Blog chứng khoán: Vào vùng thận trọng

Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.

Tranh minh họa.

VNI cao nhất hôm nay lên tới 1790,87 điểm, mới chớm quay lại vùng đáy tháng 6 vừa qua – ngưỡng hỗ trợ đã bị phá vỡ trong tháng 7. Nhìn từ chỉ số, nhịp tăng hiện tại vẫn chỉ là phục hồi trong xu thế giảm và việc “test” lại ngưỡng hỗ trợ cũ – giờ là kháng cự - khiến sự phân hóa trong quan điểm đánh giá thị trường là hoàn toàn bình thường.

Mặc dù có yếu tố “nhiễu” từ trụ ngay trong phiên sáng nhưng sự giằng co vẫn là phổ biến. Chốt phiên sáng tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu vẫn là 1,16/1. Tuy nhiên đến lúc đóng cửa tỷ lệ chỉ còn 0,66/1. Thay đổi xuất hiện khá sớm trong phiên chiều cho thấy sau giờ nghỉ trưa, quan điểm có sự khác biệt: Ngay lúc 1h30 tỷ lệ tăng giảm đã là 0,63/1, xác nhận một đợt bán mạnh xuất hiện.

Hiện tượng chốt lời là điều không bất ngờ, quan trọng là cách bán thế nào. Nếu kỳ vọng thị trường vẫn còn tốt, người cầm cổ sẽ ưu tiên chọn giá, lệnh bán rớt lại ít bị thay đổi giá. Ngược lại nếu lo ngại “cụt lãi”, hành động bán sẽ quyết liệt hơn.

Nhìn vào gần trăm cổ phiếu HSX giảm giá sâu hôm nay (từ 1% trở lên), thanh khoản chiếm khoảng 17,5% tổng sàn là tỷ trọng không lớn. Thêm nữa 92% thanh khoản của nhóm này tập trung vào 20 cổ phiếu giao dịch lớn nhất. Điều này giúp mặt bằng giá yếu tuy có rộng, nhưng không phải là bán tràn lan. Đây là hệ quả của việc cung cầu phân hóa cụ thể.

Một thống kê khác cho thấy khoảng 55% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đã bị ép giá lùi lại quá 1% so với mức High trong phiên thì 60% số này giảm chưa tới 1% (bao gồm cả các mã vẫn còn trên tham chiếu), tức là phần trội hơn vẫn trong biên độ dao động hẹp. Sức ép bán ra là có, canh chốt lời và hạ dần giá xuống cũng có, nhưng chưa dẫn động đợt bán dồn dập.

Hoạt động bán dứt khoát hơn có thể xuất hiện trong vài phiên tới nếu thị trường tiếp tục tăng. Càng vào vùng kháng cự cứng thì quan điểm bảo toàn lợi nhuận sẽ càng chiếm ưu thế. Nếu kết hợp thêm hoạt động “ép trụ”, thị trường sẽ dao động lớn.

Vẫn giữ quan điểm đợt chốt lời ngắn hạn xuất hiện là bình thường. Nếu tận dụng được thì tốt nhất, còn không có thể bỏ qua. Mỗi cổ phiếu sẽ chịu sức ép khác nhau và nếu lượng bán vẫn nhỏ trong bối cảnh thị trường chịu áp lực lớn thì có thể coi là mạnh.

Thị trường phái sinh hôm nay dễ chơi, các nhịp intraday khá rõ ràng, basis cũng không bất lợi. VN30 mở cửa tăng nhanh ít phút đầu tiên lên 1941, vẫn chưa tới cản dự kiến ở 1944.xx nhưng điều chỉnh ngay sau đó. Khi chỉ số rơi thủng 1934.xx, basis F1 không đáng kể là setup Short tốt, điểm stop rõ ràng. Nhịp giảm này basis mở rộng nhanh, quanh đáy gần 1924.xx chênh lệch tới âm 4-5 điểm là cơ hội tốt để cover.

VN30 đi lửng lơ sau đó cho tới hết buổi sáng, không có setup nào đạt chuẩn. Nếu muốn Long thì phải đợi chỉ số vượt 1934.xx và nếu Short phải đợi thủng 1924.xx mới rõ ràng. Nhịp cuối VN30 rơi vào trường hợp thứ hai và điều chỉnh đến đúng 1913.xx.

Với mức thanh khoản trung bình cao hôm nay (hai sàn khớp 17,3k tỷ chưa tính thỏa thuận), tiền vào tiền ra đã sôi động dần lên. Điều này hứa hẹn khả năng mở biên độ trong những ngày tới theo cả hai chiều. Với thị trường cơ sở có thể trading một phần, phái sinh Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa tại 1916.88. Cản gần nhất ngày mai là 1924; 1934; 1945; 1955; 1965; 1976. Hỗ trợ 1914; 1904; 1894; 1886; 1877; 1865; 1854.

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