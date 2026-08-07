Blog chứng khoán: Chỉ số yếu, cổ phiếu mạnh

Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.

Tranh minh họa.

Cả 4 cổ phiếu nhóm Vin hôm nay đều giảm đáng kể: VHM giảm 5,32%, VIC giảm 1,74%, VRE giảm 1,38%, VPL giảm 2,35%. Ngoài số này nhóm blue-chips VN30 thực ra khá tốt, 6 cổ phiếu đỏ còn lại chỉ giảm nhẹ. Ngược lại số tăng có 18 mã thì 14 mã đã tăng quá 1%, trong đó GAS, GVR kịch trần, VNM, BSR, CTG, STB, BID, SAB tăng từ 2% đến 5%.

Tương quan tăng giảm của mặt bằng cổ phiếu trong VNI cũng tích cực khi đạt 1,18/1. Ban đầu số lượng cổ phiếu đỏ nhiều hơn xanh, nhưng nhịp phục hồi intraday kéo dài sau đó đã đảo ngược tình hình. Thống kê khoảng 47% số cổ phiếu trong VNI có giao dịch đã xuất hiện biên độ đảo chiều từ 1% trở lên so với giá Low.

Sau nhịp tăng rất nhanh từ 28/7 đến 4/8, thị trường có 3 phiên xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn là bình thường. Từ góc độ này, hai yếu tố cần quan sát ở nhịp điều chỉnh là thanh khoản chiều giá giảm và khả năng phục hồi giá nhờ cầu bắt đáy. Nhịp tăng vừa rồi đã “bỏ rơi” không ít nhà đầu tư thận trọng, do đó ở nhịp điều chỉnh, dòng tiền “bảo thủ” này sẽ đứng trước lựa chọn có tham gia hay không.

Hôm qua mặc dù mức giảm giá là khá mạnh – tới trên trăm cổ phiếu trên HSX giảm quá 1% - nhưng thanh khoản lại cực thấp, chỉ khoảng 12,5k tỷ chưa tính thỏa thuận (mức thấp kỷ lục gần đây là 11,7k tỷ ngày 9/7). Điều này cho thấy giá giảm mạnh chủ yếu do thiếu cầu, tức là nhà đầu chờ đợi ở các mức giá rất thấp và lệnh bán nhỏ chạm tới cũng tạo thành giá khớp giảm sâu. Thống kê hôm nay cũng có khoảng 150 cổ phiếu có giá Low giảm quá 1% so với tham chiếu, tức là vẫn có một nhịp giảm đáng kể. Chỉ có điều thanh khoản ở nhịp giảm rất nhỏ và hiệu ứng thiếu cầu vẫn là nguyên nhân chính.

Dòng tiền bắt đáy sau đó hành động khá tốt, kéo dần giá lên và như đã thống kê, 47% số cổ phiếu trong VNI đảo chiều hồi từ 1% trở lên. Nhịp hồi này tạo phần lớn thanh khoản trong ngày và hơn 80 mã đóng cửa tăng trên 1% so với tham chiếu. Nhóm này chiếm hơn 42% thanh khoản khớp lệnh HSX. Nhóm giảm quá 1% lúc đóng cửa còn hơn 60 mã (từ 150 mã lúc yếu nhất) và giao dịch không lớn nếu không tính nhóm Vin (chiếm tới 70% thanh khoản nhóm).

Nhìn chung các thống kê đều cho thấy sức ép ngắn hạn trên thị trường không quá mạnh ngay cả khi xuất hiện tình trạng ép trụ. Dĩ nhiên mới 2-3 phiên chốt lời thì chưa thể khẳng định chắc chắn. Thị trường có thể còn rung lắc tiếp nữa mới có thêm các tín hiệu xác nhận. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn đạt gần 15,2k tỷ chưa kể thỏa thuận cũng chỉ là con số khá nhỏ. Tuy nhiên đây đã là có hiện tượng bắt đáy nâng giá. Dòng tiền sẽ hoạt động mạnh hơn nếu giá tiếp tục điều chỉnh thêm.

Thị trường phái sinh hôm nay đánh rất sướng trong buổi sáng, VN30 dao động rất chuẩn ở các mức dự kiến. VIC, VHM rơi ngay từ đầu và đẩy VN30 chạm đúng 1894.xx rồi bật lên. F1 chiết khấu rất đẹp tới hơn 5 điểm, Long quá ngon. Nhịp tăng dốc đứng sau đó vượt qua 1904.xx và lên thẳng 1914.xx. Nhịp giảm intraday sau đó từ 1914.xx lại rơi xuống đúng 1904.xx, dù basis chiết khấu khiến Short hơi thiệt, nhưng rủi ro là rất thấp. Buổi chiều giao dịch khó vì basis tạo nhiễu mạnh. Dù VN30 lại leo dần lên 1914.xx lần nữa nhưng F1 không chạy theo.

Một bất ngờ là lúc ATC, F1 bị Long cover đè xuống rất mạnh. Có lẽ lượng Long buổi chiều đã được giải phóng, basis chiết khấu gần 21 điểm. Tình hình rất bất ngờ không thể vào lệnh được. Chênh lệch này sẽ sớm được điều chỉnh lúc mở cửa phiên tới.

VN30 chốt hôm nay tại 1911.09. Cản gần nhất phiên tới là 1915; 1924; 1934; 1945; 1955; 1964; 1971; 1979. Hỗ trợ 1904; 1894; 1884; 1873; 1864; 1851.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.