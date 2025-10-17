Blog chứng khoán: Biển động mới là lúc đi săn

Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…

Nhóm Vin và ngân hàng cùng cộng hưởng giảm mạnh hôm nay dễ dàng thổi bay vài chục điểm của VNI. Chỉ số giảm 2,02% là mạnh nhất kể từ phiên ngày 8/9 vừa qua. Tương quan tăng giảm ở HSX là 0,41/1. Cả tuần này trừ phiên hôm qua có tương quan tăng/giảm khá cân bằng, còn lại bên giảm đều áp đảo.

VNI tuần này giảm 0,9% thì gần 91% cổ phiếu trong rổ VNAllshare giảm quá 5%. Con số này thể hiện rõ nét sự lệch pha giữa chỉ số và cổ phiếu. Gần 100 điểm tăng của chỉ số từ 1700 lên sát 1800 nhưng rất ít cổ phiếu hưởng lợi. Nếu chỉ số quay đầu giảm mạnh thì xác suất rất cao là cổ phiếu đã yếu sẽ còn giảm mạnh thêm nữa.

Nói đơn giản thì kịch bản này “có lợi” nhiều đường: Tiền cần thu về phải thu về, trong khi mở ra cơ hội mua giá rẻ ở các mã bị ảnh hưởng chung. Đó là chưa kể đến lợi nhuận “ngon lành” từ các vị thế Short. Hiệu quả là rất lớn dù biên độ chỉ gần trăm điểm.

Nhìn từ góc độ tích cực thì diễn biến như vậy tuy gây thiệt hại lớn cho những người nắm giữ cổ phiếu nhưng lại dễ lôi kéo dòng tiền đứng ngoài nhập cuộc. Những phiên mở biên độ như hôm nay đã được chờ đợi từ lâu vì thanh khoản thấp cho thấy các lệnh treo mua rớt lại khá nhiều. Thị trường giảm mạnh mới là lúc dòng tiền hoạt động năng động hơn vì nói cho cùng, dù là đầu tư hay đầu cơ, lòng tham luôn là yếu tố “ăn vào máu”!

Với mức giao dịch không lớn suốt thời gian qua và rất ít cổ phiếu tăng theo chỉ số nên áp lực margin có lẽ không phải vấn đề lớn. Thị trường có thể trải qua vài đợt cắt lỗ thông thường và giảm đòn bẩy nếu có. Vẫn còn các kỳ vọng treo phía trước nên sớm muộn tâm lý cũng sẽ ổn định trở lại.

Thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX hôm nay đạt khoảng 42,6k tỷ, cũng khá cao. Hôm 14/10 đã có một phiên rung với quy mô 52,5k tỷ. Nếu có đòn bẩy mới kẹt lại trong vùng này thì tác động sẽ mạnh hơn một chút. Dù vậy đây chỉ là phỏng đoán, thị trường cần có những tín hiệu “test” mới có thể kết luận. Vì vậy rung lắc sẽ còn nhiều.

Thị trường không xấu, quá trình dồn nén cuối cùng sẽ đi đến đoạn này là tất yếu. “Biển động” mới là cơ hội để đi săn tốt cho người cầm tiền.

Thị trường phái sinh hôm nay đảo kỳ hạn, hôm qua F2 đã chấp nhận chiết khấu gần 14 điểm với OI tăng vọt lên hơn 23,5k. Sáng nay khi VN30 đi ngang luẩn quẩn trên 2012.xx, basis chiết khấu ở F1 trung bình hơn 6 điểm quá nửa thời gian. Từ khoảng 11h trở đi basis bắt đầu co lại. Đây là giai đoạn tích lũy vị thế. Đến khi VN30 thủng 2003.xx và rơi xuống vùng mở biên độ thì mọi việc đi đúng quỹ đạo. Các trụ đồng loạt bị ép xuống cực mạnh và kéo dài hết thời gian còn lại. VN30 rơi thẳng xuống đúng 1976.xx trước khi nảy nhẹ lên. Ai Short ăn quả lớn!

Các trụ VIC, VHM hôm nay giảm mạnh nhưng so với mức tăng trước đó thì còn rất nhỏ và cũng có cầu đỡ. Sự cộng hưởng sẽ nhạt đi trong tuần tới và các trụ cân bằng dần sẽ giảm biên độ ở chỉ số xuống. Tuy vào mức độ ép trụ mà thị trường có thể ổn định trước ở cổ phiếu. Điều cần quan sát là độ rộng, cổ phiếu phân hóa được thì sẽ là tích cực. Chiến lược là tăng mua, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1977.14. Cản gần nhất phiên tới là 1981; 1991; 2004; 2011; 2029; Hỗ trợ 1976; 1959; 1950; 1939; 1925.

