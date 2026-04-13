Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Thị trường “lò dò” tìm đường

iTrader

13/04/2026, 16:26

Thị trường chùng xuống phiên đầu tuần, thanh khoản co rút là điều có thể đoán trước vì tin xấu xuất hiện từ cuối tuần. Giá dầu tăng vọt khi eo biển Hormuz bị phong tỏa cả từ hai phía, bồi thêm cú đánh vào hi vọng của giới đầu tư.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Nếu còn điều gì tốt nhất sót lại từ hi vọng tuần trước là tên lửa đã không bay và hạ tầng dầu khí khu vực Trung Đông không chịu tàn phá thêm. Xung đột không tăng nhiệt dưới góc độ bom đạn nhưng căng thẳng về giá năng lượng và tuyến vận tải thì vẫn còn nguyên.

Đàm phán đổ vỡ là điều không bất ngờ vì lập trường các bên chênh lệch nhau quá xa. Tuy nhiên trừ giá dầu, phản ứng của các thị trường chứng khoán cũng không đến mức hoảng loạn mà chỉ quay về trạng thái thận trọng. Nguyên nhân có lẽ là tuy kịch bản tốt nhất đã không đạt được, nhưng trạng thái xấu cũng không bằng giai đoạn trước. Thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì và ít nhất đó là cơ hội cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Dĩ nhiên kinh nghiệm trước đó cho thấy tình hình rất khó đoán và bất ngờ vẫn có thể xảy ra sau một đêm. Áp lực quân sự là một cách để dẫn đến đàm phán và xung đột vẫn có thể nóng trở lại. Việc thị trường thận trọng chính là một cách phòng ngừa rủi ro.

Điểm dễ thấy nhất của biểu hiện này là dòng tiền vận động rất chậm hôm nay, thanh khoản sụt giảm đáng kể. Tổng khớp lệnh hai sàn chỉ đạt khoảng 20,9k tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất khoảng 7%. VNI tuy đóng cửa tăng 0,51% nhưng độ rộng cho thấy sự áp đảo ở phía giảm. Hiện tượng kéo trụ nổi bật ở VIC, VHM không kích thích được dòng tiền mạnh lên.

Tuy nhiên thị trường cũng không chỉ có toàn tín hiệu xấu. Đã không xuất hiện phản ứng cảm tính mạnh nào rõ rệt. Ban đầu VNI cũng xuất hiện tới trên trăm cổ phiếu giảm quá 2% và gần 130 mã khác giảm trong khoảng 1% tới 2%. Biến động mạnh này qua khá nhanh và kết phiên chỉ còn khoảng 80 mã giảm quá 1%. Điều này cho thấy phản ứng hoảng sợ đã không kéo dài, dù thanh khoản tổng thể thấp nhưng giá cũng phục hồi được.

Mặt khác, độ phân hóa về giá lẫn phân bổ dòng tiền cũng thể hiện sự cân bằng nhất định: 48,4% thanh khoản HSX tập trung ở nhóm giảm giá và 44,9% tập trung ở nhóm tăng giá. Như vậy tuy độ rộng xác nhận nhà đầu tư có xác suất cao hơn là thua lỗ trên danh mục (tỷ lệ tăng/giảm là 0,8/1), nhưng giao dịch cũng dồn vào các cổ phiếu xanh (không lỗ) ở mức độ khá cao. Ngoài VIC, VHM, nhiều cổ phiếu thực sự đi ngược dòng có thực lực như CII, GEX, HCM, NVL, BSR, VIB, DXG, HHV…

Như vậy trong bối cảnh thị trường thận trọng nói chung, vẫn có những cổ phiếu được chú ý riêng biệt và nhóm này có khả năng đề kháng tốt hơn. Nhìn chung giá giảm dưới 1% chỉ nằm trong diện dao động thông thường và không làm tổn hại quá nhiều tới danh mục. Nếu trong những ngày tới trạng thái căng thẳng không dẫn đến “xung đột nóng” thì thị trường khả năng cao vẫn vận động đi ngang và phân hóa sức mạnh trên nền thanh khoản thấp.

Thị trường phái sinh bước vào tuần đáo hạn nhưng F1 hôm nay vẫn duy trì chênh lệch dương trong toàn thời gian. Đó là tín hiệu kỳ vọng cao vào thị trường cơ sở, dù trong lúc chờ VN30, basis vẫn chiết khấu trung bình khoảng 12 điểm. Vấn đề là chênh lệch này khiến giao dịch khó hơn. Lúc VN30 phục hồi từ 1906.xx lên sát 1922.xx thì F1 tăng ít, Long không hiệu quả. Lúc Short từ 1922.xx thì F1 lại không điều chỉnh đủ lớn như kỳ vọng và VN30 cũng không tới được 1906.xx. Buổi chiều càng khó chơi hơn khi VN30 phục hồi vào vùng dao động hẹp mà basis lại bất lợi.

Vẫn giữ quan điểm hiện tại thị trường khó sốc thêm nhưng cũng không đủ động lực để tăng mạnh. Chiến lược nên là ngắn hạn và chỉ giữ những cổ phiếu mạnh, những mã có nền phục hồi tốt hơn từ giai đoạn cuối tháng 3 hoặc tạo 2 đáy từ trước.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1925.66. Cản gần nhất ngày mai là 1937; 1949; 1960; 1967; 1981; 1996. Hỗ trợ 1922; 1907; 1892; 1880; 1865; 1859.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Cổ phiếu mạnh chịu rung lắc tốt

Từ khóa:

blog chứng khoán chiến lược đầu tư ngắn hạn đàm phán xung đột Trung Đông nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng

Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng

Những thông tin bất lợi cuối tuần qua khiến sự thận trọng lại phủ bóng lên thị trường. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực đẩy VN-Index tăng nhưng độ rộng vẫn cho thấy diễn biến giảm giá lan rộng. Số ít cổ phiếu vừa và nhỏ có sức đề kháng trội hơn, nhưng cũng chỉ là cá biệt.

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Triển vọng tăng trưởng suy yếu trên một nền định giá không đủ rẻ có thể khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục thận trọng trong thời gian tới, cho tới khi bất ổn lắng dịu hoặc mức giảm giá đủ để chiết khấu rủi ro.

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn.

Kỳ vọng VN-Index sớm phục hồi nhờ động lực đến từ tăng trưởng kinh tế

Kỳ vọng VN-Index sớm phục hồi nhờ động lực đến từ tăng trưởng kinh tế

Bối cảnh chung đang nghiêng về khả năng nhịp hồi phục tiếp diễn khi chính phủ đang quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp nhằm giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index "bay màu" với xung đột Iran

Mức giảm mạnh diễn ra trên diện rộng, với 82/82 quỹ cùng ghi nhận hiệu suất âm trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm -10,95% so với tháng trước đó.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

