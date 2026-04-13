Blog chứng khoán: Thị trường “lò dò” tìm đường

Thị trường chùng xuống phiên đầu tuần, thanh khoản co rút là điều có thể đoán trước vì tin xấu xuất hiện từ cuối tuần. Giá dầu tăng vọt khi eo biển Hormuz bị phong tỏa cả từ hai phía, bồi thêm cú đánh vào hi vọng của giới đầu tư.

Nếu còn điều gì tốt nhất sót lại từ hi vọng tuần trước là tên lửa đã không bay và hạ tầng dầu khí khu vực Trung Đông không chịu tàn phá thêm. Xung đột không tăng nhiệt dưới góc độ bom đạn nhưng căng thẳng về giá năng lượng và tuyến vận tải thì vẫn còn nguyên.

Đàm phán đổ vỡ là điều không bất ngờ vì lập trường các bên chênh lệch nhau quá xa. Tuy nhiên trừ giá dầu, phản ứng của các thị trường chứng khoán cũng không đến mức hoảng loạn mà chỉ quay về trạng thái thận trọng. Nguyên nhân có lẽ là tuy kịch bản tốt nhất đã không đạt được, nhưng trạng thái xấu cũng không bằng giai đoạn trước. Thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì và ít nhất đó là cơ hội cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Dĩ nhiên kinh nghiệm trước đó cho thấy tình hình rất khó đoán và bất ngờ vẫn có thể xảy ra sau một đêm. Áp lực quân sự là một cách để dẫn đến đàm phán và xung đột vẫn có thể nóng trở lại. Việc thị trường thận trọng chính là một cách phòng ngừa rủi ro.

Điểm dễ thấy nhất của biểu hiện này là dòng tiền vận động rất chậm hôm nay, thanh khoản sụt giảm đáng kể. Tổng khớp lệnh hai sàn chỉ đạt khoảng 20,9k tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất khoảng 7%. VNI tuy đóng cửa tăng 0,51% nhưng độ rộng cho thấy sự áp đảo ở phía giảm. Hiện tượng kéo trụ nổi bật ở VIC, VHM không kích thích được dòng tiền mạnh lên.

Tuy nhiên thị trường cũng không chỉ có toàn tín hiệu xấu. Đã không xuất hiện phản ứng cảm tính mạnh nào rõ rệt. Ban đầu VNI cũng xuất hiện tới trên trăm cổ phiếu giảm quá 2% và gần 130 mã khác giảm trong khoảng 1% tới 2%. Biến động mạnh này qua khá nhanh và kết phiên chỉ còn khoảng 80 mã giảm quá 1%. Điều này cho thấy phản ứng hoảng sợ đã không kéo dài, dù thanh khoản tổng thể thấp nhưng giá cũng phục hồi được.

Mặt khác, độ phân hóa về giá lẫn phân bổ dòng tiền cũng thể hiện sự cân bằng nhất định: 48,4% thanh khoản HSX tập trung ở nhóm giảm giá và 44,9% tập trung ở nhóm tăng giá. Như vậy tuy độ rộng xác nhận nhà đầu tư có xác suất cao hơn là thua lỗ trên danh mục (tỷ lệ tăng/giảm là 0,8/1), nhưng giao dịch cũng dồn vào các cổ phiếu xanh (không lỗ) ở mức độ khá cao. Ngoài VIC, VHM, nhiều cổ phiếu thực sự đi ngược dòng có thực lực như CII, GEX, HCM, NVL, BSR, VIB, DXG, HHV…

Như vậy trong bối cảnh thị trường thận trọng nói chung, vẫn có những cổ phiếu được chú ý riêng biệt và nhóm này có khả năng đề kháng tốt hơn. Nhìn chung giá giảm dưới 1% chỉ nằm trong diện dao động thông thường và không làm tổn hại quá nhiều tới danh mục. Nếu trong những ngày tới trạng thái căng thẳng không dẫn đến “xung đột nóng” thì thị trường khả năng cao vẫn vận động đi ngang và phân hóa sức mạnh trên nền thanh khoản thấp.

Thị trường phái sinh bước vào tuần đáo hạn nhưng F1 hôm nay vẫn duy trì chênh lệch dương trong toàn thời gian. Đó là tín hiệu kỳ vọng cao vào thị trường cơ sở, dù trong lúc chờ VN30, basis vẫn chiết khấu trung bình khoảng 12 điểm. Vấn đề là chênh lệch này khiến giao dịch khó hơn. Lúc VN30 phục hồi từ 1906.xx lên sát 1922.xx thì F1 tăng ít, Long không hiệu quả. Lúc Short từ 1922.xx thì F1 lại không điều chỉnh đủ lớn như kỳ vọng và VN30 cũng không tới được 1906.xx. Buổi chiều càng khó chơi hơn khi VN30 phục hồi vào vùng dao động hẹp mà basis lại bất lợi.

Vẫn giữ quan điểm hiện tại thị trường khó sốc thêm nhưng cũng không đủ động lực để tăng mạnh. Chiến lược nên là ngắn hạn và chỉ giữ những cổ phiếu mạnh, những mã có nền phục hồi tốt hơn từ giai đoạn cuối tháng 3 hoặc tạo 2 đáy từ trước.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1925.66. Cản gần nhất ngày mai là 1937; 1949; 1960; 1967; 1981; 1996. Hỗ trợ 1922; 1907; 1892; 1880; 1865; 1859.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.