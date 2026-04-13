Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Áp lực rút ròng của các quỹ đầu tư gia tăng trong tháng 3/2026, với quy mô rút ròng hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với tháng 2/2026, theo thống kê của FiinTrade. Xu hướng ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, chiếm 64% và tập trung ở nhóm quỹ ETF.

Sau giai đoạn vào ròng kể từ tháng 12/2025, dòng tiền rút ròng trở lại hơn 3,2 nghìn tỷ đồng ở nhóm quỹ ETF trong tháng 3/2026, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 8/2025. Trong đó, lực rút ròng tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại VanEck Vietnam ETF (-1,9 nghìn tỷ đồng) - mức rút ròng kỷ lục của quỹ và quỹ nội ETF DCVFMVN DIAMOND (-1 nghìn tỷ đồng) sau khi vào ròng hơn 163 tỷ đồng trong tháng trước.

Phần lớn các quỹ có NAV lớn đều ghi nhận dòng tiền vào ròng trong tháng 3/2026. Trong đó, nổi bật là quỹ EVESG và DCDS hút ròng tháng thứ hai liên tiếp.

Quy mô rút ròng tiếp tục giảm tại nhóm quỹ đóng: Tháng 3/2026 ghi nhận các quỹ cổ phiếu tiếp tục rút ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng, giảm -23% so với tháng trước. Trong đó, quy mô rút ròng quỹ VEIL giảm mạnh 31% so với tháng 2/2026, xuống còn hơn 674 tỷ đồng.

Tính trong cả quý 1/2026, tổng giá trị rút ròng các quỹ cổ phiếu là hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp dòng vốn ở trạng thái âm. Quy mô rút ròng này cao hơn đáng kể so với Q4/2025 (+48%) và tương đương 41,7% tổng giá trị rút ròng trong năm 2025, cho thấy xu hướng rút vốn đang tăng tốc thay vì hạ nhiệt. Lực rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, trong đó, đóng góp chính bởi nhóm quỹ đóng và quỹ ETF.

Sau hai tháng liên tiếp ghi nhận rút ròng ở mức vừa phải, nhóm quỹ Trái phiếu chịu áp lực rút ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trong tháng 3/2026, tăng 78% so với tháng trước. Áp lực rút ròng tiếp tục tập trung chủ yếu tại TCBF (-1,5 nghìn tỷ đồng), khiến quy mô tài sản ròng (NAV) của quỹ chỉ còn 6,8 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 3/2026 – giảm 44% so với cuối tháng 11/2025 (dù NAV/share vẫn tăng +2,5%).

Dòng tiền ghi nhận rút ròng quý thứ 2 liên tiếp ở nhóm quỹ Trái phiếu, với hơn 4,5 nghìn tỷ đồng trong Q1-2026, tuy nhiên giảm nhẹ -23% so với Q4/2025. Các quỹ có NAV trên 1 nghìn tỷ đồng (TCBF, DCBF, DCIP) tiếp tục đóng góp phần lớn vào quy mô rút ròng.

Trong tháng 3/2026, xu hướng giảm giải ngân quay trở lại tại phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (20/36 quỹ), sau giai đoạn hạ tỷ trọng tiền trong tháng 2. Diễn biến này phản ánh sự gia tăng thận trọng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh VN-Index giảm khoảng -11% so với tháng trước.

Đáng chú ý, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn. Diễn biến này ghi nhận tại một số quỹ đáng chú ý như DCDS, VINACAPITAL-VMEEF. Đây cũng là hai quỹ ghi nhận đã huy động được gần 197 tỷ đồng và 111 tỷ đồng trong tháng 3/2026.

Trong tháng 3/2026, hoạt động mua vào của các quỹ cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang Midcaps và nhóm có câu chuyện riêng. Dẫn đầu top mua ròng là cổ phiếu HPG với lực cầu chủ yếu đến từ quỹ mở PYN Elite và ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam. Nhóm Tài chính (VCI, VIB, VIX, EVF, EIB, MIG) được các quỹ mua ròng mạnh trong tháng 3/2026.

Đáng chú ý là cổ phiếu VCI với nhiều quỹ tham gia mua vào nhất (39 quỹ), bao gồm các quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF và quỹ mở VFMVSF, VLGF.

Ngoài ra, các cổ phiếu Bất động sản (IDC, HDG) cũng nằm trong top được mua ròng mạnh, đến từ các quỹ mở DCDS, DCDE, VINACAPITAL-VMEEF. BSR đứng đầu top bị bán ròng mạnh bởi các quỹ trong tháng 3/2026, chủ yếu do quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF và quỹ mở DCDS, EVESG.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 ghi nhận áp lực bán ròng đáng kể, tập trung ở các ngân hàng như STB, ACB, MBB và TCB; trong đó, STB và MBB bị PYN Elite Fund giảm tỷ trọng mạnh trong tháng.

Ngoài ra, VIC tiếp tục bị bán ròng tháng thứ ba liên tiếp, chủ yếu do hoạt động cơ cấu danh mục Q1/2026 của các ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF.