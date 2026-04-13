Blog chứng khoán: Thị trường “lò dò” tìm đường

Thị trường chùng xuống phiên đầu tuần, thanh khoản co rút là điều có thể đoán trước vì tin xấu xuất hiện từ cuối tuần. Giá dầu tăng vọt khi eo biển Hormuz bị phong tỏa cả từ hai phía, bồi thêm cú đánh vào hi vọng của giới đầu tư.
Nếu còn điều gì tốt nhất sót lại từ hi vọng tuần trước là tên
lửa đã không bay và hạ tầng dầu khí khu vực Trung Đông không chịu tàn phá thêm.
Xung đột không tăng nhiệt dưới góc độ bom đạn nhưng căng thẳng về giá năng lượng
và tuyến vận tải thì vẫn còn nguyên.
Đàm phán đổ vỡ là điều không bất ngờ vì lập trường các bên
chênh lệch nhau quá xa. Tuy nhiên trừ giá dầu, phản ứng của các thị trường chứng
khoán cũng không đến mức hoảng loạn mà chỉ quay về trạng thái thận trọng. Nguyên
nhân có lẽ là tuy kịch bản tốt nhất đã không đạt được, nhưng trạng thái xấu cũng
không bằng giai đoạn trước. Thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì và ít nhất đó
là cơ hội cho các vòng đàm phán tiếp theo.
Dĩ nhiên kinh nghiệm trước đó cho thấy tình hình rất khó đoán
và bất ngờ vẫn có thể xảy ra sau một đêm. Áp lực quân sự là một cách để dẫn đến
đàm phán và xung đột vẫn có thể nóng trở lại. Việc thị trường thận trọng chính
là một cách phòng ngừa rủi ro.
Điểm dễ thấy nhất của biểu hiện này là dòng tiền vận động rất
chậm hôm nay, thanh khoản sụt giảm đáng kể. Tổng khớp lệnh hai sàn chỉ đạt khoảng
20,9k tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất
khoảng 7%. VNI tuy đóng cửa tăng 0,51% nhưng độ rộng cho thấy sự áp đảo ở phía
giảm. Hiện tượng kéo trụ nổi bật ở VIC, VHM không kích thích được dòng tiền mạnh
lên.
Tuy nhiên thị trường cũng không chỉ có toàn tín hiệu xấu. Đã
không xuất hiện phản ứng cảm tính mạnh nào rõ rệt. Ban đầu VNI cũng xuất hiện tới
trên trăm cổ phiếu giảm quá 2% và gần 130 mã khác giảm trong khoảng 1% tới 2%.
Biến động mạnh này qua khá nhanh và kết phiên chỉ còn khoảng 80 mã giảm quá 1%.
Điều này cho thấy phản ứng hoảng sợ đã không kéo dài, dù thanh khoản tổng thể
thấp nhưng giá cũng phục hồi được.
Mặt khác, độ phân hóa về giá lẫn phân bổ dòng tiền cũng thể
hiện sự cân bằng nhất định: 48,4% thanh khoản HSX tập trung ở nhóm giảm giá và
44,9% tập trung ở nhóm tăng giá. Như vậy tuy độ rộng xác nhận nhà đầu tư có xác
suất cao hơn là thua lỗ trên danh mục (tỷ lệ tăng/giảm là 0,8/1), nhưng giao dịch
cũng dồn vào các cổ phiếu xanh (không lỗ) ở mức độ khá cao. Ngoài VIC, VHM, nhiều
cổ phiếu thực sự đi ngược dòng có thực lực như CII, GEX, HCM, NVL, BSR, VIB,
DXG, HHV…
Như vậy trong bối cảnh thị trường thận trọng nói chung, vẫn
có những cổ phiếu được chú ý riêng biệt và nhóm này có khả năng đề kháng tốt
hơn. Nhìn chung giá giảm dưới 1% chỉ nằm trong diện dao động thông thường và không
làm tổn hại quá nhiều tới danh mục. Nếu trong những ngày tới trạng thái căng thẳng
không dẫn đến “xung đột nóng” thì thị trường khả năng cao vẫn vận động đi ngang
và phân hóa sức mạnh trên nền thanh khoản thấp.
Thị trường phái sinh bước vào tuần đáo hạn nhưng F1 hôm nay
vẫn duy trì chênh lệch dương trong toàn thời gian. Đó là tín hiệu kỳ vọng cao vào
thị trường cơ sở, dù trong lúc chờ VN30, basis vẫn chiết khấu trung bình khoảng
12 điểm. Vấn đề là chênh lệch này khiến giao dịch khó hơn. Lúc VN30 phục hồi từ
1906.xx lên sát 1922.xx thì F1 tăng ít, Long không hiệu quả. Lúc Short từ
1922.xx thì F1 lại không điều chỉnh đủ lớn như kỳ vọng và VN30 cũng không tới được
1906.xx. Buổi chiều càng khó chơi hơn khi VN30 phục hồi vào vùng dao động hẹp mà
basis lại bất lợi.
Vẫn giữ quan điểm hiện tại thị trường khó sốc thêm nhưng cũng
không đủ động lực để tăng mạnh. Chiến lược nên là ngắn hạn và chỉ giữ những cổ
phiếu mạnh, những mã có nền phục hồi tốt hơn từ giai đoạn cuối tháng 3 hoặc tạo
2 đáy từ trước.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1925.66. Cản gần nhất ngày mai là 1937;
1949; 1960; 1967; 1981; 1996. Hỗ trợ 1922; 1907; 1892; 1880; 1865; 1859.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Cổ phiếu mạnh chịu rung lắc tốt
16:30, 09/04/2026
Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
