còn tác dụng. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng vọt 146% so với buổi sáng, đạt 38.924 tỷ đồng, cao nhất 11 tuần. Tính chung cả ngày, HoSE và HNX khớp 54.754 tỷ đồng, cao nhất 8 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều tiếp tục tranh bán với nhà đầu tư trong nước khi giá cổ phiếu giảm rất sâu. Khối này vẫn kịp bán tháo gần 4.179 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE và giá trị bán ròng đạt 865,5 tỷ đồng. Tính chung cả ngày nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.962 tỷ đồng trên HoSE. Các cổ phiếu bị bán nối bật là MSN -655,1 tỷ, CTG -263,6 tỷ, STB -217,2 tỷ, SSI -160,9 tỷ, HPG -149,3 tỷ, VND -142,6 tỷ, VCI -138,2 tỷ, SHB -137,3 tỷ, DXG -109 tỷ. Phía mua ròng có VIX +121,6 tỷ, DIG +117,4 tỷ, VJC +114,4 tỷ, VHM +77,3 tỷ, VRE +76,2 tỷ, PDR +68,8 tỷ.