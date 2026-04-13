Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng đón 15.000 sinh viên tại Hòa Lạc từ năm học 2026-2027
Châu Anh
13/04/2026, 15:51
Từ năm học 2026–2027 sẽ có khoảng 15.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc. Sinh viên đến từ các đơn vị đào tạo gồm: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược...
Ban Giám đốc Đại học Quốc
gia Hà Nội vừa buổi họp với các đơn vị nhằm rà
soát tổng thể điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng và công tác tổ chức,
chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng quy mô đào tạo tại Hòa Lạc từ năm học 2026–2027.
Theo thống kê, hiện nay gần
6.000 sinh viên đang học tập tại đây, đến từ nhiều đơn vị đào tạo trong hệ thống
Đại học Quốc gia Hà Nội.
Việc nâng cấp, phát triển Khu đô thị
Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc cũng nằm trong chủ trương lớn của Chính phủ
về di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi khu vực nội đô. Từ Quyết định số
16/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Đại học Quốc
gia Hà Nội tại Hòa Lạc, đến Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội theo Quyết định
1259/QĐ-TTg, Hòa Lạc được định hướng trở thành đô thị khoa học – công nghệ, gắn
với mô hình “thành phố đại học” hiện đại.
Chủ trương này không chỉ
nhằm giảm tải cho khu vực nội đô mà còn tạo động lực phát triển các đô thị vệ
tinh, hình thành hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo quy mô lớn.
Theo kế hoạch, từ năm học
2026–2027 sẽ có khoảng 15.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc. Sinh
viên đến từ các đơn vị đào tạo gồm: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật,
Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Giáo dục, Trường
Quốc tế, Trường Khoa học Liên ngành & Nghệ thuật và Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên.
Điểm mới trong năm học tới
là khoảng 900 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ bắt đầu
học tập tại Hòa Lạc. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình tăng quy
mô đào tạo tập trung tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, giúp sinh viên có
điều kiện học tập ổn định tại đây trong suốt quá trình đào tạo đại học.
Lãnh đạo Đại học Quốc gia
Hà Nội khẳng định khi sinh viên học tập tại Hòa Lạc, nhà trường sẽ đảm bảo đầy
đủ điều kiện cơ sở vật chất và hệ sinh thái dịch vụ, tạo môi trường học tập và
rèn luyện toàn diện, giúp phụ huynh yên tâm khi con em theo học tại đây.
Song song với mở rộng quy
mô đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và hệ
thống dịch vụ trong khu đô thị đại học. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia
Hà Nội sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt kết nối nội
đô – Hòa Lạc, đồng thời phát triển xe buýt điện nội khu và hệ thống xe đạp điện
để hỗ trợ sinh viên di chuyển thuận tiện trong khuôn viên.
Hệ thống ký túc xá và nhà
ở sinh viên cũng được mở rộng. Năm 2026, khu nội trú dự kiến đáp ứng hơn 10.000
chỗ ở, trong đó khoảng 5.000 chỗ trong ký túc xá và phần còn lại được bố trí
theo hình thức liên kết với địa phương để đảm bảo sinh viên ngoại trú an toàn,
chất lượng.
Đại học Quốc gia Hà Nội
cũng chú trọng phát triển dịch vụ ăn uống, y tế học đường, không gian học tập mở
và hệ thống thể thao. Một phòng khám đa khoa hiện đại sẽ được khảo sát xây dựng
để phục vụ sinh viên, giảng viên và cộng đồng khu vực Hòa Lạc. Đồng thời, các
sân thể thao, khu luyện tập thể chất và không gian học tập ngoài giờ sẽ được bố
trí tại nhiều khu vực trong khu đô thị.
Cùng với đó, hệ thống an
ninh, bãi đỗ xe, khu dịch vụ và hạ tầng số sẽ được triển khai đồng bộ, đảm bảo
môi trường học tập an toàn, hiện đại và thuận tiện cho sinh viên.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
