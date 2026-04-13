Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index "bay màu" với xung đột Iran

Hiệu suất cùng kém tích cực ở nhóm quỹ Cổ phiếu và Trái phiếu trong tháng 3 cũng như trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, hiệu suất âm ở 82/82 quỹ cổ phiếu trong khi 12/13 quỹ Trái phiếu có lợi nhuận thấp hơn tháng 2/2026.

Cụ thể, theo thống kê của FiinTrade, hiệu suất quỹ cổ phiếu giảm mạnh trong tháng 3/2026 với mức bình quân -9% so với mức tăng 1,7% trong tháng 2/2026 và đây là hiệu suất thấp nhất kể từ tháng 10/2022.

Mức giảm mạnh diễn ra trên diện rộng, với 82/82 quỹ cùng ghi nhận hiệu suất âm trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm -10,95% so với tháng trước đó.

Sự sụt giảm về lợi nhuận của các quỹ chủ yếu phản ánh diễn biến điều chỉnh trên diện rộng của thị trường, với số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế (320/404) khi áp lực bán chủ động diễn ra trên diện rộng và dòng tiền suy yếu rõ rệt.

Trái ngược với trạng thái hồi phục trong tháng 2/2026, đà giảm mạnh tập trung ở nhóm quỹ ETF ngoại và ETF tham chiếu theo chỉ số VN30, phần lớn giảm hơn -10% do nắm giữ tỷ trọng lớn các cổ phiếu VIC, VCB, SSI.

Tính chung trong quý 1/2026, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân -4,3%, giảm sâu hơn so với mức -0,7% của cùng kỳ 2025, phản ánh diễn biến kém tích cực của thị trường khi VN-Index giảm -6,2% so với mức tăng +3,2% trong quý 1/2025.

Dù vậy, phần lớn các quỹ cổ phiếu (52/82 quỹ) ghi nhận mức giảm thấp hơn so với chỉ số VN-Index, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ mở và quỹ đóng. Trong đó, nổi bật là nhóm quỹ mở do VinaCapital quản lý vẫn duy trì hiệu suất dương trong Q1/2026 nhờ danh mục nắm giữ các cổ phiếu tăng giá tốt kể từ đầu năm như BVH, REE.

Tháng 3/2026, 12/13 quỹ trái phiếu ghi nhận mức lợi nhuận thấp hơn tháng 2/2026, bao gồm một số quỹ quy mô lớn như Techcom Bond Fund (TCBF), DC Bond Fund (DCBF) và DC Income Fund (DCIP).

Ở chiều ngược lại, quỹ Trái phiếu Lighthouse (LHBF) dẫn đầu với hiệu suất đạt +0,7%, cao nhất kể từ tháng 11/2025, sau khi quỹ này ghi nhận khoản thu nhập từ việc bán ra cổ phiếu NAB. Tiếp đến là quỹ Trái phiếu An Bình (ABBF) với hiệu suất ổn định ở mức 0,5%-0,6% trong nhiều tháng gần đây, tuy nhiên xu hướng rút ròng vẫn tiếp diễn dù quy mô rút ròng thu hẹp.

Trong quý 1/2026, nhóm quỹ Trái phiếu tiếp tục ghi nhận hiệu suất tương đối ổn định, trung bình ở mức 1,5% - cao hơn mức 1,3% của cùng kỳ.

Sức hấp dẫn tương đối của các quỹ Trái phiếu suy giảm trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tăng trở lại. Dù vẫn duy trì hiệu suất dương, chênh lệch lợi suất so với kênh tiền gửi đã thu hẹp đáng kể. Cụ thể, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh tăng lên 4,9%/năm (~0,48%/tháng) trong tháng 3/2026, so với 4,2%/năm (~0,42%/tháng) trong tháng 2.

Trong bối cảnh đó, với mức lợi suất tiền gửi khoảng 1,4% trong Q1/2026, phần bù lợi suất của đa số quỹ Trái phiếu không còn đủ hấp dẫn để bù đắp chi phí và rủi ro. Diễn biến này phần nào lý giải xu hướng rút ròng tiếp diễn, bất chấp hiệu suất duy trì ổn định.

Tháng 3/2026, 11/12 quỹ Cân bằng ghi nhận hiệu suất âm, tập trung ở các quỹ có tỷ trọng cổ phiếu cao như ENF (66,4%), VCAMBF (59,1%) do bị ảnh hưởng bởi nhịp điều chỉnh của thị trường cổ phiếu (VNINDEX -10.95% trong tháng 3).

Quỹ Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) là quỹ cân bằng duy nhất ghi nhận hiệu suất dương trong tháng 3/2026 với mức +0,1%; tuy nhiên, dòng tiền tiếp tục duy trì rút ròng tháng thứ 3 liên tiếp ở quỹ này, với hơn 18,3 tỷ đồng trong Q1/2026 dù hiệu suất dẫn đầu nhóm quỹ Cân bằng (+7,2% trong Q1/2026).

Áp lực rút ròng gia tăng trong tháng 3/2026, với quy mô rút ròng hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với tháng 2/2026. Xu hướng ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, chiếm 64% và tập trung ở nhóm quỹ ETF. Ngoài ra, dòng tiền ghi nhận rút ròng tháng thứ 7 liên tiếp ở nhóm quỹ Trái phiếu, giá trị tăng mạnh 78% so với tháng trước.

Trong Q1/2026, tổng giá trị rút ròng là hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp dòng vốn ở trạng thái âm. Quy mô rút ròng này cao hơn đáng kể so với Q4/2025 (+48%) và tương đương 41,7% tổng giá trị rút ròng trong năm 2025, cho thấy xu hướng rút vốn đang tăng tốc thay vì hạ nhiệt. Lực rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu, trong đó, đóng góp chính bởi nhóm quỹ đóng và quỹ ETF.