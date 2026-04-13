Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Chứng khoán

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Thu Minh

13/04/2026, 11:45

Xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn.

VnEconomy

Áp lực rút ròng của các quỹ đầu tư gia tăng trong tháng 3/2026, với quy mô rút ròng hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với tháng 2/2026, theo thống kê của FiinTrade. Xu hướng ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, chiếm 64% và tập trung ở nhóm quỹ ETF.

Sau giai đoạn vào ròng kể từ tháng 12/2025, dòng tiền rút ròng trở lại hơn 3,2 nghìn tỷ đồng ở nhóm quỹ ETF trong tháng 3/2026, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 8/2025. Trong đó, lực rút ròng tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại VanEck Vietnam ETF (-1,9 nghìn tỷ đồng) - mức rút ròng kỷ lục của quỹ và quỹ nội ETF DCVFMVN DIAMOND (-1 nghìn tỷ đồng) sau khi vào ròng hơn 163 tỷ đồng trong tháng trước.

Phần lớn các quỹ có NAV lớn đều ghi nhận dòng tiền vào ròng trong tháng 3/2026. Trong đó, nổi bật là quỹ EVESG và DCDS hút ròng tháng thứ hai liên tiếp.

Quy mô rút ròng tiếp tục giảm tại nhóm quỹ đóng: Tháng 3/2026 ghi nhận các quỹ cổ phiếu tiếp tục rút ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng, giảm -23% so với tháng trước. Trong đó, quy mô rút ròng quỹ VEIL giảm mạnh 31% so với tháng 2/2026, xuống còn hơn 674 tỷ đồng.

Tính trong cả quý 1/2026, tổng giá trị rút ròng các quỹ cổ phiếu là hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp dòng vốn ở trạng thái âm. Quy mô rút ròng này cao hơn đáng kể so với Q4/2025 (+48%) và tương đương 41,7% tổng giá trị rút ròng trong năm 2025, cho thấy xu hướng rút vốn đang tăng tốc thay vì hạ nhiệt. Lực rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, trong đó, đóng góp chính bởi nhóm quỹ đóng và quỹ ETF.

VnEconomy

Ngoài ra, dòng tiền ghi nhận rút ròng tháng thứ 7 liên tiếp ở nhóm quỹ Trái phiếu, giá trị tăng mạnh 78% so với tháng trước. 

Sau hai tháng liên tiếp ghi nhận rút ròng ở mức vừa phải, nhóm quỹ Trái phiếu chịu áp lực rút ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trong tháng 3/2026, tăng 78% so với tháng trước. Áp lực rút ròng tiếp tục tập trung chủ yếu tại TCBF (-1,5 nghìn tỷ đồng), khiến quy mô tài sản ròng (NAV) của quỹ chỉ còn 6,8 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 3/2026 – giảm 44% so với cuối tháng 11/2025 (dù NAV/share vẫn tăng +2,5%).

Dòng tiền ghi nhận rút ròng quý thứ 2 liên tiếp ở nhóm quỹ Trái phiếu, với hơn 4,5 nghìn tỷ đồng trong Q1-2026, tuy nhiên giảm nhẹ -23% so với Q4/2025. Các quỹ có NAV trên 1 nghìn tỷ đồng (TCBF, DCBF, DCIP) tiếp tục đóng góp phần lớn vào quy mô rút ròng.

Trong tháng 3/2026, xu hướng giảm giải ngân quay trở lại tại phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (20/36 quỹ), sau giai đoạn hạ tỷ trọng tiền trong tháng 2. Diễn biến này phản ánh sự gia tăng thận trọng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh VN-Index giảm khoảng -11% so với tháng trước. 

Đáng chú ý, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn. Diễn biến này ghi nhận tại một số quỹ đáng chú ý như DCDS, VINACAPITAL-VMEEF. Đây cũng là hai quỹ ghi nhận đã huy động được gần 197 tỷ đồng và 111 tỷ đồng trong tháng 3/2026.

Trong tháng 3/2026, hoạt động mua vào của các quỹ cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang Midcaps và nhóm có câu chuyện riêng. Dẫn đầu top mua ròng là cổ phiếu HPG với lực cầu chủ yếu đến từ quỹ mở PYN Elite và ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam. Nhóm Tài chính (VCI, VIB, VIX, EVF, EIB, MIG) được các quỹ mua ròng mạnh trong tháng 3/2026.

Đáng chú ý là cổ phiếu VCI với nhiều quỹ tham gia mua vào nhất (39 quỹ), bao gồm các quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF và quỹ mở VFMVSF, VLGF.

Ngoài ra, các cổ phiếu Bất động sản (IDC, HDG) cũng nằm trong top được mua ròng mạnh, đến từ các quỹ mở DCDS, DCDE, VINACAPITAL-VMEEF. BSR đứng đầu top bị bán ròng mạnh bởi các quỹ trong tháng 3/2026, chủ yếu do quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF và quỹ mở DCDS, EVESG.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 ghi nhận áp lực bán ròng đáng kể, tập trung ở các ngân hàng như STB, ACB, MBB và TCB; trong đó, STB và MBB bị PYN Elite Fund giảm tỷ trọng mạnh trong tháng.

Ngoài ra, VIC tiếp tục bị bán ròng tháng thứ ba liên tiếp, chủ yếu do hoạt động cơ cấu danh mục Q1/2026 của các ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF.

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index "bay màu" với xung đột Iran

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3.500 tỷ trong tuần chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Thị trường chứng khoán đang tương đồng với tháng 4/2025, VN-Index đã tạo đáy và sớm phục hồi?

Từ khóa:

cổ phiếu hpg dòng tiền quỹ cổ phiếu dòng tiền quỹ trái phiếu quỹ DCVFMVN DIAMOND quỹ mở DCDS quỹ VanEck Vietnam ETF rút ròng quỹ đầu tư tháng 3/2026 tăng trưởng quỹ đầu tư tình hình quỹ ETF Việt Nam tình hình thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy