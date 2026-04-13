Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng đón 15.000 sinh viên tại Hòa Lạc từ năm học 2026-2027

Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa buổi họp với các đơn vị nhằm rà soát tổng thể điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng và công tác tổ chức, chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng quy mô đào tạo tại Hòa Lạc từ năm học 2026–2027.

Theo thống kê, hiện nay gần 6.000 sinh viên đang học tập tại đây, đến từ nhiều đơn vị đào tạo trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việc nâng cấp, phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc cũng nằm trong chủ trương lớn của Chính phủ về di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi khu vực nội đô. Từ Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, đến Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội theo Quyết định 1259/QĐ-TTg, Hòa Lạc được định hướng trở thành đô thị khoa học – công nghệ, gắn với mô hình “thành phố đại học” hiện đại.

Chủ trương này không chỉ nhằm giảm tải cho khu vực nội đô mà còn tạo động lực phát triển các đô thị vệ tinh, hình thành hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Xe đạp điện miễn phí cho sinh viên tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026–2027 sẽ có khoảng 15.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc. Sinh viên đến từ các đơn vị đào tạo gồm: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Giáo dục, Trường Quốc tế, Trường Khoa học Liên ngành & Nghệ thuật và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Điểm mới trong năm học tới là khoảng 900 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ bắt đầu học tập tại Hòa Lạc. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình tăng quy mô đào tạo tập trung tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, giúp sinh viên có điều kiện học tập ổn định tại đây trong suốt quá trình đào tạo đại học.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định khi sinh viên học tập tại Hòa Lạc, nhà trường sẽ đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và hệ sinh thái dịch vụ, tạo môi trường học tập và rèn luyện toàn diện, giúp phụ huynh yên tâm khi con em theo học tại đây.

Song song với mở rộng quy mô đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và hệ thống dịch vụ trong khu đô thị đại học. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt kết nối nội đô – Hòa Lạc, đồng thời phát triển xe buýt điện nội khu và hệ thống xe đạp điện để hỗ trợ sinh viên di chuyển thuận tiện trong khuôn viên.

Hệ thống ký túc xá và nhà ở sinh viên cũng được mở rộng. Năm 2026, khu nội trú dự kiến đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở, trong đó khoảng 5.000 chỗ trong ký túc xá và phần còn lại được bố trí theo hình thức liên kết với địa phương để đảm bảo sinh viên ngoại trú an toàn, chất lượng.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chú trọng phát triển dịch vụ ăn uống, y tế học đường, không gian học tập mở và hệ thống thể thao. Một phòng khám đa khoa hiện đại sẽ được khảo sát xây dựng để phục vụ sinh viên, giảng viên và cộng đồng khu vực Hòa Lạc. Đồng thời, các sân thể thao, khu luyện tập thể chất và không gian học tập ngoài giờ sẽ được bố trí tại nhiều khu vực trong khu đô thị.

Cùng với đó, hệ thống an ninh, bãi đỗ xe, khu dịch vụ và hạ tầng số sẽ được triển khai đồng bộ, đảm bảo môi trường học tập an toàn, hiện đại và thuận tiện cho sinh viên.